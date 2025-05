Face aux défis du multilatéralisme, « l’Afrique que nous voulons »

Quelle lecture font les pays africains des défis qui se posent à la coopération multilatérale et comment peuvent-ils les surmonter ? La célébration en Tunisie de la Journée de l’Afrique ne pouvait offrir de meilleure occasion pour débattre de ces questions au moment où le système international construit après la deuxième guerre mondiale est attaqué de partout.

La conférence organisée vendredi 23 mai 2025 par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger aura été instructive, offrant la parole à nombre d’ambassadeurs de pays africains en Tunisie, ainsi que d’ambassadeurs de Tunisie en Afrique (au Kenya et en Afrique du Sud) ainsi qu’à des représentants du PNUD, de la BAD et de l’Union africaine, et à des journalistes. Dans un effort ponctué, la direction de l’Information et de la Communication qui a coordonné le contenu du programme, a conçu une capsule vidéo rappelant l’ancrage de la diplomatie tunisienne dans la construction du panafricanisme. Une mention spéciale aussi à l’Académie diplomatique internationale qui se prête bien à pareilles manifestations.

« L’indifférence et le désengagement de la communauté internationale »

Introduisant les débats, le ministre Mohamed Ali Nafti a évoqué « l’Afrique que nous voulons », « une Afrique prospère, solidaire et résiliente, une Afrique où règne la justice humaine, une Afrique qui maîtrise les attributs de sa souveraineté, capable de gérer ses ressources naturelles, une Afrique qui assure sa sécurité alimentaire, énergétique et hydraulique et où les TIC évoluent au rythme de son développement… » Tout en reconnaissant les avancées enregistrées, il a souligné que « ces réalisations, aussi significatives soient-elles ne sauraient cacher un constat des plus accablants, illustré par des souffrances indicibles et des injustices criantes qui persistent toujours. »

Le ministre des Affaires étrangères n’a pas manqué de porter son regard non-loin du continent africain, pour dénoncer, « le génocide perpétré par l’entité occupante à Gaza, au mépris des principes fondamentaux du droit international humanitaire ». Sans hésitation, il y a vu « une situation alarmante face à l’attitude d’indifférence et de désengagement de la communauté internationale. »

Des réponses nécessaires

Doyenne du groupe des ambassadeurs africains, l’ambassadrice de la Guinée équatoriale Gertrudis Nsang Ndong, s’est félicitée de la tenue de cette conférence et salué « le rôle majeur que ne cesse d’accomplir la diplomatie tunisienne en faveur de l’Afrique ». Elle a estimé que les interrogations quant à l’avenir de la coopération multilatérale attendent des réponses effectives et des actions porteuses.

Deux panels de discussion, modérés par Samira Mahdoui, devaient traiter successivement des défis en matière de paix et de sécurité ainsi que de ceux dans le domaine économique et financier. Au-delà des institutions en place et des mécanismes structurés, ne faudrait-il pas inventer de nouvelles approches et lancer des idées innovantes pour « imposer » l’Afrique dans le remodelage du système mondial ? Comment le continent africain pourrait-il exercer pleinement son influence ? Les valeurs patrimoniales, la culture et la diversité seront-elles incluses grands programmes en faveur des pays africains ? Quels seront les fondamentaux du multilatéralisme, juste, équitable et efficient, à concevoir ? Autant de questions qui ont nourri les débats qui restent à poursuivre et élargir ? Des réponses encore plus approfondies sont certes nécessaires.

