Des artistes Tunisiens au Québec en Tunisie dans une exposition conjointe à Montréal

C’est une grande première. Sous le titre de ‘’ Regards croisés : Artistes tunisiens au Québec et en Tunisie”, ils seront 3 artistes résidents au Canada et 10 artistes, en Tunisie, verront leurs œuvres exposées pendant un mois, du 15 mai au 15 juin 2024, à L'Artothèque (5720 Rue Saint-André, Montréal). Cette exposition se tient dans le cadre du 40e anniversaire du Festival international Vues d'Afrique à Montréal, en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie au Canada et la Chambre de commerce canado-tunisienne

L’occasion sera précieuse pour mettre en lumière le travail d’artistes peintres tunisiens qui vivent en Tunisie ou au Québec, autour de la question: comment le contexte dans lequel ils évoluent influence leur identité́ artistique.

Conçue comme un premier coup d’œil sur le monde de l’art actuel tunisien, l’exposition soulignera sa diversité tout en mettant en lumière son enracinement dans la culture locale ainsi que son ouverture aux influences internationales. Elle révèlera aussi des similitudes entre les enjeux de la création en Tunisie et au Québec, en questionnant la relation de la production québécoise en arts visuels avec ses propres racines culturelles.

Cet évènement sera une première vitrine de l’art actuel tunisien à Montréal, créant une occasion unique de rencontres, d’échanges et de découvertes. Il offrira au public québécois de voir une création contemporaine tunisienne. La communauté́ tunisienne vivant à Montréal et ailleurs au Canada sera aussi au rendez-vous.

Faire découvrir, comprendre et créer des ponts

Cette exposition est née de la volonté́ de partager un panorama de la création artistique actuelle en Tunisie et de la relier aux travaux d’artistes tunisiens vivant à Montréal. L’exposition présente des œuvres de petits et moyens formats. Plusieurs disciplines allant du dessin, à la peinture en passant par la gravure, la sculpture et la photographie seront présentées.

Thèmes abordés

Les artistes explorent un large éventail de thèmes allant du féminisme à la critique de la société́ de consommation en passant par l’actualité mondiale. Leurs œuvres expriment des émotions profondes, se nourrissent de la lumière du pays et de la résilience de son peuple. Les œuvres tirent leur contemporanéité de l'ancrage qu'elles ont dans leur territoire et dans leur histoire, tout en s'ouvrant au monde. Les questions décoloniales, celles de l’identité et de la multiculturalité ne sont jamais loin. En plongeant dans l’expérience humaine, les artistes de Regards Croisés offrent des perspectives stimulantes sur les défis de notre époque.

Les commissaires de l’exposition investiront un des murs de l’espace d’exposition pour présenter une installation qui va questionner les thématiques post-coloniales qui, de près ou de loin, peut réunir les contextes des créateurs en arts visuels du Québec et de la Tunisie.

Une autre section de l’exposition sera consacrée à présenter des publications et des articles sur les arts visuels en Tunisie à travers l’histoire. Cet espace de consultation et de recherche sera particulièrement intéressant pour les chercheurs en arts visuels, histoire de l’art et muséologie. Des ateliers seront donnés au profit de centres communautaires à Montréal. Ils seront annoncés ultérieurement.

Des artistes aux approches diversifiées

Treize artistes renommés, résidants tant aux Québec qu'à Tunis, prennent part à̀ cet échange artistique.

Leurs œuvres font partie de la collection du ministère de la Culture de Tunisie, reflétant leur influence sur l’art contemporain en Tunisie. (Leurs parcours, démarches artistiques et opinions seront présentés dans la pièce jointe ‘’Dossiers des artistes’’).

