Symbole de résilience, le cactus cache un véritable trésor

Par Ridha Bergaoui - Jadis peu considéré et synonyme de pauvreté et de sous-développement, le cactus (ou figuier de barbarie, en latin Opuntia ficus indica) se trouve de nos jours revalorisé et mieux traité.

Traditionnellement utilisé comme haies, brise vents et clôtures, le cactus est devenue une plante polyvalente où tout (fruit entier, graines, jus, fleurs, raquettes…) peut être valorisé. C’est également une plante mellifère très intéressante et permet aux abeilles de produire un miel d’excellente qualité. Sur le plan environnemental, le cactus présente de nombreux avantages. Il permet de:

• Lutter contre l’érosion hydrique et éolienne des sols

• Valorise très bien les terrains érodés et pauvres

• Représente un puits carbone et contribue à la lutte contre le réchauffement climatique

• Permet d’arrêter la propagation des incendies des espaces forestiers

Résistance du cactus à la chaleur et la sécheresse

En matière d’économie d’eau et de résistance à la chaleur, le cactus est champion. Les raquettes représentent en réalité les branches aplaties et les épines ce qui reste des feuilles. Sous cette forme, le cactus présente une surface minimale exposée aux rayons solaires ce qui aide à supporter des hautes températures. En période de pluie, les raquettes sont capables d’absorber des quantités importantes d’eau ce qui permet à la plante de résister des mois à un manque d’apport d’eau. Par ailleurs, les raquettes sont couvertes d’une cuticule épaisse et d’une couche de cire qui ralentissent l’évaporation et réduisent les pertes en eau surtout que les stomates sont peu nombreuses.Le cactus est actif particulièrement le soir où il absorbe des quantités importantes de gaz carbonique pour les transformer, le jour, par photosynthèse grâce à la lumière solaire, en éléments nutritifs tout en libérant l’oxygène. C’est un véritable puits carbone qui purifie l’air.

Le symbolisme du cactus

Malgré son aspect repoussant et peu amical, avec ses épines piquantes, le cactus véhicule de nombreuses valeurs plutôt positives. Il est même considéré comme un porte-bonheur. Parmi ses qualités:

• Résilience, l’endurance et la faculté d’adaptation aux conditions difficiles et même extrêmes. Son caractère résistant et tenace avec une formidable capacité de supporter des chaleurs intenses, de la sécheresse et d’évoluer dans un milieu hostile. Le cactus est le symbole de la résistance, c’est un guerrier et un survivant qui arrive à s’en sortir malgré les épisodes les plus difficiles.

• Longévité, le cactus peut vivre plus de 100 ans

• Protecteur, ses épines représentent une barrière pour éloigner les visiteurs indésirables, dissuader les prédateurs les plus téméraires et tous les dangers extérieurs

• Ses belles fleurs, en couleurs éclatantes, au sommet des raquettes épineuses et le tronc un peu laid, représentent la vie, la force et la persévérance. Elles incarnent le sacrifice et l’amour maternel avec ce cactus qui se sacrifie et supporte les conditions graves pour protéger sa progéniture.

Un trésor est caché à l’intérieur

Le cactus ne véhicule pas uniquement des valeurs et des symboles agréables et positifs, il est lui-même plein de bienfaits. Riche en eau, en fibres, en vitamines, minéraux, oligo-éléments et antioxydants, le cactus est peu énergétique et possède des vertus nutritionnelles, diététiques, thérapeutiques et cosmétiques certaines.

Les fruits du cactus ont des propriétés anti-oxydantes, combattent la fatigue, les troubles digestifs divers, préviennent des pathologies du système nerveux et certains types de cancers. Les fleurs séchées sont un remède contre des pathologies diverses (des reins, de la prostate, gastro-intestinales…). L’huile des graines a un effet anti-âge intéressant. Elle est particulièrement efficace pour réparer les peaux fragiles, abimées et prévenir les rides et le vieillissement. Il est possible d’élaborer toute une gamme de produits de soins, à base de cactus, surtout le mucilage des raquettes qui rappelle celui de l’Aloès Véra, pour les cheveux, la peau, comme déodorants, crèmes hydratantes, protectrices, du savon, du shampoing, des assouplissants… Ces produits connaissent un essor certain surtout que la demande pour les cosmétiques naturels ne cesse d’exploser.

Le cactus peut être utilisé comme suit :

• Les fruits entiers, surnommés chez nous également « sultan des fruits » en raison de la couronne des épines qui coiffent le fruit, sont consommés en frais aussi bien au niveau local que pour l’exportation où la figue de Barbarie est considérée comme fruit exotique. Ils peuvent être utilisés également pour fabriquer jus, sirop, confiture, vinaigre…

• Il est possible d’extraire de l’huile des graines des fruits. Cette huile est très recherchée comme produit de soin antiâge et antirides pour le visage et le corps. Elle se vend très cher du fait surtout qu’il faut environ une tonne de fruits pour obtenir, après un long processus d’extraction, un litre d’huile.

• Le jus des fruits peut être consommé frais ou pour de nombreux autres usages (confiture, gelée, glace, fabrication de vinaigre très recherché pour ses propriétés diététiques, extraction de colorant …)

• Les fleurs peuvent être séchées et utilisées pour leurs propriétés médicinales et cosmétiques. Les pétales peuvent être utilisés en cuisine pour décorer les plats.

