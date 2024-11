40e anniversaire de l’IACE: Une institution à pérenniser (Album photos)

Comment promouvoir des échanges féconds d’idées et établir des passerelles entre divers univers, tout en préservant pendant quarante années son indépendance, sous des régimes successifs? L’Institut arabe des chefs d’entreprise (Iace) en apporte un bel exemple. Fondé par Mansour Moalla, le 30 octobre 1984, avec une vision audacieuse, il a su formuler des recommandations pertinentes en faveur des politiques publiques. Ses différentes manifestations, notamment les Journées de l’entreprise tenues depuis 38 ans, ont réuni dirigeants d’entreprise, syndicalistes, penseurs, experts, haute administration publique et différents autres acteurs. Des invités de marque parmi d’anciens chefs de gouvernement et des experts étrangers ont nourri une réflexion collective plurielle. Raymond Barre, Jean-Pierre Raffarin et autres Premiers ministres et ministres des quatre continents et représentants d’institutions financières n’ont pas manqué ces rendez-vous prisés.

D’ailleurs, à la faveur de la célébration du 40e anniversaire de l’Iace, l’ancien Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a été invité pour donner une conférence sur «La nouvelle géopolitique et les nouvelles tendances économiques». Ce n’est pas la première fois que M. Tsipras intervient à la tribune de l’Iace. Il était en effet conférencier d’honneur lors des Journées de l’entreprise en 2019. Présentes à cette célébration, Najla et Alya Moalla ont rappelé des passages du discours prononcé par leur père lors de la première assemblée générale et qui reste d’une grande actualité, qu’il s’agisse de la mission des dirigeants d’entreprise que du rôle que doit jouer l’Institut.

L’occasion a été saisie pour rendre hommage aux pères fondateurs et à d’illustres membres disparus et saluer les efforts des équipes. Du fondateur, Mansour Moalla, au président actuel, Amine Ben Ayed, en passant par Chekib Nouira, Ahmed Bouzguenda et Taïeb Bayahi, l’Institut a développé une expertise reconnue, exprimée à l’issue des débats, dans des publications de référence. Il compte aujourd’hui plus de 500 membres et a établi une section active à Sfax. Comptant toujours sur ses propres moyens et sur la cohésion de ses membres, il a pu édifier son propre siège aux Berges du Lac et s’adosser à une équipe exécutive compétente dirigée par Majdi Hassen.

Cette année, la 38e édition des Journées de l’Entreprise se tiendra du 5 au 7 décembre 2024 à Sousse, sous le thème de: «L’Entreprise et les Grands Changements : Adaptation et Opportunités».

Plus qu’un think tank indépendant et productif, une véritable institution à pérenniser.

Lire aussi

L’IACE célèbre aujourd’hui son 40ème anniversaire: l’ancien Premier ministre grec Aléxis Tsipras, en conférencier d’honneur