Quand la BT célèbre Aboul Kacem Chabbi… chez lui à Tozeur

La symbolique est triple et la célébration féérique ! Quatre-vingt-dix ans après sa mort en 1934 à l’âge de 25 ans seulement, Aboul Kacem Chabbi, l’un des premiers et plus grands poètes modernes tunisiens, est célébré majestueusement chez lui à Tozeur, dans l’enceinte même de son superbe mausolée en marbre et céramique où il repose en paix. Une grande première.

Cet hommage lui est réitéré à l’occasion de la cérémonie de remise du Prix qui porte son nom, décerné par la Banque de Tunisie sur concours à d’illustres hommes et femmes de lettres tunisiens et arabes.

Cette année, c’est la 38e édition d’une vaste action de mécénat culturel entamée il y a quarante ans, en 1984. Et c’est aussi le 140e anniversaire de la création de la BT.

Les astres se sont heureusement alignés.

Le prix d’excellence poétique a été attribué au poète libanais Charbal Dagher, alors que le prix d’honneur est revenu au penseur tunisien, le professeur Abdelmajid Charfi. Le jury, présidé par le poète Moncef Ouhaïbi, a également primé une sélection de figures culturelles tunisiennes éminentes (voir le palmarès). Sous cette grande tente soigneusement aménagée, dans une production artistique de grandes manifestations, et passés les discours officiels de la ministre des Affaires culturelles, prononcé par son chef de cabinet, et du gouverneur de Tozeur, par le premier délégué, place au programme culturel.

Invité sur le vif à prendre la parole, le professeur Charfi a rappelé que dans le large éventail de distinctions et prix qui lui ont été décernés (auxquels il n’a jamais postulé, sa vie durant), il considère que ce Prix Chabbi de la Banque de Tunisie lui est très précieux en raison de ses multiples symboliques. Evoquant l’éclosion de générations de talents littéraires et artistiques et la formation des élites tunisiennes, il déplorera cependant que l’Université qui formait jadis des penseurs se dédie désormais à sortir des experts.

Au-delà des frontières

Invité d’honneur de la session, Ahmed M. Qerran Alzahrani, professeur en communication et média à l’Université Roi Abdelaziz en Arabie Saoudite, sera particulièrement émouvant. «Il y a 25 ans, dit-il, j’étais venu pour la première fois en visite en Tunisie. J’avais trois noms en tête : Bourguiba, Cheikh Taher Ben Achour et Chabbi. Ils m’ont toujours impressionné. Je le suis davantage aujourd’hui, en me rendant pour la première fois à Tozeur, me recueillir sur la tombe de Chabbi et prendre part à cette magnifique cérémonie organisée à sa mémoire et à son immense talent. La poésie de Chabbi a dépassé les frontières et conquis le cœur des Arabes.»

«Pas seulement les Arabes, ajoutera le professeur tunisien Mohamed-Salah Omri, professeur de littérature arabe et moderne comparée à l’Université d’Oxford, au Royaume- Uni. Traduit en français, anglais et espagnol, Aboul Kacem Chabbi s’inscrit parmi les plus grands poètes de sa génération, inscrivant la littérature tunisienne dans les prestigieuses annales.»

Banquier chevronné, le directeur général de la BT, Hichem Rebai, s’est révélé être également un fin lettré, connaisseur de Chabbi et passionné de son œuvre. Il est ravi de délocaliser la cérémonie de remise du Prix à Tozeur, de l’accueil manifesté par la population et les autorités locales, et de l’adhésion des enfants de l’école primaire, la génération de demain. La Banque de Tunisie est déterminée à poursuivre et renforcer son mécénat culturel et à l’élargir à de nouveaux horizons, a-t-il indiqué.

Des enfants poètes de naissance

La cérémonie était merveilleusement scénarisée avec comme maître de cérémonie Sami Bennour qui réussira parfaitement le déroulé : vidéos sur la BT, le Prix et Chabbi, remise des tableaux d’honneur et de statuettes aux figures littéraires et artistiques, spectacles, remise des grands prix…

Six enfants de l’école primaire, route de l’aéroport de Tozeur ont donné un récital poétique qui a tenu l’assistance en haleine. Très à l’aise, doués et d’un talent naturel, ils ont chacun déclamé des poèmes appris par cœur. On aurait dit des comédiens bien rodés. Mémoire prodigieuse, parfaite maîtrise de la langue arabe, prononciation ponctuée et un jeu de scène digne des grands spectacles. Leur maîtresse, Mme Bousselmi, elle-même poétesse, était en larmes à la fin du récital. Et elle n’était pas la seule.

Disciple d’Aly Ben Ayed et longtemps directeur du Théâtre national, Mohamed Kouka donnera à la cérémonie une note très élevée. Avec sa voix grave et sa gestuelle significative, il déclamera des poèmes de Chabbi, de quoi transporter l’assistance dans ces cimes élevées de poétique et de rêveries.

Moncef Ouhaïbi ne manquera pas de son côté de lire des morceaux choisis de l’œuvre de Chabbi qu’il a réunis dans un nouvel ouvrage intitulé «La vie qui chante».

Personne ne voulait que la cérémonie s’achève. A la sortie, chacun recevait en cadeau un couffin de l’artisanat local, portant une calligraphie d’une strophe de Chabbi, différente d’un couffin à l’autre. Un souvenir précieux à conserver.

La Banque de Tunisie a ainsi réussi trois célébrations réunies en une. Autant les invités ont été comblés, autant les équipes internes de la Banque qui y ont œuvré d’arrache-pied pendant de longs mois, les cadres invités à Tozeur, ont su créer une fusion totale entre la BT et Chabbi.

