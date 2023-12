Des surprises positives ont dominé l'environnement économique en 2023

L'année 2023 a commencé sur une note négative pour l'économie mondiale. Le sentiment du marché était morose et les investisseurs ont dû faire face à de fortes baisses des cours des actions et des obligations. Cette situation reflète le choc "stagflationniste" qui s'est produit en 2022, lorsque la croissance beaucoup plus faible que prévu a été couplée à une inflation beaucoup plus élevée que prévu. En fait, au début de l'année, les prévisions consensuelles de Bloomberg faisaient état d'une faible croissance mondiale de 2,1 % en 2023, ce qui est nettement inférieur à la moyenne à long terme de 3,4 % et à la barre des 2,5 % qui définit communément une "récession mondiale".

Toutefois, les conditions mondiales se sont avérées plus résistantes que prévu tout au long de l'année. Par conséquent, une récession ne s'est pas matérialisée, malgré le resserrement monétaire continu, les problèmes bancaires américains et la faiblesse industrielle sur tous les continents. Au contraire, les prévisions de croissance ont été constamment revues à la hausse.

Prévisions consensuelles de Bloomberg pour le PIB mondial en 2023

(Croissance annuelle prévue pour 2023 tout au long de l'année en %) Sources: Bloomberg, analyse QNB

La croissance mondiale estimée à près de 3 % pour 2023 est un résultat significatif, en particulier si l'on tient compte des prévisions initiales de croissance de 2,1 %. Il est important de noter que cette performance supérieure aux prévisions a été généralisée et a touché toutes les grandes économies, y compris les États-Unis, la zone euro et la Chine.

Dans cet article, nous nous penchons sur trois facteurs clés de 2023 qui ont entraîné de telles révisions à la hausse des prévisions de croissance mondiale.

Consensus Bloomberg sur le PIB pour 2023

(Croissance annuelle attendue pour 2023 à différentes périodes de l'année en %) Sources: Bloomberg, analyse QNB

Tout d'abord, la croissance américaine s'est avérée nettement plus robuste que prévu. Avec une croissance estimée à 2,4 % pour l'année, l'économie américaine a même ré-accéléré par rapport à l'année dernière, lorsqu'elle était proche de sa tendance à long terme de 2 %. Cela s'est produit malgré la poursuite d'un resserrement agressif de la politique monétaire par la Réserve fédérale américaine (Fed) pendant la majeure partie de l'année, ce qui a conduit le taux directeur au niveau actuel de 5,5 %. La vigueur de la consommation, en particulier, qui représente environ 70 % du PIB du pays, a contribué à expliquer la performance économique des États-Unis. Les ménages américains continuent de bénéficier de bilans solides, de niveaux élevés d'épargne financière disponible pour les dépenses et d'une croissance saine des revenus. Comme la plupart des ménages américains ont refinancé leurs obligations à des taux d'intérêt historiquement bas au cours de la période qui a immédiatement suivi la pandémie, ils sont pour l'essentiel à l'abri du resserrement financier en cours. Par conséquent, la consommation a créé une base solide pour la croissance du PIB.

En second lieu, dans la zone euro, si la croissance s'est fortement ralentie par rapport aux bons résultats de 2022, une récession profonde a été évitée. La crise énergétique s'est avérée moins grave que prévu, en raison d'un hiver doux, de mécanismes d'économie d'énergie plus efficaces et de l'accumulation de stocks d'énergie élevés au cours de l'été précédent. Les politiques budgétaires sont restées souples pour soutenir des subventions plus élevées et des transferts directs vers les industries, les ménages et les régions les plus vulnérables. En outre, la Banque centrale européenne (BCE) a poursuivi sa double politique de resserrement des taux pour lutter contre l'inflation tout en réaffectant des outils quantitatifs pour soutenir les États souverains très endettés de la zone euro, en particulier dans le sud du continent. Cela a permis de renforcer la stabilité financière et d'éviter que la stagnation actuelle ne se transforme en un ralentissement plus marqué que la plupart des analystes craignaient au début de l'année.

En troisième lieu, après une année 2022 d'activité modérée et de politiques de prévention du Covid "en dents de scie", la Chine s'est pleinement rouverte cette année. La Chine a également commencé à s'éloigner progressivement des politiques fiscales et monétaires restrictives, à resserrer le secteur immobilier et à appliquer des réglementations strictes dans tous les secteurs d'activité. Dans l'ensemble, et malgré la persistance d'un sentiment négatif des entreprises et des ménages chinois à l'égard de l'économie, ces changements ont permis de relancer partiellement l'activité dans le pays, conduisant à une croissance modérée de 5,2 % en 2023, supérieure au consensus initial de 4,8 %.

En somme, malgré un début morose, l'année 2023 a été dominée par des surprises macroéconomiques positives aux États-Unis, dans la zone euro et en Chine, qui ont conduit à une croissance mondiale meilleure que prévu.