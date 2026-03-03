Djebel Irhoud au Maroc, ou l’instant où notre origine cesse d’être un point sur la carte

Par Zouhaïr Ben Amor

Introduction

Djebel Irhoud montre qu’Homo sapiens était déjà présent en Afrique du Nord il y a ~315 000 ans, ce qui invite à chercher d’autres témoins très anciens dans tout le Maghreb, pas seulement au Maroc (Richter et al., 2017; Hublin et al., 2017). La mosaïque de traits “modernes” et plus archaïques observée à Irhoud suggère que des formes intermédiaires ont pu exister dans plusieurs régions: en Tunisie, de nouvelles fouilles pourraient précisément documenter ces étapes graduelles (Hublin et al., 2017). Si l’origine de sapiens est en partie “panafricaine”, alors la Tunisie — carrefour entre Afrique du Nord, Sahara et Méditerranée — pourrait conserver des archives clés, surtout dans les zones karstiques (grottes/abris) et les anciens couloirs humides aujourd’hui désertifiés (Hublin et al., 2017; Stringer, 2016).

Enfin, des recherches tunisiennes ciblant à la fois fossiles, industries lithiques et reconstitutions paléoenvironnementales permettraient de tester l’idée d’une modernité progressive, plutôt qu’un récit centré sur un seul berceau, et de mieux relier anatomie et cultures matérielles (McBrearty & Brooks, 2000).

Il y a des fossiles qui s’ajoutent à une vitrine, et d’autres qui déplacent la vitrine entière. Djebel Irhoud appartient à cette seconde catégorie. Le site, installé dans les reliefs du Maroc atlantique, n’a pas seulement fourni des os anciens; il a provoqué une sorte de dérangement intellectuel, une révision de notre confort narratif. Car nous aimons les histoires qui tiennent sur une ligne: «Homo sapiens est né ici, à telle date», comme si une espèce pouvait se laisser réduire à un acte de naissance, à un village natal, à une scène primitive. Or, Djebel Irhoud nous oblige à prendre au sérieux une idée plus exigeante : l’origine n’est pas un lieu, mais un processus ; pas un point, mais un réseau.

Pendant longtemps, l’imaginaire scientifique — et, par ricochet, l’imaginaire public — a associé les débuts de notre espèce à l’Afrique de l’Est, et à une chronologie plus récente. Puis, en 2017, deux articles publiés dans Nature ont agi comme un levier: l’un portant sur les fossiles eux-mêmes et leur place dans la variabilité humaine (Hublin et al., 2017), l’autre sur l’âge du site et la solidité des datations (Richter et al., 2017). Ce double geste — anatomie d’un côté, temps de l’autre — a rendu l’affirmation plus difficile à esquiver : à Djebel Irhoud, on se trouve face à des Homo sapiens très anciens, datés autour de 315 000 ans, avec une marge d’incertitude, mais une ampleur qui, même en restant prudent, recule nettement le curseur (Richter et al., 2017).

Il est tentant de transformer cette découverte en slogan («les plus anciens sapiens du monde») et d’en rester là, comme si l’intérêt était seulement dans la compétition des records. En réalité, l’importance de Djebel Irhoud ne tient pas seulement à l’âge, mais à ce que cet âge fait à notre manière de penser: il brouille l’idée d’une apparition soudaine, localisée, presque théâtrale, de l’humain moderne. Il impose une généalogie moins spectaculaire mais plus crédible, plus longue, faite d’assemblages progressifs, de convergences régionales, d’échanges, d’isolements temporaires, de retours de flux. Il donne à l’Afrique du Nord-Ouest un rôle que l’histoire canonique n’avait pas prévu.

