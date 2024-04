Monastir Living-Lab: Un modèle inspirant pour la gestion durable des déchets

Par Mounir Zili - Sur les rives scintillantes de la Méditerranée, Monastir, ville de 77 km² et de 103 000 habitants, est confrontée à de sérieux défis en matière de gestion des déchets. La ville produit environ 250 000 tonnes de déchets par an, soit une moyenne de 0,8 kg par habitant et par jour. Parmi ces déchets, 60% sont des déchets ménagers, 20% des déchets industriels et commerciaux et 20% des déchets agricoles. Le taux de collecte officiel est de 90%, mais des estimations indiquent que 10 à 20% des déchets ne sont pas collectés et finissent dans des décharges sauvages. En outre, les données fournies par l'ANPE révèlent également une croissance exponentielle de la production de déchets à Monastir. Justement, entre 2010 et 2023, la quantité de déchets a augmenté de 67%, passant de 150 000 tonnes à 250 000 tonnes par an. Cette croissance est alarmante et indique que la situation actuelle n'est pas durable. Plusieurs facteurs contribuent à cette croissance exponentielle:

• Augmentation de la population, des activités industrielles, agricoles, etc... Ces activités et la croissance démographique entrainent une augmentation du volume de déchets ménagers, industriels (textile, abattoirs,..) et agricoles (margines..), produits.

• Changement des modes de consommation: L'essor de la société de consommation et l'utilisation accrue d'emballages jetables génèrent une quantité importante de déchets.

• Manque d'infrastructures de traitement (tri, réparation, recyclage, valorisation): La capacité de traitement des déchets ne suit pas la croissance de la production, ce qui entraine l'accumulation de déchets non traités.

Cette situation alarmante engendre des conséquences néfastes sur l'environnement, la santé publique et le cadre de vie des citoyens:

• Pollution de l'environnement: Les déchets non traités contaminent les sols et les eaux, et contribuent à la pollution atmosphérique.

• Risques pour la santé publique: Les décharges sauvages attirent les nuisibles et propagent des maladies.

• Dégradation du cadre de vie: L'accumulation de déchets dans les rues et les espaces publics nuit à l'esthétique de la ville et affecte le bien-être des citoyens.

Mais face à ce désastre annoncé, la flamme de l'espoir ne s'est jamais éteinte. Des citoyens engagés, refusant de se laisser submerger par la fatalité, se sont unis pour donner naissance à une initiative extraordinaire: Monastir Living-Lab (MoLL). Leur mission: transformer le poison en remède, les déchets en opportunités. Depuis 2020, l'association a insufflé un nouveau souffle à la ville. Assurément, des ateliers et des journées de sensibilisation ont fleuri, semant les graines du changement dans les cœurs et les esprits. Jeunes et moins jeunes, étudiants et enseignants, tous se sont mobilisés pour apprendre à trier, recycler et valoriser les déchets. Un prototype de méthaniseur a vu le jour, symbole concret de l'innovation au service de l'environnement. Transformant les déchets organiques en biogaz combustible, il nourrissait l'espoir d'un avenir plus propre et plus durable.

L'enthousiasme a gagné du terrain, tel un feu d'artifice illuminant la nuit. Décidemment, des collaborations se sont nouées avec la municipalité et l'université, d'autres se dessinent avec des entreprises locales. MoLL est devenu un modèle inspirant, une oasis de solutions durables dans un désert de défis.

En réalité, le modèle de Monastir Living-Lab repose sur plusieurs piliers fondamentaux:

• L'engagement citoyen: La participation active des citoyens est essentielle pour la réussite de toute initiative de développement durable.

• L'innovation: Le développement de solutions innovantes et adaptées au contexte local est crucial pour relever le défi de la gestion des déchets.

• La collaboration: La synergie entre les différents acteurs de la société civile, des institutions et du secteur privé est indispensable pour garantir un impact durable.

En s'inspirant de l'exemple de MoLL, la Tunisie peut s'engager sur la voie d'un développement économique durable. Manifestement, la gestion efficace des déchets présente de nombreux avantages économiques et environnementaux:

• Création d'emplois verts: Le développement de solutions durables pour la gestion des déchets peut créer de nouveaux emplois dans les secteurs du tri, du recyclage, de la valorisation et de la recherche.

• Protection de l'environnement: La réduction de la pollution et la préservation des ressources naturelles contribuent à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique.

• Amélioration de la qualité de vie: Un environnement propre et sain est essentiel pour la santé et le bien-être des citoyens.

De plus, appuyer des initiatives comme Monastir Living-Lab favorise la cohésion sociale et la participation citoyenne. En effet, la synergie entre les acteurs de la société civile, les institutions publiques et le secteur privé est indispensable pour surmonter les défis du développement durable.

En inspirant d'autres initiatives similaires, MoLL éclaire alors la voie vers un avenir où la gestion des déchets ne sera plus un fardeau, mais une source de création d'emplois, de protection de l'environnement et d'amélioration de la qualité de vie. Un avenir où les déchets, autrefois symbole de négligence et de pollution, deviendront les piliers d'une société plus responsable et plus résiliente.

L'histoire de Monastir Living-Lab est un message puissant: face aux défis environnementaux, l'ingéniosité humaine et la volonté collective peuvent opérer des miracles. C'est un appel à l'action, une invitation à nous unir pour transformer nos déchets en opportunités et bâtir un avenir durable pour tous.

Prof. Mounir Zili

Professeur universitaire-Acteur de la société civile