Ridha Bergaoui: Des bienfaits de la courge

Comparées à la plupart des légumes comme la pomme de terre, la tomate, le piment ou même l’ail, la courge a une importance très secondaire. La consommation est très faible et la courge est essentiellement utilisée pour la préparation de quelques plats traditionnels comme le couscous ou la chakchouka à la courge.

Dans la culture populaire, la courge ne vaut rien et certaines de nos locutions le montrent bien. C’est ainsi qu’on dit «un âne a mordu une courge بهيم قدم قرعة», ou «c’est une courge طلعت قرعة», même dans le jeu des cartes lorsqu’on ramasse des cartes qui ne valent aucun point, on dit «une courge قرعة».

Pourtant à côté de son intérêt culinaire, la courge se révèle très importante et a des bienfaits considérables aussi bien diététiques, thérapeutiques, cosmétiques que culturels.

Citrouille, potiron et autres

La courge regroupe un ensemble de plantes du genre Cucurba, de la grande famille des cucurbitacées qui comprend également le melon, la pastèque, le concombre….

Parmi ces espèces, on trouve les citrouilles (cucurba pepo), les potirons (cucurba maxima) et la courge muscade (cucurba moschata). Quoiqu’il s’agisse de trois espèces différentes, citrouilles, potirons et courge muscade présentent de nombreux points communs et sont souvent confondus. C’est pour cette raison qu’ici nous allons parler de la courge d’une façon générale. La courge est appelée en arabe «قرع ou يقطين».

La courge est originaire d’Amérique centrale et a été introduite en Europe au XVIe siécle par Christophe Colomb. Les courges sont cultivées partout dans le monde. La production mondiale annuelle serait d’environ 20 millions de tonnes. La Chine et l’Inde sont les plus gros producteurs de courge. Au niveau européen, l’Italie et l’Espagne sont de grands producteurs, alors que la France importe de la courge. En Tunisie, s’agissant d’un légume tout à fait secondaire, les données relatives à la production et la culture de la courge sont rares, pour ne pas dire absentes. Le Groupement interprofessionnel des légumes (GIL) indique toutefois que la courge est cultivée dans plusieurs régions du pays : au Nord, au Cap Bon, au Sahel et au Centre-Ouest. La variété la plus cultivée est la Béjaoui, proche de la variété française musquée de Province (ou courge muscade, cucurba moschata). Le fruit est rond, aplati et côtelé, il pèse de 5 à 10 kg et mesure de 25 à 50 cm de diamètre. Sa couleur extérieure est verte et orange avec une chair orange, dense et épaisse au goût légèrement sucré. La récolte se fait d’août à septembre. C’est un légume d’automne qui se conserve bien et on le retrouve dans les magasins de fruits et légumes durant pratiquement toute l’année. En 2014, la Tunisie a exporté presque 3 000 tonnes.

La courge est botaniquement un fruit issu d’une fleur mais utilisé en cuisine comme légume du fait qu’elle n’est pas très sucrée comme le reste des fruits. On peut tout manger dans la courge, le fruit avec ses différentes parties: la peau, la chair, les graines et même les fleurs.

Les courges, un vrai régal et un excellent aliment santé

Cuisiné dans du couscous à l’agneau, un bon morceau de courge jaune donne au plat beaucoup de saveur et de goût. Une chakchouka aux courges est un plat national, populaire, rapide à préparer, peu cher et surtout très savoureux à déguster en toute saison.

Moyennant un peu d’imagination, la courge se prête à un ensemble de préparations tant salées que sucrées. Sur Internet, on trouve des dizaines de recettes à base de courge. Soupe et velouté, courge rôtie au four, purée, gratin, courge farcie, lasagne à la courge… Mais aussi tarte, gâteaux et même du jus. Elle peut également accompagner un ragoût ou un rôti de viande ou pour faire des sauces. C’est le légume préféré des végétariens et accompagne merveilleusement d’autres légumes comme les pommes de terre et les légumineuses dans des plats bien épicés. La courge est très riche en eau, contient très peu de protéines et de graisses mais assez de glucides. Elle est riche en fibres, en vitamines (A, B2, B6, B5, B9, C, K..), en minéraux (potassium, manganèse, cuivre, fer, phosphore, zinc…). Elle est faible en calories et contient de nombreux composés antioxydants protecteurs. Elle est pauvre en calories, rassasiante et convient à tous les régimes alimentaires. Il n’y a pratiquement aucune contre-indication et on peut en consommer à volonté.

Grâce à sa composition harmonieuse, riche en micronutriments, la courge est considérée depuis longtemps comme un aliment santé par excellence. Sa consommation permet d’améliorer la vision, le système immunitaire, le système nerveux, protège contre de nombreuses maladies et aide à prévenir les pathologies cardiovasculaires. La courge combat la constipation et favorise le bon fonctionnement du tube digestif. Son jus peut aider à réguler le cholestérol, le taux de triglycérides et la glycémie.

La courge est un aliment sain qui fait du bien à notre santé. On peut également l’utiliser pour des soins du visage et appliquer la citrouille en masque facial très bénéfique.