• Artistes de Montréal: Mohamed Ben Soltane, Neila Ben Ayed, HaifaAbdelhedi

• Artistes de Tunis: Rachida Amara, Imed Jemaiel, Nadia Zouari, Walid Zouari, Alia Cherif Derouiche, Mourad Harbeoui, MounaJemalSiala, ZoubeidaChamari, Houda Agili, Ekram Tira

Commissaires

Pour concevoir cette exposition, trois artistes se sont réunis pour agir comme commissaires. Ils comptent à leur actif plusieurs années d’expériences dans ce domaine. Ils ont convenu d’aller au-delà d’un simple accrochage en demandant aux artistes d’exprimer leur vision de leur pratique autour de questions concernant leur identité culturelle, leur identité comme artiste et les défis que présentent leurs contextes respectifs de création.

• Neila Ben Ayed: Artiste-peintre et designer. Originaire de Tunisie, elle vit et travaille à̀ Montréal.Elle a été chargée de coordonner avec les artistes Elle fait partie du collectif d’artistes Identité.e.s.

www.neila-benayed.ca

www.Instagram.com/neila_benayed_art

www.facebook.com/profile.php?id=100048001222457

• Jean-François Leclerc: Artiste, historien et muséologue, ancien directeur du Centre d’histoire de Montréal (actuel MEM. Centre des mémoires montréalaises), il vit et travaille à Montréal, et fait partie du collectif d’artistes Identité.e.s dont il a initié la création.

www.leclerc-artiste.com

www.instagram.com/francolecart?igsh=bmg2cWJxbGRpN2lh

• Mohamed Ben Soltane: Artiste visuel ayant amorcé une carrière fructueuse en Tunisie, il vit et travaille depuis peu à̀ Montréal, notamment pour Biennale de l’image Momenta.

www.instagram.com/medbensoltane?igsh=dmp3cTl2N2tuc3Iw

http://linkedin.com/in/mohamed-ben-soltane-ba082a37

Vernissage et invitée d’honneur

Le vernissage aura lieu le 24 mai 2024 de 17h30 à 20h, en présence de l’invitée d’honneur et porteparole, Mme Souad Siala, présidente de la Chambre de commerce canado-tunisienne, que nous remercions pour son soutien actif à cet événement, ainsi que l’ambassade de Tunisie au Canada.

Lieu d’exposition: L’Artothèque

L'Artothèque, centre de diffusion en art visuel, est un organisme à but non lucratif et membre de la Société́ des musées du Québec (SMQ). Elle sert également de plateforme pour des projets de médiation culturelle. http://www.artotheque.ca/

Le Rallye-Expo de Vues d’Afrique

En parallèle avec la présentation de films, le festival de cinéma Vues d’Afrique propose à chaque année le Rallye-expos, sous la direction de Bousmaha Seddiki. Il offre une programmation riche et variée d’expositions d’art visuels, ateliers d’animation, conférences, projections, dans les musées, galeries, centres d’art, cafés branchés, grandes librairies, universités et autres lieux inédits et très accessibles au grand public.

Citation des commissaires: l’impact souhaité de l’exposition

« Dans un contexte où la diversité artistique contemporaine tunisienne est très peu présente au Canada et en Amérique du Nord, nous, les commissaires de cette exposition, pensons que cet évènement, réalisé avec beaucoup de bonne volonté mais sans soutiens financiers, pourrait se développer et devenir un rendez-vous annuel mettant à l’honneur les artistes tunisiens du Canada et de la Tunisie mais aussi, pourquoi pas, des artistes d’autres régions du monde.

Ce dialogue revêt une importance capitale, car il permet de mettre en lumière une société tunisienne dynamique et hautement créative, qui contraste fortement avec l’image d’une autre Tunisie plus folklorique. Cela est particulièrement crucial dans une métropole du Québec où la population issue de l’immigration est importante et celle de jeunes Tunisiens en augmentation. »

Partenaires

Ambassade de Tunisie au Canada, Chambre de commerce canado-tunisienne, Collectif Identité.es, Rallye-Expos 2024, Festival Vues d’Afrique, Nouvim-Art, Artothèque, Terra Delyssa, Pâtisserie Masmoudi.