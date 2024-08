Les îles tunisiennes: un trésor à découvrir

Une belle réussite. La Revue Méditerranéenne de la Biodiversité vient de paraître, consacrant sa première livraison aux îles tunisiennes. Dédiée à la promotion et à la vulgarisation de l’information sur la biodiversité, elle se fixe pour objectif «de centraliser et de diffuser les informations sur la biodiversité et la conservation en Tunisie en rassemblant des recherches scientifiques variées, des travaux d’ONG et d’institutions, des informations sur les écosystèmes insulaires. Elle vise également à rendre accessible cette importante mobilité d'activité et à devenir une référence solide pour les chercheurs, les ONG et les organismes gouvernementaux, contribuant à renforcer les connaissances et les actions en matière de conservation.»

La première édition, Les îles de la Tunisie: passé, présent et futur, tente de fournir une synthèse complète des connaissances sur les îles tunisiennes. Ce choix stratégique pour le premier chapitre est motivé par un contenu important et des informations dispersées sur ces écosystèmes insulaires. Le deuxième chapitre met en valeur la collaboration et la valorisation des efforts conjoints entre la société civile et l’Etat pour la cogestion et la conservation des îles.

Un appel aux naturalistes et une ouverture internationale, à travers le troisième chapitre dédié aux ”short-notes”, permettra non seulement d’initier les jeunes chercheurs et naturalistes à la diffusion de l’information mais également de croiser des enjeux et problématiques avec d’autres acteurs de la recherche et de la conservation de Méditerranée et Macaronésie dans un but comparatif et une logique de réseau. Vivement saluée par l'Association tunisienne de la vie sauvage (Atvs), cette première édition est soutenue par l'Initiative PIM (Projet d'initiative en Méditerranée) et le Conservatoire du littoral dans le cadre du projet Cogito (financé par le Ffem) et portée par l’Atvs avec l’appui de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal).