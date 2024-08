Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis (Issbat): Axes du programme pour le mandat 2024-2027

Concept: "Engagement, innovation et partage : ensemble pour un Issbat rayonnant"

Axe 1: Innovation pédagogique et employabilité

Ces dernières années, à l’Issbat ensemble, nous avons innové dans nos méthodes d’enseignement et en tant qu’équipe pédagogique nous allons continuer sur cet élan et innover encore et encore. Et cet élan de créer de nouveaux parcours attractifs pour les étudiants et qui améliore l’employabilité de nos diplômés, nous allons le continuer ensemble.

Nous travaillerons en commun avec le Comité pour la qualité afin d’obtenir la certification ISO 21001, qui viendra couronner nos efforts en matière de développement et d’innovation, renforçant ainsi la crédibilité et la reconnaissance de notre institut.

Axe 2: Recherche et transfert technologique

Et dans le même sens, nous allons œuvrer à mettre en place des événements scientifiques réguliers qui vont nous permettre de dynamiser encore plus la recherche à l’Issbat et de développer le transfert technologique.

Axe 3: Partenariats stratégiques et collaboration

Ce développement dans la pédagogie et la recherche sera beaucoup plus dynamique grâce aux partenariats stratégiques et à la collaboration avec d'autres institutions, des organisations et des entreprises du milieu industriel et de service.

D’ailleurs, grâce à nos efforts à tous, ces dernières années nous avons déjà initié des partenariats et des collaborations fructueux que nous allons encore dynamiser ensemble.

Axe 4: Bien-être et communication

Tout cela repose inévitablement sur notre bien-être au sein de l’Issbat. Nous allons œuvrer avec les moyens dont nous disposons pour créer une dynamique et une collaboration dans le plaisir et la joie.

Nous allons continuer à promouvoir les initiatives étudiantes et la vie estudiantine et à encourager et soutenir les clubs.

Nous comptons pérenniser les challenges et les initiatives entrepreneuriales qui sont déjà établis par un effort exceptionnel d’une équipe pluridisciplinaire d’enseignants engagés et motivés.

Nous améliorerons la visibilité de l’Institut grâce à des outils de communication efficaces. Et nous veillerons à ce que les opportunités offertes aux étudiants et les offres de formation de l’Issbat soient bien communiquées et comprises.

Avec la confiance et l’engagement des équipes et de mes collègues ainsi que le soutien de mes prédécesseurs, je me sens prête et déterminée pour continuer à faire de l’Issbat une institution rayonnante, innovante et écoresponsable.

