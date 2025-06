Le foot au microscope, la vie sous toutes ses coutures : à propos des Ligaments croisés de Béchir Garbouj

Par Emna Belhaj Yahya - Sorti dernièrement chez Déméter, Les Ligaments croisés est le sixième roman de Béchir Garbouj, assez différent des autres, je crois, et je viens d'en terminer la lecture. En principe, c'est un livre sur le foot. Un livre qui examine cet univers à la loupe, à travers une enquête semblable à celle des polars, portant sur un footballeur mythique et qui est en même temps une véritable énigme. A la fois ombre et lumière, fulgurance et désertion, passion et renoncement, Malik est cet obscur objet du désir que le narrateur (« le biographe ») veut saisir, avec opiniâtreté. Exceptionnellement doué, légèrement dilettante, « né avec une cuillère d'argent dans la bouche », il est un peu seul face aux contradictions d'une famille, face à un pays où les choses se jouent de façon opaque, à une époque qui connaît des fracas, à un âge qui dicte et impose les exigences du corps, les aspirations à l'amour, à la liberté. Avec l'enfance qui s'éteint, son entrée dans la vie se fait dans les tumultes du foot, avec l'immense talent dont il fait preuve, les liens qui se créent, les conflits, les jalousies... Mais cet espace sans limite, domaine tentaculaire aux enjeux incroyables, est-il fait pour lui ? La réponse n'est pas évidente, et l'auteur s'acharne à chercher le fil qui permet de comprendre et de retrouver Malik, mystérieusement disparu des radars.

L'enquête se poursuit qui a quelque chose d'obsessionnel et de mystique. Elle se fait au travers de trois « livres » successifs, c’est-à-dire de trois longs éclairages apportés par trois personnages différents : polyphonie exigeante et symétrie parfaite. Chacun de ces personnages est approché en profondeur dans son cadre de vie, son histoire, son milieu, sa place dans la hiérarchie sociale, ses frustrations et ses métamorphoses, ses émotions inscrites dans la chair, le corps, les traits du visage, le grain de la peau. Et, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on s'aperçoit que, in fine, si Malik, objet de la quête sans fin, est un joueur de foot hors pair que l'auteur découpe en mille morceaux qu'il tente ensuite de recoudre afin de le cerner, le roman est en fait aussi (surtout?) un examen minutieux, sans concessions et sans lacunes, du tissu social tunisien, de la société tunisienne d'hier et d'aujourd'hui.

Car le foot s'avère être un miroir qui reflète le pays, sa façon de fonctionner, ce qu'il montre et ce qu'il cache, sa force et sa faiblesse, ce qui évolue et ce qui reste immuable. A ce sujet, l'auteur dévoile, dénude, déconstruit. Sa plume ne néglige rien. Elle fouille, revient lentement, scrute chaque détail, sous tous les angles. C'est là un choix, un style, une vision, ceux de Béchir Garbouj dans Les Ligaments croisés. Et c'est un plaisir, pour le lecteur, de suivre pas à pas cette grande construction romanesque. L'écriture, elle, reste précise, ciselée, souvent élégante. Elle s'oriente parfois et c'est, à mon avis, le sujet qui l'exige, vers un registre de langue familier, un riche répertoire sans contrainte et des tournures propres aux libres échanges du quotidien.

Je dirais, pour conclure, que ce dernier roman de Béchir Garbouj, semble être le fruit d'une longue méditation sur le foot, la place qu'il occupe partout sur les cinq continents, les interrogations et les passions qu'il suscite et que des centaines de millions de haut-parleurs, puissants et invisibles, répercutent dans toutes les cités de la planète. Et aussi d'un remarquable travail de documentation sur les techniques de ce sport, ses miracles, le parcours de ses héros légendaires, les lois d'airain qui le régissent, le rôle de l'argent, l'achat et la vente des joueurs... A mes yeux, tout cela ne fait qu'exprimer la diversité et le renouvellement des sources d'inspiration d'un écrivain qui se met à l'écoute des bruits du monde.

Emna Belhaj Yahia