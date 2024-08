Glovo s’associe à Visa pour marquer le lancement du paiement par carte en Tunisie

Glovo, leader technologique mondial de la livraison multi-catégorie, a annoncé le lancement du paiement par carte sur l’application en Tunisie. Pour marquer cet événement, une campagne a été réalisée en partenariat avec Visa, un leader mondial des paiements numériques. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Glovo visant à améliorer l'expérience utilisateur et à simplifier les transactions, répondant ainsi aux besoins croissants des consommateurs tunisiens.

Cette nouvelle fonctionnalité représente une avancée significative pour les utilisateurs de Glovo en Tunisie, leur permettant de bénéficier d'une méthode de paiement fluide, sécurisée et pratique, directement via l'application. Grâce à un partenariat stratégique avec Visa, les utilisateurs de l’application pourront bénéficier de livraisons gratuites, allant jusqu’à 4 livraisons, en payant avec une carte de crédit VISA dans un premier temps valable jusqu’au 31 août 2024, garantissant une intégration fluide et sécurisée de ce service.

Une étape importante vers la modernisation des paiements

Les paiements en espèces restent prédominants en Tunisie avec environ 81% des transactions en cash, contre seulement 19% des paiements effectués par carte bancaire en 2023 en Tunisie. Avec cette initiative, Glovo et Visa s'engagent à aider à la modernisation du système de paiement dans le secteur de la livraison à la demande en Tunisie. En proposant une alternative efficace aux paiements en espèce, cette nouvelle option de paiement renforce non seulement la sécurité des transactions mais contribue également à l’accélération de la digitalisation de l'économie tunisienne, soutenant ainsi les efforts nationaux en matière de transformation numérique.

Un partenariat stratégique pour le développement digital

"Nous sommes très fiers de collaborer avec Visa pour marquer le lancement du paiement par carte en Tunisie. Ce lancement est un tournant décisif pour Glovo en tant que facilitateur de commerce électronique et témoigne de notre engagement à offrir un service optimal à nos utilisateurs. Nous croyons fermement que cette nouvelle fonctionnalité améliorera considérablement l'expérience utilisateur en rendant les transactions plus simples et plus sûres," déclare Majdouline El Idrissi, Directrice Générale de Glovo Tunisie.

"Chez Visa, nous sommes constamment à la recherche de moyens innovants pour rendre les paiements plus simples et plus sécurisés pour tous. Notre partenariat avec Glovo en Tunisie représente une opportunité exceptionnelle de fournir des solutions de paiement fluides et sécurisées aux consommateurs tunisiens, tout en soutenant la transition du pays vers une économie numérique," ajoute Ahmed Mohey, Country Manager Visa Tunisie.

A propos de Glovo

Glovo est une application multi-catégorie pionnière mettant en relation les utilisateurs aux entreprises et coursiers, offrant des services à la demande des restaurants locaux, épiceries et supermarchés, ainsi que les détaillants. La vision de Glovo est de construire la plus grande place de marché en ligne pour permettre à tout le monde d'accéder à tout dans leur ville en quelques minutes. Fondée en 2015 à Barcelone, elle est présente dans 23 pays d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique.

Pour plus d’informations sur Glovo, veuillez consulter: https://about.glovoapp.com/

À propos de VISA

Visa (NYSE: V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde, partout, élèvent tout le monde, partout, et nous considérons l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement de l'argent. Pour en savoir plus, consultez les sites About Visa, visamiddleeast.com/blog et @Visacemea.