Une Ecole thématique en Microélectronique à l’INSAT

Les établissements d'enseignement supérieur sont instamment sollicités pour adapter leurs études et leur formation pour permettre aux étudiants de développer les aptitudes et les compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail. Dans le cadre de la convention signée en Mai 2023 entre l’Université de Carthage, l’Université de Grenoble Alpes (UGA, France) et l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), un nouveau programme de collaboration a été initié par un groupe d’enseignants-chercheurs des deux universités qui se connaissent depuis longtemps, afin d’adapter le programme de formation des ingénieurs de l’INSAT aux besoins du marché de l’emploi et plus particulièrement dans le domaine de la microélectronique. La satisfaction du marché de travail et le maintien d’une dynamique d’échange entre l’université et le secteur socioéconomique, passe certainement par ce genre de projets promoteurs.

L'École Thématique en « Microélectronique » les 8 et 9 Mai 2025 à l’INSAT est un événement organisé suite à cette convention. Cette dernière a donné lieu au lancement, en Janvier 2025, d’une option "Microélectronique" à l’INSAT pour la filière Instrumentation et Maintenance Industrielle (IMI4). Depuis Janvier 2025, une quinzaine d’étudiants en 2eme année cycle d’ingénieurs sont entrain de suivre des modules d’enseignements et ils bénéficieront d’un stage de «formation» en salle blanche et sur les outils de conception à CIME-Nanotech (UGA) du 29 Juin 2025 au 05 Juillet 2025.

L’université Grenoble Alpes est classée la première université européenne en innovation par l’office européen des brevets en 2024, en restant à la première place des universités françaises dans le classement de l’INPI (publié lundi 24 Mars 2025). Elle est dirigée depuis Janvier 2020 par le Professeur Yassine Lakhnech, qui a été impliqué dans la construction de plusieurs projets structurants sur le site dont le «Lab Ex Persyval-lab», l'opération campus PILSI» (IMAG) et l'initiative d'excellence d’Université Grenoble-Alpes. Il a assuré de nombreuses responsabilités en formation, les fonctions de vice-président recherche adjoint de l'Université Joseph Fourier (UJF), de vice-président de recherche de l'UJF et de directeur exécutif du volet recherche et valorisation de l'initiative d'excellence.

Après la visite historique du Professeur Moungi Bawendi (Prix Nobel de chimie 2023) et sa conférence plénière inoubliable le 18 Avril 2025 à l’INSAT, une autre fois L’INSAT montre qu’elle est une école d’excellence scientifique en formation, recherche et développement.