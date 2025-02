A la mémoire du Professeur Abdelaziz Chebil, une sommité littéraire et culturelle

Par Ridha Bergaoui - Le mercredi 19 mars s’est tenue, à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Sousse (Flsh), une cérémonie à l’occasion du quarantième jour de la disparition du Professeur Abdelaziz Chebil.

Au cours de cette cérémonie, le président de l’Université de Sousse, le Professeur Lotfi Belkacem, et le doyen de la Flsh, Professeur Mohamed Bouhlel, ont dévoilé la plaque attribuant le nom de Abdelaziz Chebil à la salle des soutenances de la faculté. Par la suite, le doyen a remercié tous les présents, le président de l’Université, le directeur du département d’arabe, Professeur Ridha Hamdi, ainsi que ses collègues, les membres de la famille du défunt, ses confrères, amis et étudiants, pour leur présence au cours de cette journée commémorative. Il a relevé les nombreuses qualités de Abdelaziz Chebil en insistant surtout sur son sens du respect. Le respect mutuel de ses étudiants, de ses collègues et de son métier. Il a particulièrement insisté sur le respect du défunt envers la femme en général, en rapport avec sa place cruciale au sein de notre société. Le président de l’université, quant à lui, a particulièrement insisté sur le rayonnement du défunt, non seulement à l’échelle locale et régionale mais également nationale et arabe. Enseignant, professeur, homme de culture, de science et homme politique, il a marqué par ses multiples travaux et ses pensées de nombreuses générations d’étudiants, d’enseignants et d’intellectuels. Il a exprimé à cette occasion toute sa reconnaissance envers cette personnalité exceptionnelle pour son œuvre réalisée tout au long de sa brillante carrière universitaire.

Des amis et collègues se sont ensuite succédé pour relater des souvenirs et exprimer leurs témoignages et leur admiration pour Abdelaziz Chebil, cet éminent pilier du département depuis la création de la Flsh. Son départ représente une grande perte pour l’Université tunisienne et la Tunisie en général. Un véritable monument irremplaçable. Une référence, par ses multiples contributions tant au niveau de la Flsh qu’au niveau national, qu’on consultait souvent et qui répondait, avec toute modestie et objectivité, pour donner gentiment son avis et son point de vue. Grâce à son esprit fédérateur, il a su accaparer l’estime et l’amour de tous ceux qui l’ont connu et côtoyé. Un petit film documentaire, élaboré par le Département pour l’occasion, a été projeté pour illustrer quelques-unes des multiples et judicieuses interventions du Professeur Abdelaziz Chebil, à de nombreuses occasions et manifestations universitaires et culturelles.

Pleins d’admiration, impressionnés par le parcours et la carrière riche et exemplaire de cette personnalité hors du commun ponctuée de valeurs nobles de tolérance, d’amour, de modestie et de respect, ses amis et collègues étaient attristés par sa subite disparition. Azouz (comme l’appelaient ses amis intimes) était un grand amoureux de la vie sans qu’il ne soit matérialiste, très sérieux et en même temps plein d’humour, à la fois attaché à nos traditions et à nos valeurs et en même temps un fervent moderniste. Il ne se plaignait jamais et il voyait toujours les choses du bon côté. Il est parti avec beaucoup d’humilité, humble et discret. Il pensait, même dans ses derniers instants, à ses étudiants et recommandait à ses collègues de prendre soin d’eux et de les aider pour achever leurs travaux de thèses et mémoires. Sa voix pure, féérique et émouvante, lors de ses émissions radiophoniques, tout le long de ses nombreux programmes culturels à Radio Monastir surtout, reste gravée dans les esprits de tous ses auditeurs. Ses multiples livres sont de véritables références en matière de littérature arabe, de critique littéraire, de traduction… Nombre de ses manuscrits ne sont pas encore publiés. Son souci permanent de la recherche, pour comprendre et avancer, et son désir d’apprendre et de partager sur tous les thèmes et sujets font de Abdelaziz Chebil un scientifique pluridisciplinaire, une véritable encyclopédie. A la fois homme de lettres, de science et de culture, il avait une réponse à tout, ses écrits en témoignent largement. Il était toujours fidèle à ses principes et à son métier. Intelligent et travailleur, à l’université, il était toujours brillant et major de sa promotion. Il s’adaptait à tout, armé de son esprit ouvert, plein d’empathie, d’amour et du respect d’autrui. Il menait un véritable combat, avec son stylo et du papier. Il portait un vrai message qu’il voulait livrer à tous. Un combat contre l’ignorance, l’injustice, l’inégalité, le fanatisme et le dogmatisme, particulièrement religieux. Son départ est une véritable perte pour tous, pour toute l’Université et pour la Tunisie d’une façon générale.

