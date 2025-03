Elyes Ghariani - Indo-Pacifique sous Tension : L'Asie a la Croisée des Chemins entre Trump et Pékin ?

Par Elyes Ghariani

Un Engagement Américain Réévalué: L'Heure des Choix Stratégiques

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche relance les interrogations sur l’engagement des États-Unis en Asie. Un haut responsable taïwanais, sous anonymat, exprime ses craintes que Taïwan ne soit sacrifié au nom de la doctrine "America First". Une inquiétude partagée par de nombreux dirigeants régionaux, alors que la politique américaine devient de plus en plus imprévisible et que l’influence de la Chine ne cesse de s’étendre. Ce dilemme soulève des questions cruciales sur la sécurité et la prospérité de la région.

Lors de son premier mandat, Trump avait opté pour une approche transactionnelle des alliances, exigeant une plus grande contribution financière de ses partenaires et adoptant des positions ambivalentes, notamment sur Taïwan. Son second mandat pourrait amplifier cette tendance, recentrant la politique étrangère américaine sur ses intérêts nationaux et bouleversant les équilibres stratégiques en Indo-Pacifique. Conscients de ces imprévisibilités les alliés asiatiques s’adaptent : ils renforcent leurs capacités de défense, diversifient leurs partenariats et affinent leurs outils diplomatiques. Entre coopération et vigilance, leur objectif est clair : préserver leur stabilité et jouer un rôle actif dans la gestion des enjeux régionaux.

Stratégies des Acteurs Régionaux: Autonomie et Coopération

Diplomatie et Relations avec Washington

Face aux fluctuations de la politique américaine, les acteurs asiatiques affinent leurs stratégies en alliant diplomatie et renforcement de leurs atouts. Le Japon et Taïwan illustrent cette approche en resserrant leurs liens avec Washington par des investissements économiques et une coopération sécuritaire accrue.

L’engagement de TSMC, avec 40 milliards de dollars investis en Arizona et une annonce supplémentaire de 100 milliards pour de nouvelles infrastructures, illustre le rôle pivot de Taïwan dans les relations sino-américaines. Forte de sa domination sur 90 % des semi-conducteurs les plus avancés, l’île utilise ces investissements comme un levier géopolitique face à Pékin.

Parallèlement, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie multiplient leurs achats de matériel militaire américain, allant des missiles de précision aux systèmes de défense aérienne. Cette dynamique vise à la fois à soutenir l’industrie de défense américaine et à se préparer à un environnement régional plus incertain.

Renforcement des Capacités Militaires

Les alliés asiatiques ne se contentent plus d’attendre les directives de Washington : ils prennent leur destin stratégique en main. Le Japon, longtemps limité par sa Constitution pacifiste, opère un virage historique en portant son budget militaire à 2 % du PIB d’ici 2027, mettant fin à des décennies de retenue. Cette décision s’inscrit dans un contexte régional marqué par l’ascension rapide de la Chine et les doutes croissants sur l’engagement américain.

La Corée du Sud, de son côté, investit massivement dans des équipements de pointe, comme les missiles Tomahawk, tandis que l’Australie mise sur des sous-marins nucléaires pour renforcer sa présence stratégique. Ces initiatives traduisent une volonté commune de se prémunir contre un environnement géopolitique perçu comme de plus en plus instable, notamment face aux menaces croissantes de la Corée du Nord et de la Chine, perçues comme de plus en plus pressantes.

Cette montée en puissance s’accompagne d’un changement de ton significatif. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, a récemment évoqué la possibilité pour son pays de développer des capacités nucléaires en cas de dégradation brutale du contexte géopolitique. Une déclaration inédite, témoignant d’une nervosité croissante face aux incertitudes stratégiques et aux fluctuations de la politique américaine.

Derrière ces évolutions se cache une ambition commune : bâtir une indépendance stratégique crédible. Les capitales asiatiques investissent massivement dans des technologies de pointe, de la cyber sécurité à l’intelligence artificielle appliquée au renseignement militaire. Ces avancées visent à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis tout en renforçant leur capacité de dissuasion, notamment face aux menaces perçues de la Chine.

Diversification des Alliances

Pour éviter de se retrouver piégés dans une nouvelle guerre froide, les nations asiatiques multiplient les partenariats stratégiques. Des initiatives multilatérales comme le Quad (Dialogue quadrilatéral de sécurité regroupant les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie) et le CPTPP (Accord de partenariat transpacifique) gagnent en importance, favorisant une coopération accrue en matière de sécurité et d’économie, tout en réduisant leur dépendance à un seul partenaire.

