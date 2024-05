L'Académie militaire de Fondouk Jedid : Un nouvel élan de modernisation et d’excellence

L'Académie militaire de Fondouk Jedid s'apprête à célébrer la sortie de sa 53ème promotion qui portera le nom de Promotion Moncef Bey. Fondée en 1966, cette institution d’enseignement supérieur militaire est "chargée d’assurer aux élèves officiers de l’Armée de Terre et des organes centraux du ministère de la Défense nationale et des autres Ministères (Intérieur, Justice, Finance) une formation militaire, morale et scientifique dans les filières toutes armes, techniques d’armement, électromécanique, génie informatique, télécommunication, sciences Juridiques, gestion, et génie civil." Aussi, dans le cadre de la coopération bilatérale, elle accueille des élèves étrangers. C’est ainsi que parmi les diplômés de la Promotion Moncef Bey 2014 figurent 35 étudiants étrangers, originaires de différents pays africains.

Les études se déroulent en deux phases, la première de la spécialisation, d’une durée de 2 ans est sanctionnée par l’obtention du diplôme d’officier des AM et par la nomination au grade de Sous-lieutenant. La seconde, d’une année, est sanctionnée par l’obtention du diplôme national d’ingénieur ou d’un mastère spécialisé, suivant les branches, et par la nomination au grade de Lieutenant.

La sortie de cette 53ème promotion intervient alors que l’Académie militaire de Fondouk Jedid entreprend avec succès une modernisation significative de ses infrastructures et un renforcement de ses programmes, couronnés par l’obtention de la certification ISO 9001.

Se félicitant de ces avancés, le colonel-major Chiheb Khlifa, directeur commandant de l'Académie, a déclaré : « Les élèves-officiers sont imprégnés de valeurs et de compétences pour atteindre un haut niveau de professionnalisme et de capacité militaire. De génération en génération, la loyauté renouvelée envers la nation est notre doctrine ».

La formation assurée par des enseignants militaires et civils porte sur des volets académiques, militaires et sportifs. Les salles de cours, équipées de technologies de pointe, offrent un environnement éducatif interactif et polyvalent. L'introduction de simulateurs de tir de dernière génération permet d’acquérir une formation pratique sans quitter les locaux de l'académie, améliorant ainsi l'apprentissage des élèves et les préparant aux défis évolutifs auxquels ils seront confrontés en tant que lieutenants. Le programme de modernisation a également porté sur la bibliothèque, riche de plus de 31 000 ouvrages, et les installations sportives, ainsi que l’aménagement d’espaces de détente et de divertissement. Sur le plan culturel, des clubs diversifiés sont dédiés à la musique, à la poésie et à la publication. Aussi, une radio locale produit et diffuse des programmes en trois langues.

Le colonel-major Chiheb Khlifa a souligné “l’importance d’une approche intégrée et inclusive qui prend en compte les loisirs des élèves, en offrant des ateliers pour développer leurs talents. Ces initiatives, qui viennent compléter l’enseignement dispensé, visent à former des officiers polyvalents et prêts à relever les défis du monde moderne.”

