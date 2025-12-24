Université de Tunis El Manar : 9ᵉ au niveau arabe et 1ʳᵉ en Tunisie et au Maghreb en 2025

L’Université de Tunis El Manar a réalisé une nouvelle performance académique en se classant 9ᵉ parmi 285 universités issues de 20 pays arabes, selon le classement de l’Union des universités arabes pour l’année 2025, tel que publié dans son rapport en date du 22 décembre 2025, confirmant ainsi sa position de leader et sa présence distinguée sur la scène universitaire arabe.

Cette distinction constitue l’aboutissement d’efforts continus ayant permis à l’université de progresser par rapport à l’année 2024, reflétant une amélioration notable de ses performances académiques et scientifiques.

Le classement de l’Union des universités arabes repose sur quatre critères principaux: la qualité de la formation, la qualité de la recherche scientifique, l’ouverture sur l’environnement, ainsi que les partenariats nationaux et internationaux.

Pour consulter les résultats, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous : https://www.auranking.aaru.edu.jo/









