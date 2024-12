Les progrès positifs ont permis de surmonter les incertitudes en 2024

Au début de l'année, la faiblesse économique des principales économies avancées dominait l'agenda macroéconomique mondial. Un ralentissement rapide aux États-Unis, une croissance décevante en Chine et une stagnation continue en Europe ont créé un environnement sombre pour 2024, avec des prévisions de croissance mondiale débutant l'année à 2,7 %, à peine au-dessus du seuil de 2,5 % qui est communément associé à une récession mondiale.

Au premier semestre 2024, tant l'activité que l'inflation ont surpris à la hausse au niveau mondial, entraînant un renouvellement temporaire des inquiétudes liées à l'inflation et une incertitude significative concernant la trajectoire et même la direction des taux directeurs. Cependant, les pressions sur les prix étaient liées à des facteurs retardataires, tels que les coûts du logement. Malgré cela, les marchés du travail se sont progressivement détendus tout en restant résilients, et l'inflation a diminué. Cela a entraîné un changement de sentiment et une révision des perspectives plus tard dans l'année.

Fait important, la baisse de l'inflation a justifié le début de cycles significatifs d'assouplissement de la politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (Fed) a réduit ses taux directeurs de 100 points de base (pbs) pour les fixer à 4,5 %, et la Banque centrale européenne (BCE) a abaissé ses taux de 100 pbs, les portant à 3 %.

Assouplissement des conditions monétaires aux États-Unis et dans la zone euro

(Taux des fonds fédéraux et taux de la facilité de dépôt de la BCE, %, 2023-24) Sources: Haver, US Fed, ECB, QNB analysis

En conséquence, l'année s'est finalement caractérisée par un contexte plus positif de croissance mondiale modérée de 3 %, combinée à une baisse de l'inflation dans la plupart des économies avancées et à un assouplissement monétaire significatif.

La croissance mondiale estimée à 3,1 % pour 2024 représente une réalisation notable, notamment compte tenu des faibles attentes en début d'année. De manière importante, les performances meilleures que prévu ont été généralisées, touchant toutes les grandes économies, y compris les États-Unis, la Chine et la zone euro.

Dans cet article, nous analysons les trois principaux moteurs de 2024 qui ont conduit à ces révisions à la hausse des prévisions de croissance mondiale.

Prévisions consensuelles de croissance du PIB pour 2024 selon Bloomberg

(Croissance prévue en glissement annuel pour 2024 à différents moments de l'année) Sources: Bloomberg, QNB analysis

Premièrement, la croissance américaine s'est avérée une fois de plus nettement plus robuste que prévu. Avec une croissance estimée à 2,7 % pour l'année, l'économie américaine a maintenu un niveau de croissance solide, dépassant sa tendance à long terme de 2,3 %. La consommation robuste, en particulier, qui représente environ 70 % du PIB du pays, explique les performances économiques des États-Unis. Les ménages américains bénéficient toujours de bilans solides, de niveaux élevés d'épargne financière disponibles pour les dépenses et d'une croissance saine des revenus. Comme la plupart des ménages américains ont refinancé leurs obligations à des taux record après la pandémie, ils ont été largement protégés contre le précédent resserrement financier et attendent de bénéficier de taux d'intérêt plus bas à mesure que la Fed progresse dans son cycle d'assouplissement. Néanmoins, la consommation est restée robuste, créant une base solide pour la croissance du PIB des États-Unis.

Deuxièmement, en Chine, après une période difficile marquée par une faiblesse du secteur immobilier et une faible confiance des consommateurs, les autorités économiques ont lancé un vaste programme de relance, rompant avec le cycle précédent de soutien limité et graduel à l'activité économique. Ce programme de nouvelles mesures a pris de l'ampleur après septembre, avec des décisions telles que la recapitalisation des banques d'État, des réductions des taux d'intérêt et des ratios de réserves obligatoires, des dépenses budgétaires accrues et un soutien aux marchés immobiliers et financiers. Cela a initié un changement dans le sentiment des investisseurs et favorisé un comportement des consommateurs plus positif. Bien que l'effet initial se soit partiellement atténué, il a néanmoins permis de stimuler l'économie, créant une base plus stable pour la croissance future.

Troisièmement, dans la zone euro, bien que la croissance soit restée globalement stagnante, les performances globales ont tout de même été légèrement supérieures aux attentes pessimistes du début de l'année. La crise énergétique s'est avérée stabilisée, tandis que les politiques budgétaires sont restées relativement souples dans plusieurs pays, dépassant souvent la limite de 3 % du PIB fixée par le traité de Maastricht. Cela, associé à une inflation plus maîtrisée et à une amélioration des revenus réels, a soutenu la consommation et évité une récession ou un ralentissement plus prononcé.

En somme, l'économie mondiale a une fois de plus dépassé les attentes pessimistes des analystes, tout comme en 2023. Des conditions positives dans la plupart des économies avancées, avec une normalisation progressive de l'inflation, un cycle d'assouplissement monétaire et une économie chinoise stabilisée, ont favorisé une croissance mondiale modérée d'environ 3,1 %.