Un site qui déplace la boussole

Djebel Irhoud était connu avant 2017, mais la compréhension de ce qu’on y voyait restait flottante. Un site peut être célèbre sans être décisif : il faut parfois la conjonction d’une nouvelle série de fouilles, d’outils analytiques plus fins, et d’une question scientifique mûre pour que l’objet devienne événement. Ce qui frappe dans le dossier Irhoud, c’est précisément cette montée en précision: on ne parle pas d’un fragment isolé, mais d’un ensemble de restes attribués à plusieurs individus, associés à une industrie de l’âge de pierre moyen (Middle Stone Age). Hublin et al. (2017) insistent sur ce couplage : des os et un contexte, une anatomie et une culture matérielle, un corps et ses traces techniques. L’Afrique du Nord se trouvait souvent dans une position ambiguë dans les récits d’origine: trop « proche » de l’Eurasie pour certains schémas, pas assez centrale pour d’autres; un corridor, une marge, un espace de passage. Djebel Irhoud inverse la perspective. Il n’est plus un couloir tardif par lequel sapiens sortirait vers ailleurs ; il devient un des théâtres précoces où sapiens se fabrique. Cette inversion est moins géographique que conceptuelle : elle rappelle qu’une carte des origines n’est jamais neutre, qu’elle dépend de ce que l’on a trouvé, là où l’on a fouillé, et des habitudes intellectuelles qui orientent l’attention.

Dès lors, la question n’est plus seulement «où est né Homo sapiens?», mais «comment une population de primates du Pléistocène moyen devient-elle, à l’échelle du continent africain, quelque chose que nous reconnaissons comme sapiens?». Le déplacement est subtil: on passe de la naissance à l’émergence, du point à la durée, de la scène unique à l’archipel de scènes.

Un visage moderne, un crâne encore en chantier

Les fossiles de Djebel Irhoud ont une force presque littéraire: ils donnent l’impression d’un «déjà-là» et d’un «pas encore». C’est là que réside leur pouvoir critique. Hublin et al. (2017) décrivent une mosaïque de traits: la face, la mandibule, les dents présentent des affinités fortes avec les humains anatomiquement modernes, tandis que la forme de la boîte crânienne (et certains aspects endocrâniens) demeure plus archaïque que celle des humains actuels. Autrement dit : une physionomie qui peut sembler familière, posée sur une architecture cérébrale qui n’a pas terminé sa transformation.

On peut lire cette mosaïque de deux manières. La première, la plus simple, consiste à dire: «ils sont sapiens, mais primitifs». La seconde, plus stimulante, consiste à voir une espèce en train de se stabiliser. Car le mot «moderne» n’est pas un interrupteur: c’est une étiquette apposée sur un paquet de caractères qui n’apparaissent ni ensemble ni au même rythme. Djebel Irhoud rend visible cette dissociation des tempos. Le visage — souvent ce par quoi nous identifions l’autre comme semblable — semble s’aligner tôt avec ce que nous appelons sapiens. La globularité crânienne, elle, paraît suivre une trajectoire plus progressive. On pourrait presque y voir une leçon sur nos biais: nous sommes sensibles au visage, donc nous avons tendance à faire du visage le critère de la modernité, alors que l’histoire de la forme cérébrale se joue sur une autre cadence.

Cette dissociation a des conséquences profondes. Elle suggère que l’identité sapiens n’est pas un «modèle final» apparu soudain, mais un ensemble de transformations étalées. Elle permet aussi de relire les débats sur les fossiles africains du Pléistocène moyen: certains spécimens anciens, autrefois rangés dans des catégories intermédiaires, peuvent être compris comme des variations régionales sur une trajectoire commune, plutôt que comme des espèces séparées. Le danger, bien sûr, est de vouloir tout faire entrer dans le même mot. Mais l’intérêt d’Irhoud est de nous forcer à admettre que le mot «sapiens » a une histoire, et que cette histoire n’est pas seulement taxinomique: elle est faite de compromis entre données, méthodes, et philosophies implicites de ce qu’est une espèce.

