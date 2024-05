Bonnes feuilles du nouveau livre de Mohamed El Aziz Ben Achour: La Tunisie de jadis et de naguère

Dès sa récente parution, le nouveau livre du Professeur Mohamed El Aziz Ben Achour, connaît engouement. Sous le titre de : "La Tunisie de jadis et de naguère à la rencontre de l’Occident et de l’Orient", il traverse des séquences significatives de l’histoire contemporaine de la Tunisie et brosse de portraits détaillés d’illustres figures.

La Tunisie face à son histoire

...Hichem Djaït, dans une de ces tournures de phrase dont il avait le secret, écrivait en 1974: «La reconquête archéologique et érudite du passé reculé appartient à l’ordre du présent arabo-musulman». En effet, la vision qu’avaient les lettrés d’une manière générale, et les oulémas en particulier, était une vision – forcément dévote – dûment enjolivée et dominée par le sentiment de l’immense et inimitable supériorité des premiers temps de l’islam. De sorte que dans leur esprit, au fur et à mesure que l’on se rapprochait du présent, ils ressentaient comme une fatale dévaluation...

...Longtemps insérée dans le cadre de la tradition, la société tunisienne, telle qu’elle s’exprimait, tant par la bouche et la plume de ses lettrés que par les expressions de sa culture populaire, s’identifiait d’abord comme une communauté de croyants se rattachant à la communauté plus vaste de l’Oumma regroupant tous les musulmans de la Terre...

...Toutefois, la religion, on s’en doute, n’était pas le constituant unique de l’identité. D’autres éléments, forgés par l’héritage historique et l’élaboration progressive de la culture sociale, donnaient à l’identité de l’individu et du groupe des particularités qui constituaient autant de correctifs, de contradictions et de limites à l’affirmation, en quelque sorte préliminaire, d’une identité à caractère dévot, théoriquement générateur d’une fraternité entre les croyants et donc les compatriotes...

...La position géographique de la Tunisie (anciennement l’Ifriqiya) au cœur de la Méditerranée, ses contacts économiques et culturels anciens avec l’Orient et l’Europe auxquels il faut ajouter la nature allogène des pouvoirs politiques successifs, enclins– selon les caractères propres au despotisme oriental - à faire appel à des éléments étrangers comme collaborateurs, ont permis l’apparition d’une diversité ethnique plus ou moins importante dans la plupart des villes... ...Le Tunisien n’est peut-être pas un «citoyen de l’univers» (cosmo/polites) mais il a une prédisposition à l’ouverture. Son attachement –généralement intransigeant– à sa personnalité musulmane peut, notamment au niveau des masses, entraver une entrée résolue dans la modernité. Tout cela pose de manière cruciale le problème de la culture politique et son rôle dans l’épanouissement de l’esprit civique par le biais de l’éducation et d’une connaissance raisonnée de notre histoire, de la géopolitique et des civilisations...

Le Maghreb, la Méditerranée et l'Orient

L'Espagne musulmane

...De cette rapide évocation d’une présence musulmane de huit siècles et de la victoire chrétienne qui, dans un premier temps, sut mettre à son profit le patrimoine de civilisation arabe qu’abritaient les villes conquises, retenons que pour une nation vaincue ou un peuple ou une culture, la reconquête ne peut être la recherche exclusive d’un affrontement armé. Elle est d’abord une conquête de soi, c’est-à-dire un long travail de relèvement politique et culturel qui passe obligatoirement par une assimilation bien comprise et un transfert réussi de l’apport scientifique et intellectuel des civilisations dominantes. Retenons aussi que si l’héritage d’Al Andalus nous enseigne que la tolérance est un puissant facteur d’épanouissement d’une civilisation brillante, l’Espagne intransigeante de l’Inquisition et de l’expulsion des juifs et des musulmans prouve à quels drames humains et à quels risques de régression peuvent conduire les funestes options de la pureté du sang et de l’exclusion de la différence...

L'Orient

...En réalité, les rapports entre la Chrétienté et l’Islam étaient plus complexes que ne pourrait le laisser supposer l’hostilité doctrinale proclamée entre la croix et le croissant. En effet, à toutes les époques, sultans, rois, princes, ducs et émirs, guidés par les impératifs de la politique et de la souveraineté, ainsi que par la soif de conquêtes, faisaient fi des scrupules religieux...

La Tunisie de jadis et de naguère

A la rencontre de l’Occident et de l’Orient

de Mohamed El Aziz Ben Achour

Editions Leaders, 2024, 252 pages, 35 DT

