Sinda Belhassen à la Galerie Kalysté - Tisser la Terre: une exploration de la flore tunisienne à travers le tissage

C’est une exposition très attendue à partir du 18 mai courant à la Galerie Kalysté. Sinda Belhassen, artiste contemporaine, propose une œuvre originale inspirée de la richesse de la nature tunisienne et sa diversité. Son travail, empreint d'une profonde sensibilité écologique et culturelle, explore les liens intimes entre l'homme et la nature, en particulier à travers la flore tunisienne.

L’artiste s'émancipe des techniques traditionnelles du tissage pour créer des œuvres d'une rare beauté et d'une grande expressivité, où la matière végétale se transforme en langage artistique. Au cœur de sa démarche artistique réside une exploration minutieuse de la flore tunisienne, source d'inspiration inépuisable. Elle collecte avec soin des fleurs, des feuilles, des branches et des racines, qu'elle prépare ensuite avec des techniques ancestrales, les lavant, les séchant et les teintant parfois avec des pigments naturels. Ces éléments végétaux, transformés en matériaux d'expression artistique, deviennent les protagonistes de ses créations.

Loin d'être de simples objets décoratifs, les œuvres et les sculptures de Sinda Belhassen tissent des récits complexes et poétiques. L'artiste entrelace les fibres végétales avec des fils de soie, de laine ou de coton, créant des textures et des motifs d'une infinie richesse. Ses gestes précis et délicats révèlent une maîtrise parfaite de la technique du tissage, héritée d'un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération. La singularité de la démarche de l’artiste réside dans sa capacité à transcender les limites du tissage traditionnel. Elle utilise cette technique comme un langage pour exprimer ses émotions, ses réflexions et ses préoccupations. Ses œuvres célèbrent la beauté fragile de la nature, tout en questionnant notre relation à l'environnement et à la terre.

Sinda Belhassen s'inscrit dans une lignée d'artistes qui explorent les potentialités expressives des matériaux naturels. Son travail rappelle celui d'Ana Mendieta, qui utilisait son propre corps comme support d'expression artistique en harmonie avec la nature, ou encore celui d'Antoni Tàpies, qui intégrait des matériaux bruts dans ses peintures et sculptures.

En tissant la flore tunisienne, l’artiste crée des œuvres d'une grande beauté et d'une profonde signification. Son art nous invite à porter un regard nouveau sur la nature, à apprécier sa richesse et sa fragilité, et à réfléchir à notre place dans cet écosystème précieux. Ses tissages et ses sculptures sont des hymnes à la vie, des témoignages vibrants de la connexion intime entre l'homme et la terre.