315 000 ans: le temps comme argument

Dans les discussions sur les origines, le temps n’est pas un décor; c’est un acteur. Et l’un des gestes majeurs du dossier Djebel Irhoud tient à la stratégie de datation. Richter et al. (2017) ont utilisé la thermoluminescence sur des silex chauffés associés au niveau archéologique contenant les restes humains, aboutissant à une moyenne pondérée autour de 315 000 ans, avec une incertitude (± 34 000 ans) explicitée. Ce détail importe: la science ne donne pas un âge «magique»; elle donne une estimation, un intervalle, une probabilité. Mais même l’intervalle est suffisamment ancien pour que l’effet soit net: il devient difficile de maintenir un récit où sapiens serait apparu vers 200 000 ans dans un seul foyer, puis se serait diffusé.

Pourquoi cette ancienneté bouleverse-t-elle autant ? Parce qu’elle place des Homo sapiens très tôt dans le Pléistocène moyen tardif, une période où l’Afrique abrite plusieurs populations humaines aux morphologies variées. Cela oblige à penser l’émergence de sapiens non pas comme une «révolution» rapide, mais comme une série de transitions. Dans cette perspective, Irhoud devient moins un «plus ancien» qu’un «plus tôt dans le processus». Et ce « plus tôt» rend plus plausible l’idée d’une évolution panafricaine : un continent fragmenté par les climats, les couloirs écologiques, les alternances d’aridité et d’humidité, où les populations se séparent et se reconnectent, entraînant une évolution par intermittence, par pulsations.

C’est précisément ce que Hublin et al. (2017) ont formulé en parlant d’une origine «panafricaine»: plutôt qu’un berceau unique, une dynamique à l’échelle du continent, où des traits modernes émergent dans plusieurs régions et se combinent par échanges génétiques et culturels.

On peut, ici, prendre une distance critique: «panafricain » risque de devenir un mot-valise si on l’utilise pour éviter de préciser les mécanismes. Mais comme hypothèse, il a un mérite: il fait droit à la diversité africaine au lieu de la lisser. Et il rappelle que l’absence de fossiles dans une région n’est pas la preuve de l’absence de populations ; c’est souvent la preuve de l’absence de fouilles, ou de conditions de conservation défavorables.

Technologie et “modernité”: le piège des packages

Le dossier Irhoud ne concerne pas uniquement des os; il concerne une articulation entre corps et comportements techniques. Le Middle Stone Age associé au site (outils en pierre, traces d’activités) n’est pas un simple bruit de fond. Il pose une question ancienne : la modernité anatomique et la modernité comportementale avancent-elles ensemble? Ou bien l’une précède-t-elle l’autre? Les débats sur «l’apparition du comportement moderne» ont souvent été dominés par un modèle discontinu, comme s’il y avait eu un seuil cognitif soudain. Or, McBrearty et Brooks (2000), dans un article devenu classique, critiquaient déjà l’idée d’une «révolution humaine» tardive et européenne, en montrant que des éléments de ce package apparaissent plus tôt en Afrique, de manière graduelle et parfois régionale.

Djebel Irhoud s’inscrit naturellement dans cette ligne: il suggère que l’émergence de sapiens (au sens large) coexiste avec des technologies de l’âge de pierre moyen, et que l’évolution du “moderne” n’est pas un bloc. Mais il faut résister à la tentation inverse, symétrique: celle de conclure que la présence d’une industrie MSA «prouve» une cognition moderne au sens plein. Les outils ne sont pas des tests de QI fossilisés. Ils montrent des choix, des traditions techniques, des adaptations à un milieu. Ce que l’on peut dire, avec prudence, c’est que l’Afrique du Pléistocène moyen tardif est un laboratoire d’innovations, et que les chronologies se chevauchent: sapiens se met en place pendant que des cultures techniques se diversifient, sans que tout se synchronise parfaitement.

La leçon critique, ici, concerne notre manière de construire des “packages”. Nous aimons les listes: langage, symbolisme, art, outils sophistiqués, etc. Nous cherchons un moment où la liste serait complète, comme une check-list. Djebel Irhoud, en montrant une modernité anatomique partielle et ancienne, nous rappelle que la liste est une fiction pratique: les traits s’assemblent, se perdent, se réassemblent. La modernité, si l’on veut garder le mot, est un gradient.