Parallèlement, elles renforcent leurs liens avec les puissances européennes, notamment la France et le Royaume-Uni, dont la présence navale en Indo-Pacifique s’intensifie. Coopérations militaires, accords de défense et exercices conjoints se multiplient, affirmant leur volonté de préserver leur autonomie face aux pressions de Pékin et de Washington. Ces alliances élargies illustrent une stratégie d’équilibre dans un ordre régional en pleine mutation.

La Chine: Partenaire Incontournable, Défi Stratégique

Voisin incontournable et marché colossal, la Chine représente à la fois une opportunité stratégique et un défi majeur pour les nations asiatiques. Avec plus de 2 700 milliards de dollars d’échanges en 2023, Pékin stimule la croissance régionale tout en renforçant son influence politique et militaire, posant la question de l’indépendance stratégique.

L’enjeu pour les pays asiatiques est de tirer parti de cette relation sans en devenir tributaires. Une approche équilibrée s’impose, combinant ouverture économique, diversification des partenariats et développement des capacités militaires.

Forte de sa diversité et de son dynamisme, l’Asie cherche à préserver son autonomie tout en jouant un rôle central dans l’évolution de l’ordre régional.

Vers un Nouvel Équilibre Stratégique: L'Asie face aux scénarios possibles

L’avenir de l’Indo-Pacifique dépend étroitement de l’évolution des relations entre Washington et Pékin, ouvrant la voie à plusieurs trajectoires possibles :

• Une détente fragile: Un accord sino-américain pourrait stabiliser la région, mais au prix d’une influence chinoise accrue. Les acteurs asiatiques devraient alors manœuvrer pour maintenir un équilibre précaire entre les deux puissances.

• Une nouvelle guerre froide: L’intensification des tensions, notamment autour de Taïwan et de la mer de Chine méridionale, forcerait les pays de la région à choisir leur camp, avec le risque d’une escalade militaire. Face à ce scénario, ils renforceraient leurs alliances et capacités de défense.

• Un chaos maîtrisé: Un affaiblissement des institutions régionales, comme l’ASEAN, entraînerait une fragmentation de l’ordre régional, où chaque nation se concentrerait sur la défense de ses propres intérêts. Cette dynamique risquerait d’exacerber les rivalités locales et de limiter les réponses collectives aux crises émergentes.

Dans ce contexte incertain, les nations asiatiques s’efforcent d’accroître leur autosuffisance stratégique en diversifiant leurs alliances et en investissant dans des technologies de pointe. Leur capacité à naviguer entre coopération et rivalité déterminera l’équilibre régional à venir, dans un monde où la compétition entre grandes puissances redéfinit sans cesse les rapports de force.

Adaptation et perspectives

L’Indo-Pacifique traverse une recomposition stratégique marquée par la montée en puissance de la Chine et les doutes entourant l’engagement américain.

Face à ces défis, les nations de la région adoptent une approche articulée autour de trois axes:

• Renforcement des capacités nationales: Les pays asiatiques investissent massivement dans des systèmes de défense modernes, des technologies de pointe (comme l’intelligence artificielle et le cyber sécurité) et des infrastructures critiques pour réduire leur dépendance vis-à-vis des grandes puissances. Cette montée en puissance militaire et technologique vise à préserver leur souveraineté et leur stabilité.

• Diversification des partenariats: La mise en place d’un réseau d’alliances équilibré et flexible, combinant acteurs régionaux et internationaux, constitue une priorité. Des initiatives comme le Quad (États-Unis, Japon, Inde, Australie) et le CPTPP (Accord de partenariat transpacifique) illustrent cette volonté de créer des partenariats multilatéraux pour contrer l’influence chinoise tout en renforçant la coopération économique et sécuritaire.

• Promotion du dialogue et de la coopération: Une approche inclusive, impliquant la Chine, les États-Unis et d’autres puissances, est envisagée pour gérer les tensions et favoriser la stabilité. Les forums régionaux, comme l’ASEAN, jouent un rôle clé dans cette dynamique, bien que leur efficacité soit parfois limitée par les divergences entre leurs membres.

Dans un monde en pleine mutation, les pays asiatiques cherchent à concilier coopération et autonomie stratégique, pour garantir leur stabilité et leur prospérité dans un ordre régional en transformation.

Elyes Ghariani

Ancien Ambassadeur