Farouk Qaddoumi: Un leader palestinien historique (Album photos)

Il aurait tant aimé revenir en Tunisie où il a vécu plus de 30 ans, depuis 1983, privé de sa Palestine natale. Mais le destin en décidera autrement. Le leader palestinien Farouk Qaddoumi (Abu Lutof) est décédé le 22 août dernier à Amman, à l’âge de 93 ans, deux mois seulement après la mort de son épouse et compagne de lutte Nabila Nimr. Tous deux reposent désormais en paix, non loin de leur patrie occupée.

Encore étudiant au Caire (1954-1958), Farouk Qaddoumi s’engagera dans la lutte contre l’occupation israélienne et fera partie, avec Yasser Arafat, Salah Khalaf, Khalil El Wazir et d’autres jeunes militants, du premier noyau qui constituera le mouvement de libération de la Palestine (Fatah), officiellement établi en 1965. Depuis lors, il ne cessera de s’investir pleinement dans le combat de sa vie pour défendre la noble cause de son peuple. Réputé pour son intransigeance sur les principes, sa vaste culture et sa grande capacité de dialogue et de persuasion, Farouk Qaddoumi sera nommé chef du Département politique de l’Organisation de libération de la Palestine (1973), puis chef du Département des Affaires étrangères (1989), avant de devenir ministre des Affaires étrangères de l’Etat de Palestine. Opposé aux Accords d’Oslo (1993), il refusera de s’installer à Ramallah, sous occupation israélienne, et ne cessera de dénoncer cette chape de plomb qui étouffe les aspirations légitimes de son peuple.

Originaire de Kafr Qaddoum, Farouk Qaddoumi est né en 1931 à Jinsafut, près de Naplouse, puis sa famille s’établira à Yaffa, entamant ainsi une longue série de déplacements dans les pays de la région. Abu Lutof rejoindra en 1954 l’Université américaine du Caire où il obtiendra en 1958 une licence en sciences économiques et politiques. Il ira travailler en Arabie saoudite, puis au Koweït, tout en militant pour la cause palestinienne. Membre du comité central du Fatah (1965), puis de sa commission exécutive, il y consacrera toute son énergie, s’installant à Amman, contraint de quitter la Jordanie en 1970 pour s’établir à Damas, avant de revenir au Caire, tout en gardant un pied à Beyrouth.

Tunis, son point d’ancrage

L’invasion du Liban en 1982 conduira l’OLP, Yasser Arafat et de nombreux dirigeants en tête à fuir le brasier de Beyrouth pour venir s’établir à Tunis. Farouk Qaddoumi emmènera sa famille et installera les bureaux de son Département politique. Il y restera pendant plus de 30 ans, appréciant l’hospitalité des Tunisiens, saluant leur solidarité avec le peuple palestinien et jouissant d’une haute considération.

Les facilités dont il bénéficiera de la part des autorités tunisiennes respectueuses des décisions palestiniennes et du fonctionnement de l’OLP lui seront fort utiles. Il ne manquera pas de le rappeler et dire que ce fut pour lui, comme pour les siens, une excellente période de son long parcours de combat.

Un leader charismatique, visionnaire et rassembleur

Intègre, dévoué à la cause palestinienne et faisant autorité, Farouk Qaddoumi a toujours été source de sagesse et vecteur d’unité de son peuple. Fin diplomate, courtois, mais irréductible quant aux principes et droits fondamentaux des Palestiniens, sa voix était écoutée avec attention dans le concert des nations. Multipliant les visites dans un grand nombre de pays de la planète, et d’entretiens avec leurs dirigeants, pour plaider la cause palestinienne et dénoncer l’occupation et l’oppression, il gagnait sans cesse davantage des soutiens précieux.

Fin 2015, Farouk Qaddoumi décidera de s’installer à Amman, se rapprochant ainsi de sa terre natale. Le départ sera émouvant, salué par de fidèles compatriotes restés en Tunisie et un grand nombre d’amis. Mais, depuis lors, il restera, ainsi que son épouse, Nabila Nimr, en contact téléphonique avec eux, n’omettant pas à chaque fête de leur présenter leurs vœux et leur dire quels merveilleux souvenirs ils gardent de leur séjour en Tunisie. Farouk Qaddoumi aura été l’une des dernières figures historiques palestiniennes. Il laisse le souvenir d’un leader charismatique, visionnaire et rassembleur, guère obnubilé par le pouvoir, resté toujours à l’écart des dissensions internes. Redouté pour sa franchise et son intransigeance, apprécié pour sa modestie et ses multiples qualités humaines, il nous manquera à tous.

Sincères condoléance à ses deux fils Lutof et Rami, aux membres de sa famille et au peuple palestinien.

Allah Yerhamou