Les graines de la courge pour le plaisir et la santé

Les graines de la courge sont aussi intéressantes que la chair. On peut les consommer crues, nature, elles ont une saveur douce et agréable. On peut également les griller (les saler selon les goûts), les graines sont alors croquantes et ont une saveur noisette, délicieuse et très délicate. Riches en protéines et en lipides, elles sont nourrissantes et énergisantes. C’est unexcellent coupe-faim. On peut les consommer ainsi ou les utiliser pour décorer des gateaux ou les ajouter dans certaines recettes de cuisine salées ou sucrées. Comme la chair de la courge, les graines sont pleines de bienfaits santé. Elles améliorent le transit digestif et permettent d’augmenter le bon cholestérol. Elles sont bénéfiques pour booster le système immunitaire. Elles ont des propriétés diurétiques et apaisent les troubles du système urinaire (infection, incontinence, énurésie…). Riches en fer, elles permettent de combattre l’anémie et la fatigue. Le magnésium aide à lutter contre le stress, l’anxièté et les crampes musculaires. Les graines de la courge aident à prévenir et guérir les légers troubles et hypertrophies de la prostate. Les graine sont également des propriétés vermifuges et peuvent même prévenir les caries dentaires.

Les graines de la courge, riches en tryptophane, aident à combattre les insomnies. Le tryptophane favorise la sécrétion de la mélatonine, hormone du sommeil. Il régule également l’humeur et les troubles dépressifs en participant à la sécrétion de la sérotonine. La richesse des graines en antioxydants aide à combattre le vieillissement cellulaire et certaines maladies comme les cancers. En consommer une poignée d’une façon quotidienne aide à se maintenir en bonne santé. On peut également préparer avec les graines, un savoureux lait de graines de courge en ajoutant de l’eau et en les faisant passer par un mixer, après les avoir trempées toute une nuit. Les graines de courge peuvent se décliner en compléments alimentaires sous forme de poudre, d’extraits bioactifs concentrés ou d’huiles riches en acides gras polyinsaturés (oméga 3 et oméga 6), disponibles en parapharmacie.

L’huile des graines de courge est un allié beauté remarquable. Très riche en éléments actifs bienfaisants, elle est très utilisée en cosmétique et permet de formuler une gamme de soins capillaires et cutanés.. Pour les soins de la peau, elle préserve le collagène et prévient la formation des rides. Elle maintient l’hydratation, l’élasticité et la souplesse du tissu cutané, répare la peau abîmée et combat irritations, inflammations et rougeurs. Elle donne douceur, souplesse et éclat au tissu cutané. En soins capillaires, l’huile ralentit la chute, stimule la pousse des cheveux et combat l’hyperséborrhée en cas de chevelure grasse.

Les courges du monde

1 • Le Coran parle de la citrouille (Sourate As-Saffat, verset 146) dans le récit du prophète Younous (Jonas pour les chrétiens) qui resta dans l’obscurité du ventre d’un grand poisson durant quarante jours. Il fut rejeté sur le rivage très amaigri et malade. Allah lui envoya un plant de citrouille qui l’abrita avec ses grandes feuilles et le nourrit avec ses fruits nutritifs et délicieux, ce qui le sauva, et il a retrouvé rapidement sa santé et sa vitalité.

2 • Les citrouilles ont été, depuis très longtemps, la vedette de la fête Halloween qui se tient, chaque année, le 31 octobre et célébrée dans de nombreux pays catholiques. Durant cette fête, la citrouille est sculptée en têtes horrifiantes, et installée, avec une bougie à l’intérieur, dans la maison ou le jardin. L’idée est de recréer des monstres dans la nuit pour effrayer les esprits malveillants qui rôdent autour des humains.

3 • La courge éponge, luffa ou loofah, est une espèce de courge qui n’est pas consommable. Laissée au soleil, le fruit allongé se déshydrate et laisse un tissu fibreux, spongieux et rugueux. Cette éponge naturelle végétale permet, dans la salle de bain, un gommage cutané doux et efficace. En cuisine, on peut l’utiliser pour faire la vaisselle et récurer les casseroles. Elle peut être destinée à de multiples autres usages pour ses propriétés absorbantes et gommantes.

4 • La calebasse ou gourde pèlerine est une courge grimpante tropicale. Le fruit a la forme d’une bouteille à col plus ou moins long. Séché au soleil, la peau devient très dure comme du bois. Le fruit, vidé de ses graines, est utilisé pour fabriquer divers objets de cuisine (gourde, louche, saladier…) et même des instruments de musique.

5 • Certains pays organisent un concours de la plus grosse citrouille. L’année dernière, lors d’un concours organisé en Californie, un cultivateur a exposé une citrouille gigantesque pesant 1 247 kg en battant un précédent record établi en Italie en 2021 d’une citrouille géante de 1 226 kg. Le gagnant a obtenu une jolie somme de 30 000 dollars et pourra vendre les graines de sa citrouille à un prix d’or pour des amateurs du concours.

6 • On connaît tous l’histoire de Cendrillon et le carrosse que sa fée avait créé à partir d’une citrouille du jardin, pour aller au bal du roi.

La consommation mondiale de la courge ne cesse d’augmenter en rapport avec une prise de conscience de ses bienfaits pour la santé. En Tunisie, la courge occupe très peu d’espace. Pourtant, c’est un légume très intéressant qui doit étre réhabilité, mieux considéré, développé et valorisé. La courge présente un grand potentiel tant pour l’exportation que pour la consommation locale. La production de graines, soit pour la consommation directe, soit pour l’élaboration de compléments alimentaires ou de cosmétiques, est un créneau fort intéressant et lucratif.

Ridha Bergaoui