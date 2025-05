BTE : Des fondamentaux solides et des performances à l’horizon (Album photos)

« La Banque de Tunisie et des Emirats a enregistré au cours de l’année 2024 une mutation stratégique fondée sur trois piliers: l’identité citoyenne et environnementale, la transformation digitale et l’innovation technologique, et le développement du capital humain. » C’est ce qu’a déclaré Khaleefa Al Qamzi, président du conseil d’administration de la banque, lors de l’assemblée générale ordinaire, tenue le 30 avril dernier à Tunis. « En dépit des défis économiques que connaît le pays et le monde, a-t-il ajouté, la BTE est parvenue, grâce à sa solidité et son identité institutionnelle forte, à préserver la stabilité de ses indicateurs financiers, l’appui à ses clients et la poursuite de sa croissance. »

Pour sa part, la directrice générale de la BTE, Feriel Chabrak a indiqué que la Banque demeure engagée pour un financement à valeur de durabilité et environnementale, dédié à l’innovation en s’appuyant sur une stratégie de distribution multi-canal, et l’investissement dans les ressources humaines. « Nous sommes convaincus, a-t-elle souligné, que l’avenir n’appartiendra pas seulement à ceux qui détiennent les ressources, mais aussi à ceux qui sont capables de s’adapter, innover et se redéployer en toute célérité et efficacité. Aussi, l’adoption d’un modèle durable et souple constitue le meilleur choix pour faire face aux défis présents et à avenir et ce afin de fournir des services financiers modernes et sécurisés, adossés à l’innovation, la technologie et la responsabilité environnementale. »

Les états financiers de la BTE soulignent une croissance significative de 14.5% des dépôts et avoirs de la clientèle Dépôt qui passe de 973 734 millions de dinars en 2023 à 1 115 122 millions de dinars en 2024. Le total produits d'exploitation bancaire s’inscrit également à la hausse enregistrant 160 615 millions de dinars en 2024, contre 151 058 millions de dinars 2023. Quant au produit net bancaire, il est en légère augmentation, s’élevant à 66 296 millions de dinars en 2024, contre 65 027 millions de dinars, en 2023. Le taux de couverture des créances classées s’est amélioré pour s’établir à 66.75% contre 63.10% une année auparavant. Par ailleurs, le taux de créances accrochées a enregistré une baisse pour se situer à 20,4% (contre 21,17% en 2023).

En dépit de ces indicateurs en nette amélioration, le résultat net de l’exercice reste déficitaire avec (27 904) millions de dinars, mais demeure inférieur à l’exercice précédent qui était de (36 327) millions de dinars. Le déficit s’explique notamment par le montant des provisions accomplis, pour risques à hauteur de 25.4 millions de dinars.

La BTE marque une mutation prometteuse qui l’autorise à enregistrer des performances significatives.