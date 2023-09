California Gym: La forme pour tous

Au huitième étage de cet édifice au cœur du Centre Urbain Nord de Tunis, l’ascenseur vous porte dans un univers exceptionnel. D’emblée, l’accueil est convivial dans un espace soigneusement aménagé. Avec votre carte membre ou grâce à la E-Card dans votre smartphone, vous franchissez le tourniquet et accédez à l’intérieur du plus grand club de fitness en Tunisie qui s’étend sur près de 3 000 m2 couverts, en plateaux et mezzanines ainsi qu’une grande piscine. Vous êtes à California Gym. Une expérience merveilleuse commence alors pour vous et se renouvelle à chaque séance.

Perdre du poids, se muscler et sculpter sa silhouette, décompresser et se défouler, se sentir plus libre dans son corps et son esprit en toute détente ou s’entraîner en dansant : la gamme d’exercices et de cours est très large. Chacun pourra s’y accomplir, avec la possibilité, grâce au Pass-Sport unique, de fréquenter d’autres clubs California Gym, en toute flexibilité. Proches de votre lieu de résidence ou de travail, elles sont toutes aux mêmes standards. Il vous suffit alors de choisir vos horaires. Offrir aux clients les meilleures conditions pour pratiquer leur sport en salle et contribuer ainsi à réaliser leur bien-être. C’est à cette mission que s’attelle depuis 24 ans California Gym, première enseigne de clubs de fitness, leader du secteur. Sa chaîne compte en Tunisie 10 clubs sous l’enseigne California Gym et 1 club sous l’enseigne California Gym Platinum. S’engageant à l’international, elle est également présente en Algérie avec l’ouverture d’un grand complexe sportif à Alger.

Tout un concept

California Gym, au-delà des plateaux (cardio, musculation…), des équipements de pointe, des coachs, des piscines, des cours collectifs, des ateliers en petits groupes, de l’accompagnement en nutrition et diététique, et de la kiné, c’est tout un concept. Sa mission est de faire du fitness une hygiène de vie, inspirant et encadrant des personnes de tout âge pour s’entraîner dans un environnement convivial où se tissent de vrais liens sociaux autour d’un même centre d’intérêt: le sport et la santé. Se sentir membre d’une même famille où chacun réalise son propre parcours mais se sent encouragé par les autres à y progresser est important. Le dispositif est impressionnant. Les clubs California Gym couvrent au total plus de 17 000 m2 et comptent 3 piscines, plus de 200 machines cardio et 250 machines de renforcement musculaire, 30 salles de cours et plus de 100 cours collectifs par jour…

Une application mobile vous connecte à tous les clubs (localisation, horaires, etc.), vous permet de suivre le planning des cours collectifs et de réserver vos séances préférées, d’accéder aux plans d’entraînement prédéfinis ou de composer votre propre plan, de prêter attention à votre plan nutritionnel et d’échanger avec d’autres membres du club.

Sur les plateaux, des bornes interactives vous permettent de consulter plus de 4000 exercices dans les détails, pour les suivre durant votre entraînement. Simples d’utilisation, vous n’avez qu’à sélectionner le muscle que vous souhaitez travailler / renforcer ou la machine que vous voulez utiliser et les bornes vous proposeront une série d’exercices conformes à votre demande.

Anywhere, Anytime!

En outre, California Gym révolutionne le paysage du fitness en Tunisie en lançant sa toute première plateforme de fitness en ligne «Flex Fitness». Cette plateforme d’entrainement en ligne permet de suivre des cours en direct diffusés en temps réel depuis California Gym, d’accéder à une vaste bibliothèque de vidéos à la demande (VOD), de bénéficier de l'expertise d’entraîneurs qualifiés pour des séances de coaching individuel ou en petits groupes. De plus, des séances avec des spécialistes en nutrition peuvent être réservées pour un accompagnement vers un mode de vie sain et équilibré. Une perspective totale pour s'orienter vers une vie active et équilibrée.

L’ambition de la forme pour tous

Tout avait commencé lorsque Rafik Chaabouni, alors étudiant à Los Angeles, en Californie, avait été impressionné par la multiplication de clubs de fitness, rivalisant d’équipements, de cours, et d’accompagnement personnalisé, avec de hauts standards d’exigence. De retour en Tunisie et constatant l’absence d’établissements de cette conception, il se décida de s’y lancer pour offrir le meilleur du possible. La dénomination de l’enseigne coule de source: California Gym. Le plus dur commence et se poursuivra.

