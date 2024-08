Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie invite les Tunisiens à l’étranger à investir davantage dans les produits financiers

Tout en saluant les transferts effectués par les Tunisiens à l’étranger, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie a incité nos compatriotes établis à l’étranger à investir davantage dans les produits financiers offerts par les secteurs bancaire et financier. Prenant la parole à l’ouverture du Forum national des compétences tunisiennes à l’étranger, organisé les 6 et 7 août 2024 à l’Académie diplomatique, il a encouragé les banques tunisiennes à se rapprocher davantage des Tunisiens à l’étranger ce qui leur permettra d’internationaliser leurs activités. Il a également rappelé « les avantages qu’offrent l’ouverture de comptes étrangers en devises ou en dinar convertible aux non-résidents comme la couverture contre le risque de change, la liberté de transfert des fonds qui y sont logés ainsi que celle des produits d’investissements réalisés par débit de ces comptes. »

Les transferts effectués par les TRE ont toujours fait preuve de résilience et ont constitué un soutien infaillible et inconditionnel pour l’appui financier de nos familles et la consolidation des avoirs en devises et de l'épargne nationale.

Avec 1,8 million de Tunisiens résidents à l’étranger personnes, selon le recensement réalisé par le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, dont 50% sont des actifs composés de techniciens, de cadres et de professions libérales, les transferts des TRE au terme de l’année 2023 se sont affermis de 5,4% pour atteindre le niveau appréciable de presque 9 milliards de dinars, soit 5,6% du PIB. Cet élan s’est poursuivi lors du premier semestre 2024 avec des transferts d’un montant de 4,3 milliards de dinars.

Je profite de cette occasion pour inviter nos compatriotes résidents à l’étranger à investir davantage dans les produits financiers offerts par les secteurs bancaire et financier tunisiens pour tirer profit du climat de stabilité dont jouit la Tunisie actuellement, et qui a permis de contenir l’inflation, de stabiliser le niveau des réserves et par voie de conséquence la valeur du dinar.

Nos compatriotes pourront profiter à ce titre des mesures incitatrices en leur faveur en matière de frais bancaires sur les transferts de fonds de l’étranger, de produits d'épargne disponibles, de taux de rémunération des dépôts en devises ou en dinars convertibles.

Dans ce cadre, les banques tunisiennes sont invitées à se rapprocher davantage des TRE, ce qui permettra d'une part d’internationaliser leurs activités dans le domaine du transfert de fonds et de booster les transferts via les canaux formels d'autre part

De son côté et en tant que régulateur et catalyseur des systèmes et des moyens de paiement, la BCT a été à l’origine de plusieurs initiatives et projets innovants visant à promouvoir les services financiers numériques au profit des TRE.

D'autre part, la Banque Centrale ne cesse d'encourager les établissements financiers tunisiens et les fintechs tunisiennes à innover, notamment pour faciliter les transferts internationaux.

Par ailleurs les bureaux de change agréés par la BCT depuis 2019 avec leur couverture géographique étendue permettent de faciliter la réalisation des opérations de change manuel tout en préservant les droits des TRE.

Je voudrais également rappeler les avantages qu’offrent l’ouverture de comptes étrangers en devises ou en dinar convertible aux non-résidents comme la couverture contre le risque de change, la liberté de transfert des fonds qui y sont logés ainsi que celle des produits d’investissements réalisés par débit de ces comptes

A ce titre, je tiens à souligner l’importance pour la Tunisie que le rôle du Tunisien Résident à l’Etranger évolue d’un pourvoyeur d’épargne à celui d’une locomotive de croissance et ce, via le levier de l'investissement.

Pour cela, le gouvernement et la BCT travaillent en étroite collaboration pour que les différentes structures administratives, les banques et autres institutions financières instaurent un climat de confiance permettant aux tunisiens résidents à l’étranger de profiter pleinement des opportunités d’investissement offertes par l’économie tunisienne et des avantages que leurs procurent la règlementation des changes.

Parmi ces avantages on peut citer, le double statut sur le plan change qui permet aux TRE la conclusion de contrats de crédits et l’ouverture de comptes en dinars intérieurs ainsi que la gestion de leurs patrimoines en Tunisie et l’accomplissement de toutes activités y afférentes.

En outre les TRE, et à l’opposé des autres personnes physiques non-résidentes, bénéficient de la liberté d’investissement dans tous les secteurs économiques avec garantie de transfert de leurs revenus d’investissement.

Il va sans dire que les TRE et à l’instar des autres investisseurs étrangers peuvent toujours opter pour le régime dérogatoire qui permet la création de sociétés en Tunisie sous le statut de non-résident dans la plupart des secteurs économiques.

Avant de conclure, je tiens à réitérer l’engagement de la BCT à coopérer avec les parties prenantes pour édifier un écosystème financier où nos compatriotes résidents à l’étranger, peuvent en plus de leur contribution socio-économique, bénéficier pleinement des avancées de la finance digitale, afin de promouvoir une intégration mutuellement bénéfique et durable ce qui permettra d'englober des thématiques socio-économiques telles que l’immigration, la réinsertion des migrants de retour, l´employabilité des personnes vulnérables et l´engagement de la diaspora dans l´utilisation de canaux formels pour les transferts de fonds et l’investissement.

Enfin je tiens à faire part de mes convictions profondes que le rôle des compétences tunisiennes à l'étranger va au-delà de l'appui financier pour véhiculer une image positive de la patrie grâce au rayonnement de ses compétences travaillant dans les sociétés multinationales et les instances internationales et qui continuent à jouer le rôle d'ambassadeurs de la Tunisie apportant un grand appui pour l'économie nationale. »

