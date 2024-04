Houmani: Une âme et un statut

Narratif de tranches de vie, romanesques, et restitution de l’âme de la houma, en plein cœur de Tunis, durant la décennie 1945-1955, Lamine Kallel nous offre un voyage haut en couleur dans son livre Houmani. Ni un quartier, ni un district, précise-t-il d’emblée, la houma est pour lui «un désordre organisé» et surtout une ambiance, un cadre de vie singulier, un rapport social particulier. Dans ce lien si fort, le statut du Houmani s’oppose à celui du «Barrani», l’étranger, sans confrontation ou stigmatisation.

Lamine Kallel revisite la houma en tant qu’ensemble, puis à travers ses institutions et demeures et, enfin, au rythme de ses festivités, us et coutumes. Il brosse des portraits passionnants des divers acteurs : du boulanger à la voyante, en passant par le porteur d’eau, le tabbal, le charbonnier, le tisserand… Les lieux emblématiques sont rappelés : le koutteb, le bain maure, l’oukala, le café du coin… Tout comme les moments forts : mariage, accouchement, le ramadan, les fêtes… Sans omettre de mentionner les clivages sportifs entre houmas, opposant Bab Jedid, où se concentrent les supporters du Club Africain, à Bab Souika, fief des supporters de l’Espérance sportive de Tunis.

L’auteur force « les portes cloutées de la grande muraille familiale », fait déambuler le lecteur dans les ruelles, dévoile une partie de l’intimité des bonnes gens et des codes, et souligne des valeurs. S’il a porté son choix sur cette décennie précise dont il garde un souvenir vivace, c’est qu’il estime que le grand chamboulement introduit par l’indépendance a été le point de départ d’un bouleversement sociétal, amorcé avec le nouveau Code du statut personnel.

«Ce récit agréable et précis, écrit le professeur Mohamed El Aziz Ben Achour dans sa préface, reflète le souci de son auteur de transmettre, avec amour, un héritage urbain, social et culturel d’une civilisation citadine qui, à Tunis (mais aussi, rappelons-le, dans les autres villes), constitua, durant des siècles, un atout considérable pour la Tunisie dans son environnement maghrébin et méditerranéen. (…) Cette remontée dans le temps est d’autant plus intéressante qu’elle suit un itinéraire dûment balisé puisque, partant du cadre général de la houma, il permet aux lecteurs de découvrir l’habitat traditionnel du plus riche au plus modeste, les institutions locales, les métiers ; mais aussi la vie quotidienne, sa discrète et pudique intensité, ses joies et ses douleurs. Il restitue, avec talent, les moments forts des fêtes religieuses ou coutumières qui réunissaient non seulement les gens du quartier mais ceux de la médina et de ses faubourgs, dans une communion qui, périodiquement, rappelait à tous l’appartenance, par-delà les hiérarchies sociales, à un monde citadin attaché à la sauvegarde de son identité.»

Houmani

Us et coutumes des Tunisois 1945-1955

de Lamine Kallel

Editions Nirvana, mars 2024,

150 pages, 60 DT