Visite du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti à Abu Dhabi : de nouvelles opportunités

Le timing ne pouvait être plus approprié, lors de ces grandes mutations qui interviennent dans le monde et plus particulièrement dans la région. Des concertations tuniso-émiraties et l’approfondissement de la coopération bilatérale viennent en effet à point nommé. En se rendant à Abu Dhabi, les 4 et 5 février courant, en visite de travail à l’invitation de son homologue, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires Étrangères, le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti aura un agenda chargé.

Affermir des relations d’amitiés et de fraternités établies depuis 1972, et explorer de nouvelles perspectives : le cadre est bien tracé. Les Emirats arabes unies représentent le deuxième partenaire commercial de la Tunisie parmi les États membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Il s’agit, de surcroît, du premier client de la Tunisie sur le plan des exportations destinées à cette région du globe. De plus, le marché émirati constitue une plateforme d’exportation majeure pour les produits tunisiens, grâce, notamment à sa flexibilité douanière et à son ouverture commerciale.

Durant les 11 premiers mois de l’année 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 600 millions de dinars tunisiens.

Les effectifs de la communauté tunisienne établie aux Emirats ne cessent de s’accroître. Officiellement, les Tunisiens inscrits dans le registre consulaire sont au nombre de 25.000 dont 2147, opérant notamment dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement, du sport, de la santé, de l’administration et du tourisme. Mais, en fait ceux qui résident aux Emirats, particulièrement à Dubaï, pour de fréquents séjours de courtes et moyennes sont de plus en plus nombreux.

Quant aux entreprises émiraties ou à capital mixte opérant en Tunisie, elles sont au nombre de 42 et ont permis de générer 14 054 emplois (BTE, tourisme, agriculture, etc.)

La coopération financière avec le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement est significative. Depuis le début de ses activités au commencement des années 1970, le Fonds a signé, avec la Tunisie, 11 accords de prêts et de dons dont le montant total atteint 610,5 millions de dirhams émiratis, ce qui équivaut à 187,6 millions de dinars tunisiens. C’est ainsi qu’il a contribué à financer plusieurs projets agricoles et de développement en Tunisie, notamment le projet de l’aménagement de la zone d’irrigation d’Oued Rmal, relevant du gouvernorat de Sousse, le projet de construction de 20 barrages collinaires, ainsi que le projet du barrage d’Oued Sarrat et l’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et de Mahjouba, relevant du gouvernorat du Kef. Aussi, le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement possède des participations dans le capital de la Société des études et du développement de Sousse Nord à hauteur de 32,3% (le projet touristique d’El Kantaoui de Sousse) et dans le capital de la Société Tunisienne de l’automobile et des services (ARTES) à hauteur de 9,3%.

Au-delà de leurs dimensions économiques, financières et politiques, les entretiens du ministre Mohamed Ali Nafti à Abu Dhabi avec Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan revêtent une importance toute particulière notamment eu égard au rôle très actif que jouent les Emirats dans la région et à l’intérêt mutuel exprimé par les deux pays. De nouvelles opportunités bénéfiques se dessinent à l’horizon.