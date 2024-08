Compétences tunisiennes à l’étranger : comment travailler ensemble et s’impliquer dans l’effort de la Tunisie

Mettre les individualités tunisiennes brillantes à l’étranger en réseau et les impliquer dans la promotion de la Tunisie et son développement : l’ambition est grande. C’est à son amorce que s’emploie le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, en organisant pendant deux jours, les 6 et 7 août 2024, un forum national des compétences tunisiennes à l’étranger. Plus de 250 participants venus de divers horizons, notamment du Japon, des Etats-Unis d’Amérique et d’Europe, devaient s’engager, en présence de nombreux ambassadeurs de Tunisie à l’étranger, dans cette démarche et proposer des actions concrètes. « Il s’agit, dira le ministre, Nabil Ammar, à l’ouverture des travaux, de favoriser un networking efficace, de créer un canal de dialogue entre les Tunisiens à l’étranger et avec les autorités tunisiennes, de constituer une forme appropriée à leur action, et de décider du format et de la périodicité de leurs rencontres. »

« Les Tunisiens sont extraordinaires, partout, dans tous les secteurs, s’intégrant bien mais ne sont pas visibilisés, ajoutera-t-il ? Ils peuvent constituer une force de frappe très utile pour contribuer à l’effort national. » Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Mohamed Fathi Nouri, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et le ministre des Technologies de la Communication, s’adresseront dans le même élan à un auditoire attentif à leurs propos et souhaitant interagir avec eux.

Le gouverneur de la BCT a annoncé qu’un road show est prévu dans de nombreux pays après la promulgation du nouveau Code des Changes pour le présenter et expliquer les nouveaux avantages qu’il apporte notamment aux Tunisiens à l’étranger. « Avec 1,8 million de Tunisiens résidents à l’étranger personnes, selon le recensement réalisé par le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, dont 50% sont des actifs composés de techniciens, de cadres et de professions libérales, indiquera-t-il, les transferts des TRE au terme de l’année 2023 se sont affermis de 5,4% pour atteindre le niveau appréciable de presque 9 milliards de dinars, soit 5,6% du PIB. Cet élan s’est poursuivi lors du premier semestre 2024 avec des transferts d’un montant de 4,3 milliards de dinars. »

Pour sa part, la ministre des Finances a invité les Tunisiens à l’étranger à tirer meilleur bénéfice des multiples opportunités offertes pour contribuer à l’effort de la Tunisie, promouvoir l’image du pays et le climat des affaires ainsi que l’investissement notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Elle a particulière souligné l’importance des dépôts et de la souscription aux emprunts nationaux, tout en mettant en partage l’expertise et les connaissances acquises dans différents domaines. Mme Boughdiri Nemsia a appelé à renforcer la présence des compétences tunisiennes au sein des institutions régionales et internationales, à un niveau élevé.

Président de l’ATUGE, Amine Aloulou a souligné la nécessité de sortir du discours émotionnel, tout en cultivant un lien fort avec la Tunisie, pour adopter une relation rationnelle. Il a appelé à une révision complète de toute l’approche jusque-là adoptée dans la relation avec les Tunisiens à l’étranger. Il est important pour lui de favoriser des flux inverses de retour de Tunisiens établis à l’étranger, vers leur pays d’origine. Il convient de faciliter cette démarche et de l’appuyer. « Tout se bâtit sur la confiance. Chacun doit accomplir un pas de confiance en la Tunisie et en l’avenir », dira-t-il en conclusion.

Les travaux en groupes de travail commenceront pour s’étendre sur toute la première journée du Forum.

