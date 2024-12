Elyes Ghariani - Au carrefour des enjeux mondiaux: une réflexion stratégique pour l'avenir

Le Moyen-Orient, l’Europe, le Maghreb et le Sahel sont liés par un destin commun où chaque crise locale produit des répercussions mondiales. L’escalade à Gaza en est une preuve éloquente. Alors que les Accords d’Abraham semblaient annoncer une dynamique de paix, la région est aujourd’hui prise dans une spirale d’instabilité, nourrie par des tensions croissantes.

Ces violences dépassent largement les frontières du Moyen-Orient. Elles perturbent les marchés énergétiques mondiaux et approfondissent le fossé entre un "Sud global" exigeant justice et un "Occident" perçu comme sourd aux aspirations arabes. Ce déséquilibre érode les relations Nord-Sud et fragilise la crédibilité de l’Europe en tant que médiateur.

Dans ce contexte, une coopération renforcée entre l’Europe, le Maghreb et le Sahel devient cruciale. Ces régions partagent des intérêts économiques, énergétiques et sécuritaires étroitement imbriqués. Soutenir le développement du Sahel, renforcer l’intégration économique du Maghreb et bâtir une vision régionale commune sont des priorités pour transformer ces défis en opportunités.

Cependant, l’avenir reste incertain. Le retour de Donald Trump à la présidence américaine pourrait bouleverser davantage les dynamiques géopolitiques. Une stratégie de désengagement militaire, couplée au renforcement des alliances stratégiques américaines, pourrait conférer à Israël un rôle accru contre l’Iran, intensifiant les tensions régionales.

Dans ce cadre, l’intégration de l’Arabie Saoudite aux Accords d’Abraham pourrait consolider un front anti-iranien avec les monarchies du Golfe et viser à contenir l’influence chinoise. Mais à quel prix? Cette stratégie risquerait de marginaliser davantage la cause palestinienne et d’aggraver les fractures au sein du monde arabe, notamment si des scénarios extrêmes, tels que l’annexion de la Cisjordanie, venaient à se concrétiser.

Pour l’Europe, l’enjeu dépasse les seuls intérêts géopolitiques. La Méditerranée, point de contact entre trois continents, doit devenir un laboratoire de solutions partagées. Une coopération étroite avec le Maghreb et le Sahel est essentielle pour instaurer une stabilité durable, répondre aux crises énergétiques et sécuritaires, et restaurer une véritable solidarité Nord-Sud.

Une Réflexion Stratégique Indispensable

Dans un contexte d’instabilité croissante, le Maghreb, carrefour entre l’Europe et l’Afrique, s’impose comme un partenaire clé pour une Europe confrontée à des défis énergétiques et économiques amplifiés par la guerre en Ukraine. Repenser les relations euro-maghrébines est essentiel non seulement pour répondre à la crise énergétique, mais aussi pour proposer des solutions durables et stratégiques.

Avec son immense potentiel en énergies renouvelables – éolien, solaire et hydrogène vert – le Maghreb peut devenir un fournisseur stratégique pour l’Europe tout en favorisant l’électrification du Sahel. Ce modèle de coopération triangulaire offre une réponse concrète aux besoins des trois régions. En 2021, un projet d’électrification au Niger, financé par l’Europe et utilisant des technologies tunisiennes, a permis d’alimenter écoles et dispensaires d’un village isolé grâce à l’énergie solaire. Cet exemple montre comment des partenariats concrets peuvent transformer la vie locale et renforcer les liens régionaux.

Tandis que le Maghreb se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique, le Sahel, avec ses ressources naturelles et son capital humain jeune, complète cette dynamique régionale. Pour maximiser cet atout, il est essentiel d’investir dans des projets structurants alignés sur les priorités locales. Le Maghreb doit être pleinement intégré aux stratégies européennes, particulièrement dans le cadre de la transition énergétique, tandis que le Sahel peut devenir un pilier de la coopération interrégionale.

Les Rivalités Internationales: Enjeux et Opportunités

Le Sahel, malgré son potentiel, est aujourd’hui le théâtre de rivalités internationales.

La Russie y renforce ses alliances sécuritaires, tandis que la Chine investit massivement dans des infrastructures stratégiques. Ces dynamiques redéfinissent les équilibres régionaux, affaiblissant l’influence historique de la France.

Face à ces bouleversements, les initiatives classiques comme le Processus de Barcelone se révèlent insuffisantes. Un format plus ambitieux, tel qu’un «5+5+5», pourrait intégrer le Sahel dans les dynamiques euro-méditerranéennes et soutenir des projets concrets en énergie, infrastructures et sécurité. Ce cadre élargi est indispensable pour répondre à l’urgence des défis actuels et poser les bases d’une coopération durable.

