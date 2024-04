C’est Tozeur qui abritera le siège du nouvel Office de développement du Sud et du Sahara

Un bon choix et un bon concept! C’est à Tozeur, la capitale du Déjrid et portail du désert que s’installera le nouvel Office de développement du Sud et du Sahara dont le décret de création a été approuvé en conseil des ministres, jeudi 4 avril 2024. Erigé en établissement public à caractère non administratif ce qui lui confère plus de souplesse dans sa gestion administrative et financière, il est placé sous la tutelle du ministère de l’Economie et de la Planification.

Le nouvel office est appelé à contribuer à la garantie de la bonne orientation de l’investissement public et l’emploi, le meilleur de toutes les potentialités et ressources naturelles et humaines, ainsi que la promotion des politiques de développement dans cette vaste région couvrant le 4ème et le 5ème districts. Ses attributions sont très larges. Elles s’étendent à l’ensemble de l’écosystème, ainsi qu’aux nouvelles énergies, à l’industrie et aux services dont le tourisme et le commerce, avec la promotion de zones franches commerciales frontalières. Afin de réduire les inégalités régionales, l’Office est chargé de créer en clusters des pôles de compétitivités et d’œuvrer à l’intégration des activités économiques dans les divers gouvernorats de son périmètre.

Ce qu’il conviendrait de retenir, c’est qu’en deux semaines seulement, cette conception du nouvel Office a pu être judicieusement élaborée, puisant dans la riche expérience à la fois de l’Office de développement de Rejim-Maatoug – El Mahdath, (dont le siège est à Kebili) mais aussi des enseignements tirés de l’Office de développement du Sud, implanté à Médenine.

Le choix de la ville de Tozeur offre de multiples avantages, de par l’existence d’un aéroport international, le réseau routier, et la proximité avec Rejim-Maatoug, et de la frontière avec l’Algérie. C’est la première institution de développement régional qui est y installé ce qui contribuera au renforcement du tissu administratif.

Sans doute, un grand effort est attendu pour l’entrée rapide en fonction de l’Office et son déploiement et de grands espoirs sont fondés sur sa réussite.