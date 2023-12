Gaza: 162 enfants tués en une seule journée et des vengeances barbares

Par Mohamed Larbi Bouguerra - La guerre de Gaza - le carnage en réalité - continue. Le flot des armes et des bombes «améliorées» d’une tonne, continue d’écraser femmes et enfants dans l’enfer de Gaza. La «vaillante» aviation israélienne continue de régner (de parader ?) dans le ciel du Moyen-Orient et de remporter des victoires sur des Gazaouis désarmés, sans DCA et sans hélicoptères Apache. «A vaincre sans périls, on triomphe sans gloire» écrivait Pierre Corneille au XVIIème siècle.

Sous le titre «Guerre à Gaza: la panne arabe», Gilles Paris, correspondant du journal Le Monde à Washington, conseille aux gouvernants arabes de ne pas se «défausser sur les Occidentaux» s’agissant de la guerre à Gaza, et écrit: «La mise en cause des principes à géométrie variable du camp occidental, aussi légitime soit-elle, ne doit pourtant pas faire système. Elle ne doit pas masquer en particulier une véritable panne arabe, un silence d’autant plus embarrassant qu’il ne cesse de s’étirer. Son seul bénéfice est d’acter l’inutilité de la Ligue arabe, devenue une Société des nations qu’on aurait oublié de prévenir de sa disparition.» (Le Monde du 28 décembre 2023).

Panne arabe ? Sûrement pas, car les peuples, quant à eux, protestent en masse contre le carnage israélien de Gaza et manifestent en foules compactes de Tunis à Nouakchott et de Bagdad à Sanaa même si, écrit Gilles Paris, les gouvernants arabes ne peuvent ignorer ces protestations «jusqu’à un certain point.»

Pour bien des observateurs: "On peut dire qu’aucun des conflits jusqu'ici documenté n’a compté autant de crimes, de violations et d’atrocités dans une aussi petite zone géographique, d’environ 360 kilomètres carrés, sur une si courte période, comme cela s’est produit jusqu’à présent dans cette guerre israélienne en cours dans l'enclave de Gaza".

S’en prendre à ce qui est beau et à ce qui fait l’histoire et le charme de Gaza est la marque du passage des soldats israéliens: La Grande Mosquée Omari du XIIIème siècle, l’église Saint Porphyre, le site des fouilles de l’ancien port: à côté des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, des dizaines de sites historiques patrimoniaux de Gaza ont été systématiquement visés par l’armée israélienne et détruits par ses bombardements. «Dalenda est Gaza» comme disaient les Romains devant Carthage… en attendant le sel sur les fondations?

Israël tue les enfants de gaza par milliers

Gideon Levy écrit dans le journal israélien Haaretz (28 décembre 2023) pour dénoncer la propagande israélienne, fameuse de par ses mensonges, la «hasbara»: «Le propagandiste qui pourrait expliquer le meurtre de 162 nourrissons en une journée - un chiffre rapporté par les médias sociaux cette semaine - n’est pas encore né, sans parler du meurtre de quelque 10 000 enfants en deux mois.»

162 enfants en une seule journée? Macabre comptabilité! Est-ce «ainsi que les hommes vivent?» se demandait Louis Aragon? Dans la barbarie et la vengeance aveugle? Sans le rire, sans le sourire, sans la vivacité de tous ces chérubins ensevelis dans d’anonymes fosses communes avec du plastique bleu pour linceul. Comment regarder ces images insupportables d’enfants palestiniens tremblants, le visage gris recouvert de poussière, parfois secourus d’entre des murs de béton bombardés ou de dessous les gravats? Comment oublier la vue de ces enfants blessés, ensanglantés, désarticulés le 16 décembre 2023, lors du bombardement israélien de l’hôpital Nasser de Khan Younis et soignés à même le sol, sans anesthésie ? Comment oublier la frappe si meurtrière sur le camp de réfugiés le 24 décembre ? Comment oublier ces foules ballottées du Nord au Sud alors qu’il n'y a aucun endroit sûr dans le territoire de Gaza, aucun endroit qui échappe aux bombardements frénétiques d’Israël?

«Le droit de l’enfant, disait Victor Hugo, est d’être un homme». Netanyahou et son conseil de guerre dénient ce droit à 10 000 petits Gazaouis. Ils détruisent la grâce propre à l’enfance pour assouvir leur vengeance. Ils s’en prennent à la fragilité, cette caractéristique essentielle de l’enfant. Ils s’en prennent à l’innocence, à la faiblesse car l’enfant est sans défense. Depuis l’Antiquité, préserver l’enfance est un devoir sacré (lire Lucrèce, De la nature), l’humanité ne commence qu’avec ce souci de préserver les enfants, et avec elle le langage, la société, les arts et les techniques. En somme, tout ce dont Israël veut priver les Palestiniens.

Dalenda est Gaza?

L’armée israélienne est en train d’effacer les rues des villes de Gaza et les ruelles de ses camps de réfugiés. Elle efface les promenades sur les plages, les villages et les zones agricoles labourées au bulldozer pour les stériliser. Elle efface ses institutions culturelles, ses universités et ses sites archéologiques. Mais elle efface aussi l’avenir de Gaza et son élan vital en fauchant les jeunes pousses gazaouies à la fleur de l’âge.

Nettoyage ethnique? Génocide? La rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, estime que la situation à Gaza «se dégrade d’heure en heure». Elle parle de «génocide» et de «nettoyage ethnique» pour qualifier les actions menées par Israël. «A Gaza, le risque de génocide se matérialise de plus en plus» affirme la responsable onusienne. (Médiapart, 28 décembre 2023).

Où est la victoire ? Netanyahou promet : «ça sera une longue guerre qui n’est pas près de finir.»

Gideon Levy en voit ainsi la fin: «Vous voulez savoir à quoi ressemblera le Moyen-Orient? Gaza détruite au sol, deux millions de Gazaouis sans-abri et en face d’eux, également marqué et battu, un État d’apartheid.»

Pour l’heure, le carnage israélien se poursuit et les armes «made in USA» continuent de mettre en charpie les Palestiniens de tout âge.

Mohamed Larbi Bouguerra