Espèce, frontières, et inconfort scientifique

Il y a une dimension presque philosophique au dossier Irhoud: il rend visible l’inconfort de la notion d’espèce dans l’évolution humaine. Quand on dit « Homo sapiens », on prononce un nom qui semble stable, presque juridique. Mais l’histoire biologique ressemble rarement à une administration bien tenue. Elle ressemble à des populations qui varient, se rencontrent, se séparent, parfois se mélangent. Dans ce paysage, l’espèce est autant une catégorie de description qu’un objet naturel net.

Stringer (2016), dans une synthèse sur l’origine et l’évolution de sapiens, insistait sur la complexité de la reconnaissance des formes fossiles et sur le fait que des spécimens du Pléistocène peuvent se situer hors de la variabilité des humains holocènes, rendant les frontières moins évidentes qu’on le croit. Djebel Irhoud incarne cette idée: il est assez “moderne” pour être sapiens, assez différent pour perturber l’image que l’on se fait de sapiens.

La science avance souvent ainsi: non pas en confirmant nos catégories, mais en les rendant plus coûteuses. Après Irhoud, tenir le concept de sapiens demande plus de travail: il faut expliquer la mosaïque, les variations régionales, les trajectoires graduelles. Ce coût est un bon signe. Une théorie confortable est souvent une théorie trop simple.

Il y a aussi, dans ce coût, une dimension politique au sens noble: l’Afrique devient non seulement le théâtre de l’origine, mais le théâtre d’une origine complexe, répartie, non réductible à un seul récit. Le continent n’est plus seulement l’“avant” de l’humanité, mais un espace interne de différenciations, d’innovations et d’histoires multiples. Djebel Irhoud n’est pas un trophée national; c’est un correctif global.

Ce que Djebel Irhoud nous oblige à admettre

Si l’on devait condenser la portée d’Irhoud, on pourrait dire ceci: il impose un récit moins linéaire, mais plus réaliste. Il oblige à admettre que les origines de sapiens ne sont pas un événement, mais une période; pas un foyer unique, mais une dynamique panafricaine plausible (Hublin et al., 2017). Il oblige à admettre que l’anatomie “moderne” n’arrive pas d’un seul coup (Hublin et al., 2017) et que la chronologie est plus profonde qu’on ne le disait encore récemment (Richter et al., 2017).

Il oblige aussi à un exercice plus rare: accepter que la science ne raconte pas une “belle histoire” une fois pour toutes. Elle raconte des histoires provisoires, corrigées par des découvertes, amplifiées par des méthodes, renégociées par des débats. Djebel Irhoud ne ferme pas la question des origines; il l’ouvre davantage. Il invite à chercher ailleurs en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique australe; il invite à réévaluer les fossiles connus; il invite à intégrer l’archéologie, la paléoclimatologie, la génétique, sans croire qu’une discipline fera le travail seule.

Et peut-être est-ce là sa leçon la plus intime : nous ne venons pas d’un commencement simple. Nous venons d’une longue fabrique. L’humain moderne n’est pas une apparition; c’est une accumulation d’essais, de formes, de circulations. Djebel Irhoud est un miroir de ce que nous sommes: un mélange de familiarité et d’étrangeté, un visage déjà reconnaissable, porté par une histoire qui, elle, ne ressemble pas à un mythe fondateur, mais à un continent de temps.

Bibliographie (4 références)

• Hublin, J.-J., et al. (2017). New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens. Nature.

• Richter, D., et al. (2017). The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age. Nature.

• Stringer, C. (2016). The origin and evolution of Homo sapiens. Philosophical Transactions of the Royal Society B.

• McBrearty, S., & Brooks, A. S. (2000). The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behavior. Journal of Human Evolution.



