Salles de sport: Un univers très attractif

Incontournable! Un nouveau rituel s’installe: aller en salle de sport. On y devient accro. Plus qu’une mode, une nouvelle pratique. Tout un univers avec ses codes, ses plateaux de cardio et de musculation, ses tenues vestimentaires à la mode, ses coachs, ses séances et ses ateliers en petits groupes, des nutritionnistes, des compléments alimentaires parfois, etc. A découvrir…

Fitness club, centre de bien-être et de loisirs, salle de sport… L’appellation est différente, mais le plus souvent, l’activité centrale est quasiment la même. Les Tunisiens sont de plus en plus nombreux à fréquenter ces établissements qui se multiplient non seulement dans la capitale Tunis, mais aussi un peu partout à l’intérieur du pays. Les formats sont différents. Des salles s’étendent sur jusqu’à 1 800 m2. Le niveau de confort (spa, piscines…), la taille, les équipements, les activités, les prix et d’autres spécificités changent. De nouvelles tendances sont perceptibles. Des jeunes y adhèrent avec assiduité, notamment parmi les générations Z et Y, de 14 à 20 ans. Tous ne cherchent pas la musculation et le body-building, mais juste se tailler un look fit, décompresser et surtout se sentir en forme. Être bien dans son corps reste l’objectif commun. Outre le coaching personnalisé, les ateliers en petits groupes sont prisés. Beaucoup d’entreprises l’ont bien compris : la pratique d’une activité physique et sportive est très bénéfique pour leurs employés. En plus des différentes initiatives prises, elles leur offrent une contribution significative aux frais d’adhésion à une salle de sport. C’est même devenu un avantage attractif parmi les différentes composantes du package de rémunération proposé. L’emplacement des salles de sport près des lieux de travail ou des quartiers de résidence, avec des facilités de parking, est important. L’hygiène, l’ambiance et l’accompagnement par des coachs professionnels aussi.

Pourquoi fréquenter une salle de sport?

On peut toujours faire du sport à la maison, s’équiper d’une machine (tapis roulant) et autres outils pour effectuer des exercices à son aise. On peut aussi faire appel à un coach qui vient à domicile. Mais, s’inscrire dans une salle de sport offre de nombreux avantages à condition d’en profiter pleinement. Généralement, on se décide à pratiquer du sport en salle pour contrôler son poids, renforcer sa musculation, déstresser, participer à des cours collectifs, bénéficier des machines cardio et autres équipements. Cela devient un rituel auquel on s’accroche rapidement. Plusieurs recommandations sont prodiguées pour choisir la salle de sport qui vous convient le mieux. La toute première est sans doute la proximité de votre lieu de travail ou de résidence. Mais, il y a aussi les horaires d’ouverture, les prix, les activités et les cours proposés, les plateaux cardio et de musculation, les coachs et autres aspects. L’essentiel est de s’y plaire. L’abonnement à une salle de sport varie d’un établissement à un autre, selon plusieurs accès fixés. En général, un accès libre aux plateaux cardio et musculation sans restrictions serait de l’ordre de 100 D par mois.

Indispensables coachs

Les coachs jouent un rôle essentiel dans la pratique des exercices. Ils vous aident à vous fixer des objectifs, établir un programme et stimuler votre évolution. Ils corrigent vos gestes et vous apportent un accompagnement continu. La relation avec le coach est très importante. C’est elle qui suscite votre régularité et apporte toute une dynamique à vos entraînements. En principe, les coachs sont diplômés des instituts de sport. Mais, d’autres sportifs assurent des entraînements. Les salles emploient des coachs à plein temps pour l’assistance sur les plateaux. En dehors de leurs heures de travail, ils peuvent exercer à leur propre compte comme d’autres coachs indépendants. Les prix sont différents. En salle, il faut compter entre 500 D et 700 D, voire plus, pour cinq séances d’une heure, par semaine. A domicile, les prix se fixent de gré à gré. Quant au coaching en ligne, qui s’est beaucoup développé depuis la pendémie de Covid, il coûterait près de 150 D par mois.

Les compléments alimentaires

En parallèle, le marché des compléments alimentaires est en pleine croissance. Plusieurs produits importés et bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le ministère de la Santé, rencontrent un fort engouement, surtout chez les jeunes. Ils sont cependant à consommer sur prescription de médecins nutritionnistes. La mode

Toute une nouvelle tendance de tenues sportives fait partout son apparition. Des marques tunisiennes de sportswear, doublant de qualité des tissus et de design approprié sont en ascension, rivalisant avec de grandes marques internationales.

