Lotfi Madani, journaliste et militant engagé, nous quitte

Son épouse Sana Ben Achour en est inconsolable. Lotfi Madani, plus que conjoint, compagnon de lutte pour les droits et libertés vient de mourir, dans la nuit du vendredi à samedi 11 novembre dans un hôpital à Marseille. Sa voix douce, sa pensée intelligente, son amitié fidèle nous manqueront à jamais. Ceux qui l’avaient connu du temps où il officiait à la tête de la communication de la Banque africaine de développement (BAD), pendant près de 18 ans, appréciaient sa grande disponibilité pour tous, la qualité des dossiers de presse et des communiqués qu’il élaborait et le soutien qu’il leur apportait dans l’accomplissement de leur mission. Journaliste, communicateur, il l’est resté tout au long de sa vie, porteur d’idée, défenseur de la liberté d’expression.

Retour sur un parcours riche et pluriel, dressé par Radio M, "sa" radio. Les hommages qui lui sont rendus, y lit-on, « marquent tous la force tranquille, la grande présence, le rôle fédérateur et la qualité d’écoute qui étaient les siens tout au long de son combat pour une presse libre, les droits des femmes et ceux de la défense des droits humains.

A Radio M, il était une figure tutélaire et une ressource inépuisable pour les journalistes engagés dans une aventure médiatique qui lui doit encore beaucoup. Lotfi Madani est venu rejoindre Interface Médias, l’entreprise éditrice pour apporter son expérience et sa vision dans le projet d’un média nouveau et novateur. Il a investi toutes ses capacités et son immense savoir-faire pour tirer le meilleur des maigres moyens dont disposait l’entreprise pour faire de Radio M une voix qui compte.

Ses qualités de passeur et le respect dont il bénéficie parmi les professionnels des médias et des militants des droits humains, dans tout le Maghreb, en Afrique et en Europe, ont renforcé la visibilité des causes qu’il défendait et les médias pour lesquels il aura donné toute sa force.

Après une longue présence au sein de la radio algérienne où il a été pendant des décennies une des grandes figures comme producteur, animateur et surtout formateur, il jouera un rôle majeur dans l’émergence des chaines nouvelles, dont Jil FM. Il rejoint ensuite la Banque africaine de développement (BAD), dont il sera pendant plus de 18 années, le directeur de la communication. Installé en Tunisie il entamera une carrière d’expert international indépendant et activera dans l’associatif et les droits humains, notamment au sein de l’association des droits des femmes Beity dont son épouse, Sana Ben Achour est présidente et dans l’association Avocats sans frontières pour la défense des droits humains, en Algérie et dans tout le Maghreb.

Il rejoindra Interface Médias dans les années 2010 pour contribuer au développement de Radio M. Il entre dans l’actionnariat d’Interface Médias SPA en 2016 et en devient président du Conseil d’administration de 2018 à ce jour. Durant toutes ces années, il aura été d’un grand apport dans tous les espaces où il est intervenu souvent comme un « porteur d’eau », jamais en quête de notoriété ou de grande visibilité, il était toujours capable de montrer la meilleure voie, celle qui pouvait avoir du sens, et il faisait tout pour qu’elle soit une réelle possibilité.

Lotfi Madani a également animé l’émission OFFSHORE sur Radio M où il a régulièrement informé de l’actualité tunisienne à travers des interviews réalisées avec des acteurs politiques, des journalistes, des acteurs de la société civile, des universitaires et des penseurs tunisiens. Lotfi Madani était compagnon de lutte d’Ihsane El Kadi pour une presse libre au Maghreb. Depuis l’incarcération arbitraire de Ihsane El Kadi en décembre 2022, Lotfi a mobilisé tous ses efforts pour la défense de l’entreprise Interface Méfias et la libération de son ami et confrère. Les dernières actions qu’il a menées, juste avant que la maladie ne l’immobilise, étaient toutes consacrées à la construction d’une mobilisation nationale et internationale pour la libération de Ihsane El Kadi.

Ceux qui l’ont connu tout au long de sa longue et diverse carrière apprécient autant ses qualités humaines, sa profonde probité, son grand engagement pour les combats démocratiques et ses compétences professionnelles.

