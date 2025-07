Importante conférence internationale dès ce jeudi à Tunis sur le rôle des forces armées dans la protection des civils lors des missions de maintien de la paix de l’ONU

Le rôle des forces armées dans la protection des civils dans le cadre des missions de maintien de la paix de l’ONU sera au centre d’une conférence internationale qui se tiendra à Tunis les 10 et 11 juillet 2025. Organisée par le ministère de la Défense nationale en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies (ONU), elle rassemblera plus de 80 participants – militaires, civils et responsables onusiens – représentant 13 pays frères et amis, ainsi que des ambassadeurs, des attachés militaires en poste à Tunis et des représentants d’organisations régionales et internationales.

Cette conférence vise à réaffirmer l’importance du travail multilatéral en vue de concevoir une approche d’avenir pour la protection des civils lors des missions de maintien de la paix. Elle sera couronnée par la proclamation, à l’issue de ses travaux, d’une « Déclaration de Tunis », destinée à devenir un document de référence internationale. Celle-ci définira un cadre global de principes directeurs et de références opérationnelles pour la protection des civils dans les zones de conflit, afin de renforcer les concepts de protection humanitaire, d’assurer le respect du droit international humanitaire, et d’ancrer les principes de responsabilité. Elle renforcera également la coordination entre les différentes parties prenantes du maintien de la paix et réaffirmera le rôle des forces armées en tant dans la défense des droits humanitaires fondamentaux.

La conférence de Tunis entend également poser les bases d’une plateforme numérique internationale facilitant l’échange de données et d’expertises entre pays et organisations internationales. Elle élaborera en outre un guide opérationnel commun, en vue d’harmoniser les procédures et références des forces armées engagées dans la protection des civils. Une initiative de formation régionale sera également adoptée, sous la forme d’un programme intégré de renforcement des capacités, comprenant des sessions spécialisées, des ateliers et des exercices opérationnels conjoints.

Des rencontres-débats, des conférences scientifiques et des panels de discussion seront organisés au cours de la conférence, animés par des experts militaires et civils, ainsi que des responsables de l’ONU invités par la Tunisie.