Plus de 100 hommes d’affaires tunisiens, la semaine prochaine à Istanbul pour de nouveaux partenariats

Un autre forum de partenariat et d’investissement tuniso-turc ? Celui qui se tiendra le mercredi prochain, 5 juin, à Istanbul s’annonce innovant et prometteur. A plus d’un titre, dans le cadre d’une nouvelle diplomatie économique, en vue de renforcer les échanges et de promouvoir les investissements turcs en Tunisie.

Les ministres du commerce dans les deux pays marqueront par leur présence à cette occasion toute l’importance des résultats escomptés.

Ce forum intervient conformément à l’engagement pris par les deux parties, tunisienne et turque, lors de la signature, le 3 décembre dernier à Istanbul du nouvel accord au terme d’une réunion présidée par le ministre turc du Commerce, Omer Bolat et son homologue tunisienne Kalthoum Ben Rejeb Guezzah "dans le cadre de la révision et du développement des accords commerciaux qui rapprochent la Tunisie des pays frères et amis". Dépassant le simple cadre des échanges commerciaux, et des positions tarifaires, cette nouvelle vision est adossée à un partenariat de longue portée, favorisant notamment l’investissement.

Une mission économique de plus de 100 hommes d’affaires tunisiens, conduite par Samir Majoul, le président de l’UTICA, prendra part à ce forum bilatéral, dédié à l’exploration de projets de partenariat et d’investissement, mais aussi de triangularisation pouvant s’étendre en commun à d’autres pays. Du côté turc, plus de 150 entreprises se sont, d’ores et déjà inscrites et leur nombre atteindrait les 200 entreprises. Le forum couvre divers secteurs allant de l’agro-alimentaire à l’électronique, à la logistique et aux services ainsi qu’au textile-habillement, et proposant des formats variés de partenariat.

"La hausse des côuts de production incite de nombreux industriels turcs à envisager une délocalisation de leurs chaînes dans d'autres pays dans la région et parviennent ainsi à améliorer leur compétitivité. La Tunisie qui offre de multiples avantages attractifs est en mesure de bénéficier de cette délocalisation", indique à Leaders un industriel tuinisien.

La veille de ce forum, l’UTICA réunira, le mardi 4 juin, avec son partenaire turc le conseil d’affaires bilatéral qui sera l’occasion de raffermir les relations et renforcer les échanges.

Aussi, la Tunisie sera présente lors du forum de coopération arabo-turc qui se tiendra Istanbul par la participation de la mission économique aux diverses manifestations prévues, ainsi que par un pavillon national aménagé en collaboration avec le Cepex. Organisé par l’association de coopération arabo-turque (TURBA), ce forum accueillera des exposants et des visiteurs de nombreux pays arabes. Une journée de la Tunisie sera célébrée le jeudi 6 juin 2024. « La nouvelle dynamique de diplomatie économique, conduite par les ministères des Affaires étrangères et du Commerce, et portée en par notre ambassade en Turquie, augure de bons résultats », affirme un chef d’entreprise tunisien qui se rendra à Istanbul