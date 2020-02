Passation Chahed – Fakhfakh: Entre grand soulagement, délivrance et crainte (Album Photos)

Pincement au cœur et soulagement pour tous. Ceux qui quittent le gouvernement, comme ceux qui y accèdent ne peuvent s’en empêcher. Quant aux Tunisiens, ils sont dans la délivrance d’une gestation qui n’a que trop duré, la crainte d’une nouvelle déception et l’attente d’un véritable changement qui change leur quotidien si pénible. Chahed s’en va, Fakhakh s’installe. Youssef heureux d’en finir, Elyès ravi d’en endosser la charge. Une éclaicie dans un ciel plombé.

Depuis plus de six mois, ceux qui ont encore conservé leurs postes de ministres ou de secrétaires d’Etat, assurant pour certains l’intérim des partants, ont gardé l’oreille collée aux médias quant à la désignation d’un nouveau chef de gouvernement, puis l’œil rivé sur le tableau de vote du parlement. Le gouvernement de relève parviendrait-il à obtenir l’investiture de l’ARP ? L’avortement du cabinet Habib Jemli les avait déjà échaudés. Si certains voulaient faire durer le plaisir en restant encore en poste, caressant l’intime espoir de rempiler, ils étaient pour la plupart préoccupés par la gestion de leur nouvelle carrière, d’ancien ministre. Chacun, et c'est légitime, se mettant à la recherche d’un parachute doré. Entre traversée de désert et des lendemains du moins heureux, à chacun sa fortune.

Les nominés de l’équipe Fakhfakh tressautent de joie et ne s’en cachent pas, croulant sous le poids des félicitations. Pour avoir finalement réussi le passage au Bardo et savouré les délices de la cérémonie de prestation de serment, comme celles des passations collectives et individuelles des pouvoirs. Impatients de découvrir leur nouvel univers et d’accéder à l’exercice de leurs fonctions, ils se délectent de leur titre pompeux et magique de Monsieur le Ministre ou Madame.

Dans cette euphorie à peine voilée, les nouveaux gouvernants sont assaillis par les courtisans, quémandeurs déjà de prébendes, de postes, d’avantages, d’interventions. Les recalés font contre mauvaise fortune bon cœur, ruminent leurs frustrations et se gardent prêts à rebondir, à la prochaine occasion.

Quant au petit peuple, indifférent à ce circus politicus, déjà désenchanté et incrédule, il attend de ceux qu’il paye de ses impôts et à qui il confie son sort, de faire moins de politique et plus d’action bénéfique.

En attendant le prochain gouvernement ! Ainsi va la vie !