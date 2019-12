Ahmed Smaoui: Le modèle social Tunisien

Le modèle social tunisien ne doit pas être limité à l’approche du Ministère des Affaires Sociales, outre l’action et la promotion sociale qui relève directement de ce Ministère, la politique sociale concerne l’action de nombreux autres départements tels que la santé, l’enseignement, l’emploi, la famille, l’habitat, le sport, et la religion notamment.

Enfin, le modèle social reste fortement impacté par le modèle de développement économique.

Le modèle social se traduit dans les modes de vie, et la satisfaction des besoins de la population.

1. Caractéristiques

Depuis plus de 50 ans, la politique sociale de la Tunisie a contribué au façonnement d’une société dont les principales caractéristiques peuvent se résumer ainsi :

• Une régulation de la croissance démographique (code du statut personnel et planning familial).

• Une scolarisation quasi-totale de la population d’âge scolaire (scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans des filles et des garçons).

• Une nette amélioration de l’état sanitaire de la population (centre de soins de différents niveaux et éradication des nombreuses maladies : fièvre typhoïde, paludisme, trachome et poliomyélite)

• Un accroissement sensible et continu des revenus.

• Un logement décent (80% des tunisiens possèdent leur logement).

2. Résultats

Ces actions ont permis:

• L’épanouissement de la classe moyenne qui n’a cessé de s’élargir grâce à l’ascenseur social qui a permis une égalité des chances très large. Cette classe est considérée comme le socle du modèle social tunisien.

• Une qualité de service public, plutôt efficace, héritée d’une tradition historique renforcée par l’occupation turque et la colonisation française, l’administration, au sens large du terme, a toujours constitué en Tunisie, un réseau efficace de la gestion du pays et un soutien au développement économique et social.

• Au fil de son évolution, et notamment au cours de la dernière décennie de la présidence de Ben Ali (2000-2010), un certain nombre d’atteintes à ce modèle social sont apparues et se sont développées, sans que l’on y apporte les correctifs nécessaires, aboutissant ainsi à une dégradation du modèle social.

• C’est ainsi que la scolarisation de masse n’a pas été soutenu pour les investissements humains et matériels, à même de maintenir, voire d’améliorer le niveau de l’enseignement d’où une explosion du nombre de chômeurs diplômés.

• La déperdition scolaire (100 à 150.000 personnes par an) a généré l’apparition et le développement de l’illettrisme.

• La baisse des taux de croissance, le ralentissement de l’investissement, et l’accentuation des disparités régionales liés à l’arrivée massive sur le marché de dizaines de milliers de diplômés, à la formation insuffisante, ont constitué les ingrédients de la révolution fondamentalement sociale qu’a connu la Tunisie en 2010.

• L’insuffisance des moyens financiers et la mauvaise gouvernance ont contribué à la détérioration sensible des prestations du service public (Transport, Santé, Enseignement notamment).

• Enfin, l’apparition et le développement du terrorisme de l’islam politique a fini par mettre bas des pans entiers de l’économie nationale (Tourisme, Transport).

Aujourd’hui, le modèle social tunisien, basé sur le mérite, tourné vers l’avenir, ouvert sur le monde, le progrès la technologie et la science, croyant fermement en l’état, en la démocratie et plus généralement en les valeurs universelles est menacé par certaines forces politiques qui prônent, un autre modèle social, tourné vers le passé, centré sur la famille, l’islam et la « omma », qui fait plus appel à la foi et à l’obéissance qu’à l’initiative et l’intelligence.

Tels sont les résultats et les risques qui pèsent sur le modèle tunisien, les enjeux sont vitaux pour l’Etat et pour la Nation.

La bataille est engagée, elle est loin d’être gagnée !!

Intervention de Ahmed Smaoui

Ancien Ministre des Affaires Sociales

Forum de l’Amicale des Anciens Parlementaires

10 Fevrier 2017

