Azer Mhamdi: Une star brillante du coaching en Tunisie

Au barreau ou à la magistrature, il a préféré se dédier à sa passion: le culturisme et le coaching sportif. Azer Mhamdi, 30 ans, juriste, affiche un corps sculpté et un visage souriant. Depuis 2014, il n’a cessé de récolter médailles et trophées dans différentes compétitions de body building en Tunisie et à l’étranger. Ses performances feront de lui une star brillante du coaching. « C’est un engouement très fort, nous confie-t-il, doublé d’une grande détermination à conquérir encore plus de titres et inspirer les autres. » Rapidement, il suscite l’admiration de ceux qui le voient s’entraîner en salle, assistent à des compétitions ou le suivent sur les réseaux sociaux. Tous le félicitent et sollicitent ses conseils. Nombreux sont en effet ceux qui cherchent à s’identifier à lui, suivre son exemple, devenir comme lui…

C'était en 2017, nous dit-il. Il n’y avait à l’époque que du coaching en présentiel en salle, qu’il s’agisse de préparation d’athlètes pour des compétitions ou de ceux qui souhaitent pratiquer du fitness en life-style. C’est différent, mais dans les deux cas, il y a beaucoup de savoir-faire et d’accompagnement. » Azer sera submergé de demandes de coaching en présentiel. Impossible de les satisfaire toutes, son agenda sera rapidement saturé. Alors, pourquoi ne pas offrir du coaching en ligne, à l’instar de ce qui se pratique de plus en plus à l’étranger. «En fait, il ne s’agit pas d’un entraînement à distance uniquement, avec des exercices pour tous, mais d’un programme personnalisé adapté aux objectifs de chacun des adhérents», précise-t-il. Un suivi en ligne

«Dès le départ, explique Azer, une consultation à mon bureau, ou un entretien à distance (notamment par WhatsApp), permet de bien comprendre les besoins spécifiques et de concevoir un plan de coaching en ligne, en fonction des objectifs. Chaque semaine, j’envoie un programme personnalisé avec des exercices à pratiquer, des démonstrations en vidéo et des objectifs à atteindre lorsqu’il s’agit de transformations. En retour, l’adhérent me renvoie en fin de semaine par email, WhatsApp et autres, des photos, des vidéos, des mensurations, un pesage et autres données qui me permettent de suivre son évolution. De plus, je reste en contact avec lui, en cours de semaine, pour répondre à ses questions et lui prodiguer mes recommandations. C’est très important !»

Azer propose des packages d’accompagnement en ligne pour des période d’un mois à un an. Les montants varient de 150 D (un mois) à 1 000 D (un an). La formule rencontre un vif succès. On le sollicite de partout en Tunisie, de l’étranger aussi. En fait, c’est très pratique : chacun choisit ses horaires selon ses disponibilités, peut reprendre à loisir ses exercices, suivre lui-même ses résultats, en parler avec le coach. «Tout seul, on n’est pas motivé et on ne se rend pas comptes de ses lacunes, souligne Azer. Un programme personnalisé est indispensable, un suivi régulier est nécessaire. Puis, il y a cette relation personnelle qui s’établit, cette motivation de la progression des résultats. Cela devient merveilleux.» Sur les réseaux sociaux, Azer Mhamdi cartonne, multipliant le nombre de followers et leurs interactions. Facebook, Instagram et autres Tiktok relaient ses posts et vidéos, générant plusieurs dizaines de milliers de vues. Entretenant cette saga, il crée sa marque propre : Croco, qu’il décline en plusieurs produits: tenues de sport, compléments nutritionnels… Il forme des coachs qui accompagnent ses adhérents dans différentes salles de sport, et ne cesse de concevoir de nouveaux programmes et de nouveaux exercices.

Le plus important pour Azer Mhamdi est d’offrir un plus significatif à ses adhérents. Ils doivent progresser sans cesse et atteindre de nouveaux objectifs. C’est sa manière de contribuer au développement du coaching sportif.

