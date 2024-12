Maledh Marrakchi: L’enseignement supérieur à l’ère de l’Intelligence Artificielle Générative

L'IA générative est en train de remodeler l'enseignement supérieur, incitant les enseignants à repenser les programmes, les méthodes d'enseignement et les stratégies d'évaluation. L'essor rapide des technologies de l'IA a créé à la fois des opportunités et des défis dans le monde universitaire; les enseignants cherchant à équilibrer le potentiel de la technologie avec la nécessité d'un apprentissage centré sur l'humain.

Les retours de quelques expériences à travers le monde montrent la manière dont l'IA générative influence les pratiques d'enseignement, les adaptations requises dans les programmes, les implications pour les examens et l'évolution du rôle des enseignants.

Le consensus qui se dégage est que l'IA peut être un outil puissant pour améliorer l'apprentissage, mais que ceci nécessite une intégration réfléchie et des considérations éthiques. Alors que les étudiants utilisent de plus en plus l'IA pour l'apprentissage et la productivité, les enseignants doivent les guider dans l'utilisation éthique et l'évaluation critique du contenu généré par l'IA.

Deux ans après le lancement de ChatGPT, les technologies d'IA générative ont transformé les industries du monde entier - et l'enseignement supérieur ne fait pas exception. Des stratégies d'enseignement innovantes sont à mettre en place pour tirer profit des avantages de l’IA et surmonter les défis qui accompagnent l'avenir de l'enseignement dans un monde dominé par l'IA. Ces stratégies doivent apporter des réponses adéquates aux sept points suivants.

1. S'adapter à l'IA générative dans l'enseignement

L'émergence de l'IA générative a eu un impact significatif sur l'enseignement supérieur, incitant les enseignants à réfléchir à son rôle dans l'enseignement et l'apprentissage. Comme le notent les enseignants, les outils d'IA peuvent démocratiser l'accès à l'information, permettant aux étudiants de s'engager plus profondément dans le contenu et encourageant la créativité et la pensée critique.

Toutefois, le défi consiste à s'assurer que ces outils sont utilisés de manière éthique et efficace. Les institutions doivent fournir des lignes directrices et un soutien clair pour aider les enseignants à intégrer l'IA dans leurs programmes de manière réfléchie. Il s'agit notamment de répondre aux préoccupations concernant le plagiat et la dépendance excessive à l'égard du contenu généré par l'IA. En se concentrant sur le processus d'apprentissage plutôt que sur les résultats, les enseignants peuvent aider les étudiants à développer des compétences essentielles qui seront précieuses dans un monde où l'IA est en plein essor.

2. Adapter les programmes d'études pour intégrer l'IA

L'intégration de l'IA dans les programmes d'enseignement varie considérablement d'un établissement à l'autre, reflétant différents niveaux de préparation et d'acceptation. Si certains modules se sont rapidement adaptés pour inclure des contenus liés à l'IA, les changements institutionnels plus larges sont plus lents. Les enseignants sont encouragés à intégrer l'IA dans leur enseignement en concevant des devoirs qui exigent des étudiants qu'ils s'engagent de manière critique avec les outils d'IA, en s'assurant qu'ils comprennent à la fois les capacités et les limites de ces technologies. Cette approche aide les étudiants à développer une compréhension nuancée de l'IA, les préparant à un avenir où les compétences en matière d'IA seront de plus en plus valorisées sur le marché du travail. Toutefois, les établissements doivent également se pencher sur les implications éthiques de l'utilisation de l'IA, en fournissant des conseils et recommandations pour une utilisation responsable.

3. Repenser la forme des évaluations dans un monde dominé par l'IA

Le format d'examen traditionnel est confronté à des défis à une époque où les outils d'IA peuvent fournir des réponses à presque n'importe quelle question. Les enseignants soulignent la nécessité de repenser les stratégies d'évaluation pour se concentrer sur le processus d'apprentissage plutôt que sur le produit final. Ce changement peut impliquer un apprentissage basé sur des projets, où les étudiants démontrent leur compréhension à travers des applications pratiques et des exercices de réflexion. Ce faisant, les enseignants peuvent s'assurer que les étudiants développent les compétences nécessaires pour utiliser les outils d'IA de manière efficace et éthique. En outre, cette approche contribue à maintenir l'intégrité académique, car les étudiants doivent s'engager dans la matière de manière significative plutôt que de se fier uniquement aux réponses générées par l'IA.

4. Faire évoluer le rôle des enseignants

À mesure que les technologies de l'IA s'intègrent dans l'enseignement, le rôle des enseignants évolue. Si l'IA peut apporter une aide précieuse pour diffuser des contenus et offrir des expériences d'apprentissage personnalisées, elle ne peut pas remplacer les éléments humains de l'enseignement, tels que le mentorat, l'empathie et la capacité d'inspirer les étudiants. Les enseignants doivent s'adapter en devenant des facilitateurs d'apprentissage, en guidant les étudiants dans leur utilisation des outils d'IA et en les aidant à développer une pensée critique et des compétences en matière de résolution de problèmes. Les enseignants peuvent utiliser l'IA pour se concentrer davantage sur l'expérience d'apprentissage, en encourageant les étudiants à s'approprier leur éducation et en les préparant à un monde où l'IA est omniprésente.

