Enactus Tunisia: Le lancement du Race4Green est une opportunité pour les jeunes porteurs d’idées et de projets

Dans le cadre de son engagement en faveur d’un avenir durable, Enactus Tunisia est fière d'annoncer le lancement du Race4Green placée sous la thématique de «Green Innovation For Thriving Future» avec le soutien de Green’Innovi, projet financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification et en partenariat avec le CJD Tunisie.

Enactus Tunisia Race4Green s'inscrit dans une démarche de stimulation de l'innovation et l'entrepreneuriat pour relever les défis environnementaux tout en contribuant aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Il encourage les jeunes porteurs d’idées et de projets, âgés de 18 à 35 ans à proposer et à développer des solutions innovantes ayant un impact environnemental, social et économique.

Le déroulement du Race4green

Ce Race pourra accueillir des idées de projets en Early Stage (en phase d’idée ou de prototypage) ainsi que des projets en Advanced Stage (Startups ou Entreprises moins de 2 ans).

Après un premier dépouillement, 10 projets dans chaque catégorie seront retenus pour participer à un pitch de sélection. Le comité de sélection, composé d'experts et de chefs d'entreprises, choisira 7 projets par catégorie pour suivre un Bootcamp de six semaines d’incubation (projets early stage) et d’accélérations (projets Advanced Stage).

La phase finale consistera en une compétition entre les candidats sélectionnés à l’issue du Bootcamp. Chacun disposera de 7 minutes pour présenter son projet et de 5 minutes pour répondre aux questions du jury. Un champion sera retenu par catégorie.

Pour qui?

Ce Race est destinée à toute personne:

• Âgée entre 18 et 35 ans: Les participants peuvent être membre d’Enactus Tunisia, alumni ou autre. Les projets peuvent être présentés individuellement ou en équipes (maximum 5 personnes).

• Le projet doit aborder des problématiques économiques, sociales ou environnementales, avec un accent particulier sur les innovations qui favorisent un développement durable en Tunisie.

Les créneaux prioritaires

• Les énergies alternatives et renouvelables

• L’économie circulaire

• Le recyclage et l’agro-écologie

• L’agriculture multifonctionnelle

• L’agroalimentaire

• La bio-construction et mobilité écologique

• Le transport durable

• Le tourisme durable

• Traitement de l’eau et assainissement

Comment s’inscrire?

Pour s'inscrire, les candidats auront à remplir jusqu’au 15 octobre 2024 le formulaire ci-après: Lien vers la candidature

Les Awards

Catégorie 1: Early Stage Project:

• Champion:

- Cash prize

- Formation

- 3 mois de coaching & mentoring

Catégorie 2: Advanced Stage Project

• Champion:

- Cash prize

- Matching avec bailleurs de fonds, business angels et accélérateurs

- 3 mois de mentoring

Time line

• 15 octobre 2024: Clôture des candidatures

• 20 octobre 2024: Annonce des résultats de la 1ère sélection

• 30 octobre 2024: Pitch de sélection pour participation au Bootcamp de consolidation

• 4 novembre-13 décembre 2024: Bootcamp

• 18 décembre 2024: Finale du Enactus Tunisia Race4Green (Pitch final)

A propos d’Enactus Tunisia

Enactus Tunisia est une organisation d’entrepreneuriat social qui mobilise des business leaders, des étudiants et des enseignants universitaires afin d’utiliser la force positive de l’entrepreneuriat pour un développement durable, global, équitable et inclusif. Elle est affiliée au réseau mondial d’Enactus qui compte 36 pays.

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d’entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L’ensemble des projets réalisés par eux lors de l’année universitaire, est présenté dans le cadre d’une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d’entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a, le plus efficacement utilisé l’action entrepreneuriale afin de favoriser le progrès.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur :

Site Web: http://www.enactus.org.tn

Facebook: https://www.facebook.com/EnactusTunisie/

Instagram: https://www.instagram.com/enactustunisia/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/81703246