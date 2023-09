Dr Alya Gargouri: Retrouver la confiance, renouer avec soi-même

La peau agit comme un pont naturel entre notre être intérieur et le monde extérieur. Elle traduit certes notre santé et notre vécu mais en tant que barrière protectrice, elle subit de plein fouet les interactions avec l'environnement, les traumatismes chirurgicaux, les accidents et certaines maladies auto-immunes. La peau est souvent le premier organe marqué et elle nous emprisonne dans ses cicatrices.

La rentrée incarne un nouveau départ, une opportunité de reprendre des activités significatives et de se reconnecter à ce qui nous inspire. Dans ma pratique, la rentrée signifie bien plus qu'un retour aux consultations en dermatologie esthétique et réparatrice. C'est le moment où je renoue avec une activité qui me tient profondément à cœur : la dermopigmentation réparatrice, également connue sous le nom de "tatouage médical". Alliant l'art à la science, cette approche innovante consiste à introduire des pigments médicaux dans la peau pour dissimuler, corriger, restaurer et améliorer l'apparence de certaines affections dermatologiques, traumatismes ou séquelles médicales. L'objectif ultime de la dermopigmentation est d’offrir un résultat naturel et harmonieux, permettant ainsi la restauration de la confiance et la dignité des individus afin de rétablir l'estime de soi et de reprendre le contrôle de son apparence physique.

De la reconstruction mammaire à la restauration capillaire, la portée de la dermopigmentation réparatrice est vaste et diversifiée. Elle trouve sa place dans des domaines essentiels de la vie. En effet, la restauration de l'aréole mammaire ne se contente pas de redonner une apparence physique, mais elle contribue également à la guérison émotionnelle et à la reconstruction de l'identit. De même, la technique se révèle inestimable pour traiter les cicatrices laissées par des chirurgies ou des traumatismes. Ces marques visibles peuvent engendrer des complexes et une perte de confiance. Grâce à la dermopigmentation, il est possible d'atténuer leur apparence et de redonner aux individus une chance de se sentir de nouveau à l'aise dans leur propre peau. Il faut tout de même mentionner que c’est primordial de faire un bon examen cutané et d'évaluer la qualité de la peau afin de poser la bonne indication et optimiser ainsi le résultat de la dermopigmentation. La perte de pilosité, que ce soit une alopecie des sourcils suite à une pelade ou le remplissage du cuir chevelu dans le cadre d’une alopecie andogenetique (trichopigmentation), peut également être abordée grâce à la dermopigmentation. Cette approche artistique et médicale non invasive permet de restaurer une apparence naturelle, offrant aux patients un sentiment de normalité et de confiance renouvelée.

Loin d'être simplement une question d'esthétique, la dermopigmentation offre aux patients une chance de reprendre le contrôle sur leur apparence et leur confiance en soi, faisant de cette pratique bien plus qu'une simple intervention superficielle. Bien que la dermopigmentation ne soit généralement pas contre-indiquée pendant les mois estivaux, il est recommandé de prendre des précautions pour éviter une exposition solaire immédiate après la procédure. Certains patients font le choix judicieux de profiter pleinement de leurs vacances estivales avant d'entamer leur protocole thérapeutique, garantissant ainsi des résultats optimaux. La dermopigmentation réparatrice transcende les frontières traditionnelles de la médecine en fusionnant la science avec l'art. Elle incarne la puissance de la transformation, non seulement en réparant les altérations physiques, mais en restaurant la confiance en soi et en ravivant l'estime. En alliant expertise médicale et créativité artistique, la dermopigmentation émerge comme un puissant outil de transformation, offrant aux individus une nouvelle perspective sur leur apparence et leur bien-être.

Dr Alya Gargouri

Dermatologue

