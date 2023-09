Comment retrouver la forme

Rebondir! On s’est bien relâché pendant l’été? Il va falloir se reprendre en cette rentrée, retrouver la forme et booster son énergie. Un surpoids à perdre, un bilan de santé à vérifier, des anomalies à traiter et corriger, un régime alimentaire à rééquilibrer, et une hygiène de vie à adopter: c’est le moment de se ressaisir. Nutrition, activités physiques, exercices avec un coach spécialisé, physiothérapie et autres, mais avant tout, l’essentiel est une bonne préparation mentale et une forte détermination. On mange mal. L’obésité nous guette, ainsi que des carences alimentaires. La sédentarité et le manque de pratiques physiques sportives représentent d’importants facteurs de risques de santé. Selon une enquête de l’Observatoire national du sport (ONS) réalisée en 2020, «83,2 % des Tunisiens ne pratiquent pas une activité physique ou sportive». Seuls 16,8% des Tunisiens, y compris les sportifs, s’y adonnent que ce soit dans les établissements scolaires ou les clubs et associations, ainsi qu’à titre personnel. «Seulement 11,9% des femmes pratiquent une activité physique ou sportive, contre 21,8% des hommes.» La surcharge pondérale affecte toutes les tranches d’âge, depuis les enfants, mais de plus en plus de jeunes et d’adultes. On indique qu’un Tunisien sur trois est en surpoids. «Chez les adultes, les prévalences de l’obésité et de la surcharge pondérale sont élevées à cause de l’insuffisance d’activités physiques plutôt que d’une mauvaise alimentation abondante et déséquilibrée. Le taux est de 61% chez les hommes et de 67% chez les femmes, particulièrement les femmes de 40 à 60 ans.» C’est ce qu’indique une récente étude sur l’obésité en Tunisie, menée par une équipe du Centre hospitalo-universitaire de Sahloul, à Sousse. La bonne nouvelle, c’est que de plus en plus de Tunisiens prennent soin de leur forme, pratiquent la marche et d’autres activités physiques, fréquentent des salles de sport et font attention à leur nutrition. De plus en plus de jeunes s’y adonnent… De bonnes résolutions sont à prendre en cette rentrée. Certes pas facile à tenir, mais il va falloir s’y résoudre. Commencer par se préparer mentalement à retrouver le rythme du travail, ses horaires, ses obligations, surmonter les contraintes au quotidien, retrouver ses repères et reprendre ses bonnes habitudes. Ce travail sur soi est important pour mieux affronter la rentrée et ses multiples charges. Il sera facilité et soutenu par le rééquilibrage du rythme de vie et du régime alimentaire ainsi que des activités sportives.