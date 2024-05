La Tunisie invitée à présenter ses avancées en IA, lors du GITEX Africa 2024, du 29 au 31 mai à Marrakech

Considérée parmi les pays africains à fort potentiel en adoption et développement de l’Intelligence Artificielle, la Tunisie est attendue avec beaucoup d’intérêt au GITEX Africa 2024 (www.GITEXAfrica.com), le plus grand salon de la technologie et des startups du continent, qui se tiendra du 29 au 31 mai à Marrakech, au Maroc. La délégation tunisienne, annoncent les organisateurs, y sera conduite par Nizar Ben Neji, ministre des Technologies de la communication et comprendra notamment Olaya Bahloul Ghenia, directrice de la sécurité de l’information de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG). Parmi les exposants tunisiens figurent les sociétés de logiciels Fininfo Solutions et Axe Finance, opérant toutes les deux dans la finance numérique.

En pleine transformation numérique, le continent africain qui comptera d’ici à 2030 42 % de la jeunesse mondiale (https://apo-opa.co/3yaI27I) enregistre de premières performances prometteuses. Des pays comme la Tunisie ouvrent la voie à la création et à l'exploitation des opportunités offertes par l'IA.

Bien que de grandes avancées tardent s’accomplir pour diverses contraintes à surmonter, la tendance est jugée positive. «La Tunisie, souligne en effet GITEX Africa, illustre parfaitement la façon dont l'adoption de l'intelligence artificielle offre des opportunités uniques pour catalyser la croissance économique et favoriser la création d'emplois. Grâce à ses nombreuses initiatives visant à tirer parti de l'IA, le pays investit résolument dans le développement d'un avenir prospère et technologiquement avancé pour ses citoyens. Elle s’est imposée comme un chef de file en matière de développement et d’adoption de l’IA, exploitant le potentiel de l’IA en tant que moteur de la croissance économique et l’intégrant dans divers aspects de l’économie du pays. Avec près de dix millions d’internautes (https://apo-opa.co/3JPIY47) https://datareportal.com/reports/digital-2024-tunisiaet un taux de pénétration de l’internet de près de 80 %, la maturité numérique du pays le place dans une position de force lorsqu’il s’agit d’adopter de nouvelles technologies telles que l’IA.»

La Tunisie utilise déjà l'intelligence artificielle pour renforcer divers secteurs économiques. L’exemple des solutions agricoles qui optimisent les systèmes d'irrigation et à l'utilisation de l'IA pour développer des alternatives durables à l'alimentation animale, est mentionné, L'agritech réalise des progrès. Les entreprises technologiques mettent l'IA à la disposition des utilisateurs du pays, tandis que les plateformes de réservation en ligne améliorent l'expérience touristique.

Le gouvernement tunisien promeut également activement le développement de l’IA par l’entremise d’initiatives telles que la stratégie nationale en matière d’IA (https://apo-opa.co/3JRSTGo); des hubs d’innovation tels que l’Elgazala Technopark, qui visent à favoriser la collaboration entre le monde universitaire, l’industrie et les startups; et des initiatives de formation et d’éducation qui dotent la main-d’œuvre des compétences nécessaires.

En outre, le pays accueille et participe activement à des événements visant à élargir l’accès aux technologies d’IA innovantes. L’année 2024 verra notamment la tenue de la huitième édition du Sommet numérique de la Tunisie, qui se penche sur les tendances des technologies numériques, y compris l'IA, avec les dirigeants de l'industrie, les décideurs politiques et les entrepreneurs. Aussi, le Hackathon Tunisia encourage les participants à développer des solutions d'IA innovantes à des problèmes de monde réel.»

(Communiqué)