• Les raquettes sont très appréciées pour l’alimentation animale surtout qu’elles sont rafraichissantes et désaltérantes. Elles conviennent bien comme aliment de disette durant les périodes de sécheresse. Dans d’autres pays comme le Mexique et même la Sicile, les jeunes raquettes sont utilisées comme légumes frais. Elles sont grillées ou cuisinées et consommées en salades ou comme légume pour accompagner des plats salés ou sucrés. En Italie, on cuisine même les peaux des fruits de la figue de Barbarie fraiches ou séchées (trempées dans les œufs et farine et frites dans de l’huile). La poudre des raquettes séchées ou déshydratées sont très riches en fibres et sont très demandées pour soigner des problèmes de transit digestif.

Un grand danger: la cochenille du cactus

Cette année, les figues de Barbarie sont vendues très cher. Le prix du seau, vendu habituellement à un dinar, a dépassé les cinq dinars. Dans certaines boutiques et grandes surfaces, le prix du kilogramme (5 à 6 fruits) dépasse maintenant les 10 dinars. La sécheresse, l’utilisation de plus en plus importante des fruits pour l’extraction de l’huile, le manque et le cout élevé de la main d’œuvre nécessaire pour la récolte et surtout les attaques de la cochenille sauvage, qui a causé de nombreux dégâts, ont entrainé une réduction sensible de la production des fruits et provoqué la hausse des prix. Apparue il y a quelques années, la cochenille sauvage du cactus (à ne pas confondre avec la cochenille élevée au Mexique pour la production du colorant rouge carmin utilisé pour plusieurs usages industriels et agro-alimentaires) a été signalée au Maroc en 2015.

Elle s’est rapidement propagée pour devenir un véritable fléau. Cet insecte parasite suce la sève et affaiblit la plante au point de la tuer. Avec sa faculté d’infestation très rapide, ce parasite est capable de s’étendre et décimer rapidement des plantations entières.

La lutte est difficile surtout que le parasite s’enveloppe d’un amas cotonneux en cire imperméable qui le protège des hautes températures et de l’eau. Probablement en raison du dérèglement climatique, ce parasite s’est rapidement propagé dans tous les pays méditerranéens. En Tunisie, il a été signalé à Mahdia, il y a deux années environ et a fini par toucher également Kairouan, Monastir, Sousse et Sfax. Alerté, les autorités se sont dépêchées pour combattre ce ravageur. La stratégie de lutte consiste surtout en l’arrachage et l’enfouissement des plants gravement infestés pour arrêter le fléau. Le traitement à base d’insecticide et d’huile minérale semble peu efficace suite à la protection de la cochenille par l’amas cotonneux qui la protège. La lutte biologique, testée dans de nombreux pays infestés, par la coccinelle trident semble beaucoup plus efficace.

Perspectives en Tunisie

Les figues de barbarie représentent un fruit très populaire et apprécié par tous les Tunisiens. L’extraction de l’huile des graines du cactus séduit, ces derniers temps, de plus en plus d’investisseurs en raison d’une importante demande à l’export et des prix très rémunérateurs.

La raquette de cactus est couramment utilisée pour l’alimentation animale. Son usage pour l’alimentation humaine est toutefois inconnu et absent. Depuis 2017, la FAO recommande la culture du cactus qui, avec la sécheresse et devant les risques de désertification et de famine, peut être une source précieuse de nourriture, de fourrage et d’eau pour l’homme et les animaux. Elle indique même la meilleure façon de cuisiner les raquettes largement traditionnellement consommées en Mexique.

Considéré jusqu’ici, d’une façon péjorative et avec dédain, comme fruit du pauvre et fourrage pour les animaux, le cactus est en train d’acquérir ses lettres de noblesse. Les bienfaits des différentes parties de cactus sont maintenant largement connus et scientifiquement démontrés.

Le cactus se révèle de nos jours une plante miracle et précieuse. Une plante salvatrice qui peut nous préserver des catastrophes à venir et des dangers futurs. C’est une chance pour le Tunisie qui dispose de plus de 600 000 ha. Son impact socio-économique est évident surtout qu’il est cultivé dans de nombreuses régions déshéritées. Il emploi de plus en plus de personnes grâce au développement de l’extraction de l’huile des graines qui fait la réputation de la Tunisie. C’est une véritable richesse qu’il faut savoir développer, exploiter et préserver. Prendre soin des plantations, les protéger des parasites (surtout la cochenille) et des pathologies, améliorer les rendements et encourager l’investissement sont autant d’actions importantes pour avoir un secteur durable, productif, rentable et intéressant à la fois pour le producteur que le consommateur. Organiser le secteur et créer un groupement de producteurs, comme pour les dattes et autres productions importantes, permettrait de développer d’une façon harmonieuse la filière et de coordonner toutes les actions prévues pour sa promotion.

Le cactus est plein de symbolisme. Il nous enseigne la modestie, la résistance et l’endurance. Les Tunisiens se doivent d’adopter, dans le contexte actuel de crises multiples nationales et mondiales, le cactus comme mode de vie et de comportement et rester patients, sobres et résilients pour dépasser les difficultés.

Ridha Bergaoui