Tout au long des témoignages, une ambiance lourde d’émotion et de tristesse régnait dans la salle, ponctuée de temps en temps par une petite anecdote comme celle rapportée par une de ses étudiantes, qui un jour, en lui demandant sur quel sujet elle voulait mener ses recherches de mastère, avait répondu, toute confuse et impressionnée, «el eryen العريان à la place de Al Maari المعري», et lui qui répondait «on va le couvrir اتونغطيوه». Pour elle, Professeur Abdelaziz Chebil est bien parti physiquement mais ses idées (« les idées ont des ailes », disait-elle) restent incrustées dans l’esprit de ses étudiants, de ses amis et tous ceux qui l’ont connu ou lu ses écrits et entendu sa voix.

Abdelaziz Chebil était le modèle de l’universitaire qui ne se limite pas à ses cours et à l’enceinte de la faculté mais qui s’investit partout, pour être utile à la société, éclairer, aider et servir. Un véritable patriote au service de sa communauté et de sa patrie pour la défendre, corps et âme, armé de son stylo et avec beaucoup d’amour, de générosité, d’empathie, contre les maux de la société, les préjugés et les idées rétrogrades. Il était une personnalité charismatique, l’enseignant qui répondait aux attentes de ses étudiants, qui éveillait leur curiosité et leur désir de connaissances et qui ne se limitait pas à la transmission du savoir mais se devait de leur inculquer des valeurs nobles et humaines.

Les différents intervenants, ainsi que le doyen de la FLSH, ont insisté pour dire que ses pensées, ses idées et ses écrits ne peuvent être présentés ou discutés lors de cette petite et modeste manifestation intime et qu’il est nécessaire d’organiser un colloque à l’échelle nationale pour profiter des richesses littéraires, linguistiques, scientifiques qu’il a laissées et dont une grande partie n’est pas encore rendue publique. Monsieur le doyen a recommandé également à la famille, à ses amis et collègues proches de collecter tous les manuscrits de Abdelaziz Chebil afin de les publier ultérieurement pour que tout le monde puisse en profiter.

La cérémonie a été clôturée par une petite exposition de quelques ouvrages d'Abdelaziz Chebil empruntés à la bibliothèque de la faculté. Abdelaziz Chebil était le modèle de l’universitaire moderne, dévoué à son métier, à la fois respecté et admiré, qui croit à l’importance du dialogue, de la discussion et de la confrontation des idées pour avancer et éclairer. Il était partisan d’une université au service de la société, tous les membres de la société sans exception. Une université, certes un lieu où on forme les cerveaux de demain, mais aussi d’où on diffuse le savoir et où on fait le lien entre le passé, le présent et le futur. Une université ouverte, qui répond aux attentes sociales, au service de la société et du progrès, le tout avec des valeurs nobles de vivre-ensemble, de tolérance et d’empathie.

Avec la disparition du Professeur Abdelaziz Chebil, un monument de la culture, des sciences et du savoir est parti. Une véritable sommité qui a marqué tous ceux qui l’ont approché et dont le souvenir restera, pour toujours, gravé dans les esprits. La personne est partie mais le monument reste pour toujours et son œuvre survivra certainement pour très longtemps.

رحم الله عبد العزيز شبيل وغفر له واسكنه فسيح جنانه والهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان ان الله وانا اليه راجعون

Ridha Bergaoui

Lire aussi

Hommage à Abdelaziz Chebil, l’universitaire et intellectuel exemplaire