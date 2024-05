Lancement du projet photovoltaïque de Kairouan (100 MW), et signature des accords des projets de Gafsa (100 MW) et de Tataouine (200 MW)

L’appel d’offres pour une capacité totale de 500 MW photovoltaïque sur 5 sites différents en Tunisie est d’ores et déjà déployé pour être finalisé intégralement courant l’année 2026. Le coup d’envoi d’un premier projet d’une capacité de 100 MW a été donné, mercredi 8 mai 2024 à Mbasseta, dans le gouvernorat de Kairouan. La construction a été remportée par la société émiratie AMEA Power et la fin des travaux est prévue pour l’été 2025. Les projets de Gafsa (100 MW) et de Tataouine (200 MW) ont été remportés respectivement par la société française Voltalia et l’Emiratie AMEA Power. Leurs accords de projet ont été signés ce même mercredi à la Présidence du Gouvernement. Le démarrage des travaux de ses deux projets est prévu pour début 2025. Quant aux projets de Sidi Bouzid (50 MW) et de Tozeur (50 MW), ils sont en phase de bouclage financier, avec un démarrage des travaux prévu durant l’été 2024.Par ailleurs, le gouvernement s’emploie à la mise en place d’une autorité indépendante de régulation du secteur de l’électricité, et la préparation d’un code des énergies renouvelables. La Tunisie marque ainsi un changement de cap dans la mise en œuvre de son programme énergies renouvelables à grande échelle, conformément à la stratégie énergétique 2035 approuvée par le Gouvernement Tunisien en avril 2023. "Cette stratégie, souligne Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, vise essentiellement à renforcer la sécurité énergétique du pays et à limiter sa dépendance à l’égard des importations des énergies fossiles, mais également à lutter contre la précarité énergétique tout en contribuant à la neutralité carbone d’ici à 2050. Elle prend également en considération les retombées positives sur la croissance économique du pays, la compétitivité des entreprises, le pouvoir d’achat des ménages et aussi sur les engagements pris par la Tunisie dans le cadre de l’accord de Paris". L’objectif en termes de mix électrique vise à porter la part des énergies renouvelables dans le système national à 35% en 2030 et 50% en 2035. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, plusieurs appels d’offres ont été lancés par le Ministère sous le régime des concessions, qui est destiné aux projets photovoltaïques et éoliens à grande échelle dans le cadre de partenariats publics-privés de production d’électricité destinée à la vente exclusive à l’opérateur national, la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG).

Un deuxième programme a été lancé par le Ministère pour une capacité totale de 1700 MW sur la période 2024-2026 dont 1100 MW photovoltaïque et 600 MW éolien. Pour les projets photovoltaïques, la date limite de remise des offres pour le premier tour, dont une partie des sites sera proposée par les promoteurs (200 MW) et l’autre par le Gouvernement (300 MW), a été fixée au 30 mai 2024. Les trois tours suivants des projets photovoltaïques sur sites promoteurs d’une capacité de 200 MW chacun, sont prévus à 6 mois d’intervalle à partir du quatrième trimestre de 2024.

Pour les projets éoliens dont les sites seront proposés par les promoteurs, la date limite du premier tour d’une capacité de 150 MW est prévue pour le mois d’octobre 2024. Les trois tours suivants d’une capacité de 150 MW chacun seront également prévus à 6 à 9 mois d’intervalle à partir de la date du premier tour. Afin d’accompagner ce programme ambitieux, plusieurs réformes sont en cours de mise en œuvre par le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, notamment la mise en place d’une autorité indépendante de régulation du secteur de l’électricité, et la préparation d’un code des énergies renouvelables qui aura pour objectif de regrouper les différents textes existants relatifs à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables et de réformer le régime des exportations des énergies renouvelables y compris l’hydrogène vert et d’implémenter la fiscalité y afférente.

(D’après communiqué)