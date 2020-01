António Guterres : Hédi Annabi, l’un des piliers du maintien de la paix des Nations Unies (Album photos)

Par António Guterres, secrétaire général des Nations-Unies - Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l’Association Tunisienne pour les Nations Unies et aux nombreux amis réunis aujourd’hui en souvenir de Hédi Annabi, qui, voilà dix ans, a perdu la vie aux côtés d’une centaine de ses collègues et de milliers de Haïtiennes et Haïtiens dans le séisme qui a frappé le pays.

Hédi était l’un des piliers du maintien de la paix des Nations Unies. Alliant au talent diplomatique et à l’érudition une conscience professionnelle sans faille, il a exercé ses fonctions dans le monde entier, pendant des décennies, sur le terrain comme au Siège. Il a connu, à la fin de la Guerre froide, la grande expansion des missions de maintien de la paix des Nations Unies et, en œuvrant à leur dynamisme, a contribué à en faire le fleuron et l’emblème de l’action de l’ONU. Il a vécu, entre autres succès de l’ONU, les opérations au Cambodge, au Mozambique et à El Salvador.Lorsque l’Organisation a connu les revers inhérents aux tâches difficiles, il a su contribuer à lui montrer la voie.

Modeste et sans prétention, doté d’un humour pince-sans-rire, Hédi était un fonctionnaire diligent et dévoué. Décédé en service alors qu’il dirigeait la mission de l’ONU en Haïti, sa perte a laissé un vide dans le monde entier, y compris dans sa Tunisie natale, où il avait fait ses premiers pas de diplomate et où l’on était, à juste titre, fier de le voir œuvrer à un monde meilleur.

En baptisant une salle de conférence à son nom dans cette nouvelle «Maison bleue», nous lui rendons hommage. Merci encore d’être venus honorer la mémoire d’un collègue et ami qui a consacré sa vie au service de l’ONU et de la cause de la paix.

António Guterres

