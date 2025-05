Habib Touhami: Inégalités socioéconomiques et coefficient de Gini

On attendait de «la révolution tunisienne» qu’elle agisse fermement pour réduire les inégalités socioéconomiques et régionales dans le pays, raison redondante d’un malaise général persistant et principal déclencheur d’une série de révoltes populaires dramatiques. Hélas, ici comme ailleurs, le système a fini par vaincre l’antisystème. Entre 2010 et 2021, l’indicateur Gini (ou coefficient de Gini) de l’INS (Institut national de la statistique) a certes diminué, passant de 33,9 en 2010 à 30,9 en 2015, mais il est reparti à la hausse peu après jusqu’à atteindre 35,3 en 2021 (0=égalité totale; 100=inégalité extrême; entre 0 et 100 l’inégalité est d’autant plus forte que le coefficient de Gini est élevé). Cette évolution, bien qu’inscrite dans un contexte particulier, ne constitue pas moins la preuve que l’injustice sociale n’est toujours pas considérée en Tunisie comme un danger sociopolitique majeur.

La situation est d’autant plus inquiétante que le coefficient de Gini de l’INS ne mesure que les inégalités de consommation, pas les inégalités des revenus, encore moins les inégalités de richesse ou de patrimoine. Si en 2021, l’INS avait pu calculer son coefficient de Gini à partir de la répartition des revenus, celui-ci serait probablement supérieur à 35,3; et s’il avait pu le faire à partir de la répartition du patrimoine ou des richesses, il tendrait davantage encore vers plus d’inégalité. L’INS aurait-il pu faire autrement? La réponse est non parce que l’INS ne dispose pas et n’a jamais disposé de données statistiques suffisantes sur la répartition des revenus ou celle de la richesse et du patrimoine. La faute incombe à qui ? Pas à l’INS comme on le dit parfois, mais au pouvoir politique qui a observé jusqu’ici une attitude permissive quant au contrôle des revenus et du patrimoine.

L’accroissement du PIB et plus encore du PIB per capita constitue-t-il le seul moyen de réduire les inégalités socioéconomiques dans un pays comme les thèses économiques libérales le professent? Même si l’on admet que l’augmentation du PIB per capita constitue une condition nécessaire en la circonstance, elle est loin de constituer une condition suffisante. En effet, la réduction des inégalités socioéconomiques dépend dans une certaine mesure de l’accroissement des richesses produites mais elle dépend aussi de la politique redistributive (ou de la répartition secondaire) : transferts sociaux et fiscalité directe notamment. Un pays comme les Etats-Unis d’Amérique et dont le PIB est de 27 billions de dollars en 2023 a pourtant un coefficient de Gini de 41,9. En dépit de la discrimination positive, les disparités socioéconomiques persistent ou s’accroissent aux USA parce que la solidarité nationale institutionnalisée y est perçue comme du communisme.

Le coefficient de Gini exprime-t-il la totalité des disparités socioéconomiques? La réponse est évidemment non? Les disparités éducationnelles, l’accès aux soins, les opportunités de formation et de travail, la circulation sociale, la part de la fiscalité indirecte (non redistributive par définition), etc. Tout cela entre en considération. Certaines communautés s’accommodent de l’existence de grandes disparités socioéconomiques, sans cultiver ressentiment ou frustration. Ce n’est pas le cas de la société tunisienne. Ce particularisme est tout à la fois cultuel et culturel. La société tunisienne reste profondément marquée par les valeurs «égalitaristes» de l’Islam originel. La vénération du second Khalife Omar et la nostalgie vivace qui l’accompagne en sont la preuve vivante. Quant à l’influence du modèle social français, elle est patente. A cette influence, il faut toutefois ajouter l’apport singulier d’un syndicalisme compulsif, érigé dès l’origine en contre-pouvoir politique.

Habib Touhami