Les défis actuels ne sont pas des fatalités, mais des opportunités pour bâtir un partenariat transformateur. Avec des actions concrètes et une vision commune, l’Europe, le Maghreb et le Sahel peuvent faire de leurs défis un modèle de coopération mondiale.

Une Vision Intégrée pour l’Avenir

Le Maghreb et le Sahel disposent d’un potentiel stratégique considérable en matière d’énergie solaire et éolienne. Des projets novateurs comme l’hydrogène vert ou la relance de Desertec pourraient non seulement faire d’eux des moteurs de la transition énergétique européenne, mais aussi stimuler leurs économies locales. Unis autour de telles initiatives ambitieuses, l’Europe, le Maghreb et le Sahel pourraient ainsi bâtir un avenir commun, stable et durable.

Dans ce contexte où le Sahel devient un terrain de rivalités internationales, il devient crucial que l’Europe adopte une stratégie intégrée, alliant sécurité, transition énergétique et développement. Cela permettrait de transformer la Méditerranée en un espace de prospérité partagée. À cet égard, le format «5+5+5» s’impose comme un levier stratégique clé pour soutenir des projets énergétiques, d’infrastructures et de gestion migratoire.

Un tel partenariat repensé pourrait offrir une réponse tangible aux défis sécuritaires, migratoires et de développement. En instaurant des mécanismes solides et des projets concrets à bénéfices réels, il permettrait de rétablir une coopération soutenue et durable dans la région.

Parallèlement, la transformation numérique se profile comme un levier stratégique incontournable pour le développement. En facilitant la création de startups et de hubs technologiques, cette transition numérique renforcerait l’inclusion sociale et économique, tout en stimulant la compétitivité locale.

La migration peut aussi se transformer en un véritable moteur de croissance pour ces régions. En adoptant une approche fondée sur la migration circulaire et la formation professionnelle, l’Europe pourrait non seulement combler ses besoins en main-d’œuvre, mais aussi soutenir l’emploi dans les pays d’origine. Des initiatives telles que la création de centres de formation ou le renforcement des programmes de mobilité académique seraient autant d’atouts pour transformer les flux migratoires en leviers de développement durable.

Ce partenariat euro-maghrébo-sahélien représente une opportunité unique de réinventer une coopération équitable, fondée sur la solidarité et l’engagement mutuel. Il est temps de redonner à la Méditerranée son rôle d’espace de coopération audacieuse. Les défis actuels ne doivent pas être perçus comme une fatalité, mais comme un appel urgent à l’action collective.

Un Pacte de Confiance pour un Avenir Prospère

Chaque acteur doit endosser ses responsabilités pour construire un pacte de confiance, en vue d’élaborer des solutions adaptées aux enjeux communs. Il est impératif de dépasser les urgences immédiates et de s’engager dans la construction d’un avenir prospère et stable. Le Maghreb, acteur stratégique entre l’Europe et l’Afrique, doit voir l’Europe soutenir des initiatives ambitieuses pour renforcer cette intégration régionale. Le Sahel, quant à lui, nécessite un soutien fort, notamment à travers des investissements dans les infrastructures, la sécurité et l’éducation, afin de garantir un développement durable et inclusif.

Des Crises comme Leviers de Croissance

Les crises peuvent se transformer en moteurs de croissance, mais cela ne sera possible que par des actions audacieuses. Seules de telles actions permettront d’édifier un avenir commun où stabilité et prospérité ne seront pas des concepts abstraits, mais des réalités tangibles. Toutefois, des questions cruciales se posent:

L’Europe, saura-t-elle dépasser ses divisions internes pour répondre aux aspirations légitimes des peuples du Sud, tout en réaffirmant ses alliances stratégiques essentielles?



Le Maghreb pourra-t-il surmonter ses fractures internes pour se positionner comme un pont vital entre les rives de la Méditerranée?



Le Sahel, fragile et éprouvé par de multiples défis, saura-t-il se réinventer pour devenir un modèle de coopération internationale, ou continuera-t-il à incarner l’échec d’une gouvernance mondiale fragmentée?



Et le Moyen-Orient, cette région clé, verra-t-elle l’émergence d’un nouvel ordre, ou se laissera-t-elle engloutir par les rivalités des grandes puissances?

L’équilibre est à portée de main, mais il exige du courage, de l’innovation et, surtout, de la solidarité. L’histoire nous l’a enseigné: l’inaction est le plus grand des périls. Il est temps d’agir, ensemble, pour saisir cette opportunité historique de bâtir un monde plus stable, plus équitable et plus prospère pour tous.

Elyes Ghariani

