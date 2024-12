Bâtir des ponts: l’intégration euro-maghrébine à l’heure des défis géopolitiques

Par Elyes Ghariani, Ancien ambassadeur - La Méditerranée a toujours joué un rôle bien plus important que celui de simple frontière géographique. Elle incarne un véritable carrefour entre trois continents – l’Europe, l’Afrique et l’Asie –, un espace naturel de connectivité, marqué par des échanges culturels, économiques et humains profonds. Ce bassin, façonné par une histoire commune, recèle un potentiel stratégique immense, mais il demeure largement sous-exploité. En dépit de cette interdépendance manifeste et d’une proximité géographique évidente, la coopération entre l’Europe et le Maghreb reste partiellement figée, freinée par des divisions anciennes et des rivalités qui entravent la construction d’une véritable intégration régionale.

Les pays du Maghreb, depuis leur indépendance, ont toujours cherché à établir des relations solides et durables avec l’Europe. Ce désir de partenariat est motivé par des intérêts communs, que ce soit dans les domaines économique, politique ou culturel. Cependant, après plusieurs décennies de tentatives de rapprochement, force est de constater que la région reste profondément fragmentée. Le rêve d’une Union du Maghreb Arabe, porteur d’une vision d’intégration régionale, est resté un projet inachevé, paralysé par des différends politiques, institutionnels et économiques.

La situation actuelle illustre bien cette réalité. La fermeture des frontières entre le Maroc et l’Algérie depuis 1994, alimentée par la rivalité autour du Sahara occidental, constitue un exemple frappant de la manière dont les tensions historiques persistent.

En 2020, la normalisation des relations entre Rabat et Tel-Aviv, dans le cadre des accords d’Abraham, a ajouté une dimension supplémentaire aux conflits géopolitiques déjà existants, exacerbant les divisions régionales et suscitant des inquiétudes à Alger. Cette rupture diplomatique est un symbole des fractures profondes au sein du Maghreb, où la coopération régionale se heurte à des rivalités anciennes et à une absence de dialogue constructif entre les principaux acteurs. Le Maroc et l’Algérie, bien que voisins immédiats, se trouvent aujourd’hui dans une situation de méfiance mutuelle, renforcée par la fermeture des frontières et des tensions sur la question du Sahara.

Ces tensions ne se limitent pas aux relations bilatérales entre les pays du Maghreb. Elles se répercutent sur les relations avec la Tunisie et la Mauritanie, lesquelles, bien que moins affectées directement, ne peuvent échapper à la dynamique complexe qui se joue dans la région. La Tunisie, longtemps considérée comme un modèle de transition démocratique, traverse actuellement des défis économiques et sociaux significatifs, qui influent sur ses relations avec ses voisins ainsi qu'avec l'Europe. La Mauritanie, malgré sa position stratégique entre le Maghreb et le Sahel, reste une nation périphérique dans cette dynamique, prise dans un équilibre délicat entre ses partenaires régionaux et les puissances extérieures. Sa neutralité se trouve mise à l’épreuve par des initiatives comme l’"Initiative atlantique" lancée par le Maroc, qui cherche à étendre son influence sur le Sahel, un projet susceptible de contraindre Nouakchott à prendre position.

Au-delà des rivalités internes, la Libye représente un autre défi majeur pour la région. En proie à une guerre civile dévastatrice et à un chaos institutionnel profond, la Libye est devenue un terrain fertile pour les trafics en tous genres, y compris les flux migratoires clandestins qui transitent par ce pays pour atteindre l’Europe. Cette situation crée un foyer de préoccupations sécuritaires pour l’Union Européenne, qui peine à élaborer une stratégie cohérente pour stabiliser la situation. Les interventions européennes, souvent fragmentées et à court terme, n’ont pas permis de restaurer un équilibre politique durable, et la reconstruction de la Libye semble encore lointaine, notamment à cause des intérêts divergents des puissances européennes, comme la France et l’Italie, qui soutiennent respectivement des factions opposées.

