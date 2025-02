Epson annonce le changement de son président

Epson annonce la nomination de Junkichi Yoshida en tant que nouveau Président, à compter du 1er avril 2025.



Seiko Epson Corporation (TSE : 6724, 'Epson') a annoncé qu'une réunion de son conseil d'administration avait approuvé un changement de Directeur Général Représentant et la nomination d'un nouveau Président.

1. Détails du changement

Nom Nouveau poste Ancien poste Yasunori Ogawa Président du Conseil d'Administration et Directeur Président et Directeur Représentant, Directeur Général Junkichi Yoshida Président et Directeur Représentant, Directeur Général Directeur, Directeur Exécutif, Directeur des Opérations, Division des Solutions d'Impression

2. Raisons du changement

Dans le cadre de sa vision d'entreprise « Epson 25 Renewed », Epson poursuit son objectif d'atteindre la durabilité et d'enrichir les communautés. Ainsi, l'entreprise concentre ses efforts sur la résolution des problèmes sociétaux à travers une philosophie d'innovation efficace, compacte et précise.

L'exercice fiscal 2025 marque la dernière année de « Epson 25 Renewed », et représente également un tournant stratégique durant lequel Epson finalisera la formulation de sa prochaine vision stratégique visant à stimuler la croissance future. Dans ce contexte, il est essentiel pour Epson d'exécuter de manière constante ses plans pour la prochaine génération, tout en accélérant le développement de produits pionniers et des technologies qui les soutiennent, tant dans les secteurs en pleine croissance que dans les nouveaux domaines.

Cette transition de leadership, délibérée par le Comité de Nomination des Directeurs et approuvé par le Conseil d’Administration, vise donc à accélérer la construction d’une base de gestion solide visant à accroître la valeur de l'entreprise, sous l’égide d’une nouvelle équipe de direction qui sera responsable de tout le processus, de la formulation de la prochaine vision stratégique jusqu’à son exécution.

3. Parcours du nouveau Président Junkichi Yoshida

Nom Junkichi Yoshida Date de naissance 27 septembre 1964 Lieu de naissance Tokyo, Japon Formation Faculté d'Économie, Université Keio Avril 1988: Rejoint Seiko Epson Corporation Avril 2012: Nommé Directeur Général du Département de Planification Stratégique des Imprimantes Avril 2019: Nommé Directeur Général Adjoint de la Division DX Juin 2020: Nommé Directeur Exécutif (poste actuel) Octobre 2020: Nommé Directeur Général Adjoint de la Division des Opérations des Solutions d'Impression Avril 2021: Nommé Directeur Général de la Division des Solutions d’Impression (poste actuel) Juin 2024: Nommé Directeur (poste actuel) Avril 2025: Nomination en tant que Président et Directeur Représentant, Directeur Général Nombre d'actions Epson détenues 14 500 (au 31 décembre 2024)

À propos d'Epson META-CWA

Epson est un leader technologique mondial dont la philosophie d'innovation efficace, compacte et précise enrichit la vie et contribue à créer un monde meilleur. L'attention particulière accordée à la conception de ses produits et le soin qui accompagne tout le processus de fabrication sont au cœur de l'entreprise. L’entité régionale d'Epson - Epson META-CWA - propose des solutions de haute qualité et respectueuses de l'environnement dans les domaines de l'impression, de la numérisation, de l'affichage visuel, de la fabrication et du mode de vie, à plus de 80 pays dans la région du Moyen-Orient, de la Turquie, de l'Afrique, ainsi que de l'Asie Centrale et de l'Ouest. S'appuyant sur un héritage de 80 ans en tant que pionnier technologique japonais de renommée, l'entreprise réinvente ce que l'innovation de rupture peut apporter aux consommateurs, aux entreprises et à la planète, avec une approche visionnaire dans l'une des régions les plus dynamiques dumonde.

À propos d'Epson

Epson est un leader technologique mondial dont la philosophie d'innovation efficace, compacte et précise enrichit la vie et contribue à créer un monde meilleur. L'entreprise se concentre sur la résolution des problèmes sociétaux grâce à des innovations dans l'impression à domicile et de bureau, l'impression commerciale et industrielle, la fabrication, ainsi que de l’image et le style de vie. L'objectif d'Epson est de devenir carbone négatif et de mettre fin à l'utilisation des ressources souterraines épuisables, telles que le pétrole et les métaux, d'ici 2050.

Dirigé par Seiko Epson Corporation, basée au Japon, le groupe Epson génère des ventes annuelles de plus de 1 trillion de JPY. corporate.epson/en/