C’est ainsi que California Gym ouvre son premier club au Lac 1 en 1999. Le succès sera au rendez-vous. Mais, il fallait persévérer dans l’amélioration et l’innovation. Les plateaux sont mixtes, des cours collectifs sont organisés. Les Mills, qui sont les cours les plus populaires au monde, conçus initialement en Nouvelle Zélande, sont introduits pour la première fois en Tunisie. California Gym sera alors le 1er club dans la région certifié en 2002. Radhouane Chaabouni rejoint la société et développe avec Rafik l'idée d'étendre le business et de transformer California Gym en première chaîne de clubs de fitness en Tunisie avec des standards internationaux. Diplômé de l’Université de Boston aux Etats-Unis d’Amérique, il avait lui aussi observé la montée en puissance des clubs de fitness. Rentré à Tunis et après une expérience dans une entreprise industrielle puis dans la distribution de solutions de fidélité et des cartes de paiement privatif, il vient prêter main-forte. Le réseau de clubs se développe avec des nouvelles ouvertures (La Marsa, Ennasr…), California Gym remporte l’appel d’offres pour la gestion du fitness club de la Banque africaine de développement (BAD)…

L’expansion du réseau va se poursuivre: au Centre Urbain Nord et à Sousse, en 2015, au Tunisia Mall du Lac 2, en 2017, au Bardo en 2018, à La Soukra et à Boumhel, en 2019, et au Zéphyr La Marsa en 2021

L’offre Premium de California Gym

Un évènement marquant viendra s’ajouter au palmarès. L’ouverture en 2016, au Lac 2, du California Gym Platinium. C’est un nouveau concept unique de club privé de luxe comprenant un spa, une piscine, un plateau cardio et un studio de cross training et d’exercices en groupe. Dans un cadre raffiné, avec un coaching personnalisé et un nombre restreint de membres, la pratique du fitness est aussi agréable que ressourçante. Une montée en gamme bien distinctive.

L’internationalisation de California Gym

Une grande entreprise publique chinoise opérant dans l’immobilier et le BTP réalise à Alger un immense projet intégré résidentiel de bureaux et commercial ainsi que des équipements récréatifs. Le projet comprend notamment un complexe sportif, avec plusieurs terrains et un centre de fitness couvrant plus de 7 000 m2. Ayant pris connaissance de l’expérience de California Gym et de son savoir-faire, l’entreprise chinoise la sollicitera en tant que conseiller pour la mise au point du concept du centre et de ses différentes composantes et fonctionnalités. Mission accomplie et travaux d’aménagement et d’équipement bien avancés, un appel d’offres international est lancé en 2022 pour la gestion du centre. California Gym l’emportera. Tout va s’accélérer pour recruter de jeunes Algériens, les former dans les différents aspects, les imprégner du manuel de procédures et les fonder dans un même esprit d’équipe. Ces jeunes s’avèreront merveilleux et s’emploieront à l’œuvre, faisant preuve d’enthousiasme et d’une excellente relation avec le client. Le succès de cette expérience sera sans doute à dupliquer en partenariat avec l’entreprise publique chinoise, dans d’autres villes en Algérie, mais aussi dans d’autres pays…

Des fondamentaux solides et une grande ambition

Réussir tout ce parcours n’est pas simple. Un seul club de fitness à gérer, c’est déjà exigeant. Passer à deux ou trois clubs, cela devient plus particulier. Mais, à partir de dix clubs, avec en plus un Club Platinium haut de gamme et un très vaste club à l’étranger (à Alger), il faut s’adosser à une structure très solide et s’appuyer sur un processus sans cesse performé.

Tout doit reposer sur une bonne vision, anticiper les nouvelles tendances, assurer une gestion rigoureuse et œuvrer à une montée en compétences continue des ressources humaines. Le management de California Gym s’y attelle. Un manuel de procédures n’omet aucun détail. Au cœur de la démarche, adhésion aux organisations internationales spécialisées et participation aux différents congrès, salons et séminaires pour appréhender les meilleures technologies, tendances et pratiques, renouvellement des équipements avec l’acquisition du plus moderne, formation continue avec la contribution de grands spécialistes étrangers, des différentes équipes, notamment les coachs, et une attention particulière à l’hygiène, à la propreté et à la sécurité. L’expérience personnelle de chaque membre est à satisfaire. C’est là l’ultime mission. L’ambition de California Gym est de capitaliser sur cet élan. Il s’agit d’abord, tout en performant son process et son offre, d’étendre davantage son réseau dans le Grand Tunis et d’autres villes en créant dix nouveaux clubs au cours des cinq prochaines années. Deuxième grand projet à réussir, la franchise de l’enseigne, pour accélérer la multiplication du nombre de clubs, tout en apportant aux franchisés tout le support nécessaire et en veillant à la qualité des prestations. Troisième objectif, poursuivre l’internationalisation amorcée à Alger en s’installant aussi dans d’autres pays.

California Gym réunit de grands atouts pour tenir ses promesses… et offrir le meilleur.