Dans ce contexte difficile, l’Union Européenne, bien qu’elle possède des leviers économiques et diplomatiques considérables, n’a pas su se positionner comme un acteur stabilisateur à l’échelle régionale. En privilégiant des relations bilatérales, souvent orientées par des impératifs économiques immédiats, l’UE a négligé l’élaboration d’une stratégie multilatérale visant à renforcer les liens entre les cinq pays du Maghreb. Cela a limité l’efficacité de ses initiatives, alors même que l’urgence d’une coopération renforcée est plus évidente que jamais. Cette approche fragmentée empêche l’Europe de jouer un rôle véritablement fédérateur et de répondre à l’appel d’une intégration euro-maghrébine.

Cependant, les bénéfices d’une coopération renforcée sont considérables. Pour l’Europe, un partenariat stratégique avec les pays du Maghreb garantirait un accès sécurisé à des ressources énergétiques cruciales, notamment dans un contexte de dépendance croissante vis-à-vis des énergies renouvelables et de diversification énergétique.

L'Europe tirerait profit des atouts du Maghreb, riche en gaz naturel et en ressources minières, qui constituent une alternative précieuse aux sources d'énergie traditionnelles. En outre, la région offre une main-d'œuvre jeune et qualifiée, un atout majeur pour répondre aux besoins croissants de l'Europe en personnel compétent, tout en contribuant à pallier ses défis démographiques et les pénuries dans certains secteurs clés.

Les pays du Maghreb, de leur côté, tireraient des avantages considérables d’une telle coopération. Le soutien de l’UE dans le cadre d’une migration circulaire permettrait à des travailleurs maghrébins de bénéficier de perspectives professionnelles en Europe tout en développant de nouvelles compétences et en contribuant à leurs économies locales par des transferts de fonds et de technologies. Le développement des infrastructures locales et des investissements européens dans des projets d’envergure stimulerait la croissance, réduirait le chômage et favoriserait une meilleure intégration des pays maghrébins dans le marché mondial.

En parallèle, l’éducation, la recherche et la formation professionnelle sont des domaines dans lesquels l’Europe peut avoir un impact direct et significatif. En développant des partenariats universitaires, en facilitant les échanges académiques et en soutenant des initiatives de formation professionnelle adaptées aux besoins des marchés locaux, l’UE contribuerait à préparer une nouvelle génération maghrébine prête à répondre aux défis d’une économie mondialisée. Ce capital humain constitue un véritable moteur de croissance pour la région, qui bénéficie d’une jeunesse dynamique et ambitieuse.

Mais pour qu’un tel partenariat devienne une réalité, l’Europe doit adopter une approche plus proactive et différenciée, tenant compte des spécificités de chaque pays du Maghreb. Par exemple, la transition énergétique en Algérie, l’innovation numérique au Maroc, et le développement agricole en Tunisie nécessitent des solutions adaptées aux réalités locales. Une coopération sectorielle ciblée et concrète pourrait être le point de départ d’une nouvelle dynamique régionale. L’Europe, en agissant de manière plus ciblée et coordonnée, pourrait devenir un partenaire incontournable pour le Maghreb.

L’histoire nous enseigne que les perspectives géopolitiques ne sont jamais figées. Ce qui semblait hier irréalisable peut devenir une réalité demain. Qui aurait pu imaginer, en pleine guerre froide, que des pays comme la Ceausescu ou encore l’Allemagne de l’Est d’Erich Honecker intégreraient l’Union Européenne et l’OTAN ? L’intégration euro-maghrébine, loin d’être une utopie, doit être perçue comme une ambition stratégique légitime, portée par la volonté commune des peuples et des nations.

Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer la Méditerranée en un espace de stabilité, de prospérité partagée et de rayonnement international. À travers une vision commune et des efforts conjoints, la Méditerranée peut enfin incarner un modèle de collaboration réussie entre deux rives liées par l’histoire, la géographie et l’avenir.

Ilyes Ghariani

Intervention lors de la 3ᵉ édition des Journées de réflexion organisées par le Conseil Tunisien des Relations Internationales