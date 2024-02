Noha Habaieb: Une illustration raffinée pour des boîtes métalliques de pâtisseries

Plus qu’un emballage ordinaire, une œuvre d’art qui marque l’esprit et se conserve. Madame Rekik, pâtissière innovante, renoue, elle aussi, avec la longue tradition d’ornementation des boîtes métalliques utilisées pour les gâteaux, par des illustrations évocatrices. Chacun choisit son axe de communication : la ville, le patrimoine, ou autres. Madame Rekik a eu la main heureuse en choisissant Noha Habaieb, une dessinatrice tunisienne de talent, qui a su épouser l’esprit de la marque et s’inscrire dans son territoire imaginaire, lui donnant des expressions distinctives et attractives.

«Madame Rekik, nous dit-elle, m'a sollicitée afin de concevoir trois illustrations pour des boîtes métalliques. Ces illustrations capturent des scènes de vie emblématiques dans différentes villes tunisiennes.



Dans la première illustration, nous avons mis en lumière la médina de Sfax et Tataouine, avec en arrière-plan les hnaya de Zaghouan.



La deuxième illustration s'est concentrée sur la ville de Monastir, tandis que la troisième a mis en avant Sidi Bou Saïd.



Les couleurs utilisées sont inspirées du logo de Madame Rekik. Ces boîtes artistiques sont d’ores et déjà dans les boutiques de Madame Rekik.»

Noha a su puiser dans son registre imaginaire si riche et si varié des personnages, des sites et des éléments emblématiques. Elle a réussi à les restituer harmonieusement avec une note de fraîcheur, de naturalité et de limpidité. On flaire l’odeur des eaux d’églantine, de rose et d’autres fleurs, on laisse l’imaginaire gambader joyeusement à chaque détail.

L’objectif devient alors double : incarner les valeurs de la marque Madame Rekik et les promesses de ses pâtisseries, d’une part et, de l’autre, conférer aux boîtes une valeur artistique qui portera l’image de la Tunisie et séduira tous.

«Noha a une ligne artistique authentique, nous confie Madame Rekik. Elle développe une simplicité et une spontanéité dans ses œuvres. Ses créations artistiques nous ont interpelés lorsqu’on a décidé de créer des boîtes qui relient notre patrimoine culturel culinaire et le patrimoine architectural tunisien. J’ai beaucoup aimé sa ligne graphique, avec tous ses détails que ce soit au niveau des formes que des couleurs.»

«Ces illustrations, ajoute-t-elle, permettent à notre maison de se distinguer et elles ont contribué à la valeur subjective de notre marque. Les clients ont beaucoup apprécié les nouvelles boîtes et ont été séduits par les détails dans les illustrations et par la symbiose entre le contenu et le contenant des boîtes.»

Pâtisserie Madame Rekik est une aventure humaine forte de plus de 40 ans de savoir-faire, offrant des pâtisseries tunisiennes haut de gamme. «C’est une histoire et un savoir-faire féminin, chaque bouchée de ses pâtisseries vient d’une richesse régionale sfaxienne des champs d’amandiers et d’oliviers.»

Lire aussi

Noha Habaieb: Un talent qui rayonne à l’international