5. Développer les compétences des enseignants et des étudiants pour un usage responsable et efficace de l’IA

À la différence des technologies de l’information et des communications (TIC), l’IA pose des défis éthiques et sociaux spécifiques, notamment en matière d’équité, de transparence, de respect de la vie privée et de responsabilité. La capacité unique de l’IA à imiter le comportement humain a une incidence directe sur le pouvoir d’action des humains et sur l’évolution de la relation de celui-ci avec la technologie. Afin de surmonter toutes ces difficultés, il est nécessaire de disposer de compétences spécifiques allant au-delà du cadre traditionnel des compétences numériques.

L’UNESCO a établi à ce propos deux nouveaux référentiels de compétences en matière d’IA (un pour les apprenants et un autre pour les enseignants) pour tenir compte des spécificités de cette technologie. Ils mettent l’accent sur une approche humaine de l’IA dans l’enseignement qui promeut l’esprit critique, la prise en considération des enjeux éthiques et une utilisation responsable de l’IA.

Le référentiel pour l’apprenant porte sur des compétences considérées comme fondamentales pour un apprentissage en phase avec les évolutions de l’IA. Le référentiel conseille d’intégrer les sujets liés à l’IA dans les matières principales du programme d’enseignement, en mettant l’accent sur l’enseignement interdisciplinaire à la fois dans les STEM et dans les sciences sociales. Les compétences sont réparties en quatre axes :

• Un état d’esprit axé sur l’humain: encourager les apprenants à comprendre et à affirmer leur pouvoir d’action en lien avec l’IA.

• Éthique de l’IA: enseigner l’usage responsable de l’IA, l’éthique dès la conception et des pratiques sûres.

• Techniques et applications de l’IA: fournir des connaissances et des compétences fondamentales en matière d’IA.

• Conception des systèmes d’IA: promouvoir la résolution de problèmes, la créativité et la conception créative.

Quant au référentiel pour les enseignants, il se concentre sur la formation professionnelle continue des enseignants. Le référentiel souligne que les outils IA devraient venir en complément, et non en remplacement, du rôle et des responsabilités cruciaux des enseignants dans l’enseignement. Son but est d’assurer que les enseignants soient à même d’utiliser l’IA de manière responsable et efficace tout en minimisant les risques éventuels pour les apprenants et la société dans son ensemble. Les cinq domaines de compétences clés définis dans le référentiel sont les suivants:

• Un état d’esprit axé sur l’humain: mettre l’accent sur le pouvoir d’agir, la responsabilité des actes et la responsabilité sociale des personnes.

• Éthique de l’IA: promouvoir des principes éthiques et l’utilisation responsable de l’IA.

• Techniques et applications de l’IA : fournir les connaissances, la compréhension et les compétences nécessaires pour créer et utiliser des systèmes d’IA.

• Pédagogie avec l’IA: aider les enseignants à tirer parti de l’IA pour trouver des méthodes d’enseignement innovantes.

• L’IA pour le développement professionnel: mettre en avant les capacités des enseignants pour leur permettre de tirer parti de l’IA pour leur formation continue.

6. Développer une infrastructure digitale sécurisée, fiable, durable et évolutive dans les établissements d’enseignement

Le développement des usages de l’IA dans l’enseignement se doit d’être intégré dans une stratégie complète assurant notamment un accès facile et approprié à l’internet et aux infrastructures digitales au sein et en dehors de l’établissement. Ces infrastructures doivent assurer la protection des données personnelles, la cyber sécurité, ainsi qu’une fiabilité renforcée pour éviter toute entrave au processus d’apprentissage. Elle doit permettre aussi une montée en charge en fonction des besoins de l’établissement et une évolution avec l’évolution technologique, tout en respectant la durabilité et la protection de l’environnement. La stratégie doit aussi prévoir la mise en œuvre des outils d’IA dans la transformation des processus administratifs au sein de l’établissement, et dans sa relation avec l’étudiant et le monde socio-économique.

7. Mettre en place une alphabétisation en IA de tous les acteurs dans l’enseignement

Les mutations qui se dessinent au sein de l’enseignement supérieur à travers le développement de l’IA et de l’IA générative en particulier, exige que tous les acteurs y soient préparés pour une meilleure exploitation de leurs potentialités, avec efficacité, de façon responsable et en respect des considérations éthiques. Un programme d’alphabétisation en IA doit être mis en place portant essentiellement sur:

Maledh Marrakchi

Universitaire, Consultant spécialiste en IA