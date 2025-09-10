Le bâtonnier Mohamed Fadhel Mahfoudh - Yadh Ammar: Il inspirera les générations à venir

Avocat, ténor du barreau tunisien, respecté par différents barreaux, enseignant universitaire apprécié, et figure marquante de la société civile, Maître Yadh Ammar, décédé le 9 août 2025, était d’une rare compétence, doublée de hautes valeurs. Il a su partager son savoir avec ses confrères et consœurs, ainsi que ses étudiants, dans une pédagogie limpide et un humour fin, tant prisés par tous ceux qui l’ont côtoyé. Sa science et son expérience feront de lui une référence. Il les partageait dans l’abnégation et avec toute l’humilité et la pédagogie nécessaires.

Maître Ammar était de ceux qui ne cherchaient pas la lumière, évitait les feux de la rampe. Il préférait l’ombre et la pénombre, l’influence du verbe et du lien instantané de l’ami qui vous veut du bien. Des amitiés, il en a tissé un peu partout en Tunisie et dans le monde, de différents bords et différents horizons ; ce qui lui a permis, en plus de son expertise, de briller dans les plus hautes instances internationales, notamment à l’Union internationale des avocats (U.I.A), auprès des instances onusiennes et auprès de responsables politiques dans les pays amis et voisins. Et à ce titre, il a été décoré de la Légion d’honneur en reconnaissance de sa contribution au renforcement de l’amitié tuniso-française. Ses confrères lui ont décerné le titre prestigieux d’Avocat honoraire auprès du barreau de Tunisie, à l’occasion de son départ à la retraite de l’exercice de la profession qu’il a tant aimée.

Sa maîtrise de la langue et de la culture françaises l’a beaucoup aidé dans la défense des intérêts de sa Tunisie chérie. J’en étais le témoin oculaire.

Il restera un exemple à suivre pour les générations à venir qui voudraient avoir son ouverture d’esprit et sa rigueur de la méthode.

Si Yadh, comme je l’appelais si respectueusement et confraternellement, était pour moi un ami, un confrère mais aussi un conseil aiguisé sans être envahissant. Il m’avait constamment soutenu dans les différentes charges que j’ai eu l’occasion d’exercer. Paix à son âme et que le Bon Dieu l’accueille dans Son infinie miséricorde. Mes pensées vont également à sa famille qui est la mienne aussi.

Repose en paix, Si Yadh.

Mohamed Fadhel Mahfoudh

